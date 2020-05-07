А из вашего окна экадрилия видна? Где можно будет увидеть авиапарад вживую на карантине

Пользуясь этой картой, можно примерно рассчитать — какие самолеты и когда пролетят над вашим домом или дачей в День Победы. И, задрав голову, полюбоваться на парадные крылья Родины вживую. Ведь на саму Красную площадь 9 Мая зрителям выйти не удастся — коронавирус, карантин...Итак.

1. В Воздушном Параде в небе над Москвой будут участвовать 75 самолетов и вертолетов ВКС России. Но такую воздушную армаду невозможно разместить в одном месте и по команде поднять в воздух. Самолеты будут взлетать в 8 разных аэродромов близких и дальних. Например, все вертолеты полетят из Подмосковной Кубинки, а стратегические бомбардировщики — аж из-под Саратова, с аэродрома под городом Энгельс!

И поэтому география — из каких городов и поселков можно будет увидеть хотя бы часть парадных самолетов — сильно расширяется (смотрите карту).

2. Все самолеты и вертолеты будут выстраиваться в парадный строй уже под Москвой. А главная точка «Парадного старта» - южнее Химок. Оттуда можно будет увидеть один за другим уже все 75 воздушных бортов.

3. От Химок воздушный строй будет двигаться, ориентируясь на Ленинградское шоссе, прямиком к Красной площади.

4. Естественно, собрать в точное время в одной точке все самолеты и вертолеты Воздушного Парада и провести из над Москвой — дело архисложное, ювелирное! Тут счет идет на секунды и метры. А скорость и высота полета у всех разная. Как можно сравнить, например, скорость истребителя и вертолета? Или дальнего бомбардировщика? Поэтому на Спасской башне Кремля оборудовали Командный пункт со спецсвязью, откуда и будут координировать Воздушный Парад.

5. Когда точно до минуты стартует Парад — не знает пока никто. Известно, что в 10 часов (по московскому времени) должен произнести праздничную речь Президент — Верховный главнокомандующий. Речь может длиться 5 минут, а может и 10. Но как только президент «поставит точку», сразу же и будет дана команда «старт» Воздушному Параду.

Это означает, что самолеты и вертолеты будут взлетать с дальних аэродромов под Москву примерно за полчаса-час до Парада, а с ближних — вплотную к 10 утра. И примерно в 10 часов 10 минут (плюс-минус несколько минут) начнут уже парадный полет над столицей.

6. После пролета над Красной площадью, самолеты и вертолеты будут сразу же разлетаться на свои «домашние» аэродромы. И, значит, из можно будет увидеть еще раз.

А теперь — с какого аэродрома какие самолеты полетят:

Воздушная часть Парада ПобедыФото: Наиль ВАЛИУЛИН

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.kp.ru/video/embed/776857" frameborder="0"></iframe> Лучшие моменты Парада Победы за 10 лет.

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