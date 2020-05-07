Евгений Ловчев о возможном завшении ЧР по футболу: Если сейчас выгнать две команды в низшую лигу, то будут суды

Российский футбольный союз 15 мая может объявить, что остановленный чемпионат России завершен. А это значит, что по положению в таблице после 22 туров «Зенит» (1-е место) и «Локомотив» (2) получат прямые путевки в Лигу чемпионов. «Краснодар» (3) примет участие в квалификациии ЛЧ, стартовав с 3-го раунда. Напрямую в групповой этап Лиги Европы попадет «Ростов» (4), ЦСКА (5) начнет выступления с 3-го отборочного раунда. А, учитывая, что Кубок России разыгрываться не будет, то в ЛЕ попадет еще и «Динамо» (6).

Вылетать из Премьер-лиги никто не будет, а это значит, что «Ахмат» (16) и «Крылья Советов» (15) сохранят прописку в высшем свете. При этом в РПЛ добавят две лучшие команды из ФНЛ - «Ротор» и «Химки». И тогда вместо 16, станет 18 команд.

- 18 команд для нашей Премьер-лиги – это много? – вопрос заслуженному мастеру спорта Евгению Ловчеву.

- Мое мнение одно, подобное решение – это отступление от спорта как такового. Потому что люди должны соревноваться. И выяснять первые места не в кабинетах, а на поле. А 18 команд уже бывало в нашем чемпионате, ничего страшного в этом нет. Просто уплотнятся чуть-чуть календарь, ведь придется сыграть на четыре игры больше и все. Тем более, что решили в этом сезоне не доигрывать матчи Кубка России. Так что время найдется.

- В советское время сколько у нас было команд?

- Было 16. Когда-то мы играли в две группы. Потом первая шестерка или восьмерка играла еще. Да всякое было.

- Но в других странах, например в Германии, чемпионат решили доиграть.

- Мы идем немножко другим путем. Некоторые страны раньше нас прошли пик пандемии. У нас в Москве послаблений не видно.

- В ФИФА хотят разрешить пять замен, вместо трех.

- Это временные меры. Футболистов, которые долго не тренировались, хотят оградить от травм. Страшного в этом нет ничего.

- Есть мнение, что нашу Премьер-лигу решили расширить, чтобы не связываться с Кадыровым, иначе «Ахмат» вылетит.

- Нет, объясняли по-другому немножко. Определить призеров – это одно. Но вот кого-то из-за форс-мажора понизить в классе – это уже другое. В такой ситуации нетрудно нарваться на судебные иски.