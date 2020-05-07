2020-05-07T14:50:09+03:00
Общество

В Госдуме хотят амнистировать безбилетников и нарушителей ПДД

Депутаты предложили освободить россиян от ответственности за административные правонарушения
Александр ИГОРЕВ
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К нынешнему юбилею инициаторы – депутаты от ЛДПР – решили убить сразу двух зайцевК нынешнему юбилею инициаторы – депутаты от ЛДПР – решили убить сразу двух зайцевФото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН
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Это, конечно, не полноценная амнистия, какую объявляли к 70-летию Великой Победы. К нынешнему юбилею инициаторы – депутаты от ЛДПР – решили убить сразу двух зайцев. С одной стороны – освободить от ответственности за ряд административных нарушений в честь праздника. С другой – поддержать россиян в трудный период пандемии, избавив от необходимости платить штраф. Речь идет, разумеется, о незначительных провинностях.

И таких в законопроекте перечислено аж на 58 статей Кодекса об административных правонарушений. Среди них, к примеру, проезд «зайцем» на общественном транспорте, нарушение правил охоты и рыбалки, правил регистрации по месту пребывания… Предлагается освободить от ответственности и за популярные «карантинные» нарушения, такие, как осуществление предпринимательской деятельности без лицензии, невыполнение в срок законного предписания надзорных органов, нарушение сроков регистрации и перерегистрации оружия. В условиях самоизоляции соблюдать букву закона в этой области действительно сложно.

Ждут послабления и водителей, нарушивших правила дорожного движения. Если, конечно, они это сделали трезвыми и никого не покалечили.

К слову, ранее амнистия применялась исключительно по статьям Уголовного кодекса. Прецедентов освобождения от ответственности по нормам КоАП пока не было. Однако, по мнению разработчиков проекта, вся законодательная база для подобного нововведения есть.

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А вот штрафы за несоблюдение ПДД решено не поднимать (подробности)

ИСТОЧНИК KP.RU

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