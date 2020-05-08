Мир после коронавируса: Россия победит в Сирии, но может вспыхнуть новая арабо-израильская война

Первая часть нашей статьи-прогноза «Что станет с планетой после коронавируса» (о новом балансе между США, ЕС, Китаем и Россией) набрала свыше 700 комментариев на сайте kp.ru.

Что ж, публикуем вторую: что будет с самым горячим регионом Земли, Ближним Востоком, где сплелись интересы Москвы, Вашингтона, Анкары и других игроков? Об этом «КП» рассказал эксперт по международной политике, президент Русско-Азиатского Союза промышленников и предпринимателей Виталий Манкевич.

За последний год Россия ещё сильнее укрепила влияние на Ближнем Востоке. Решение сирийского вопроса оказалось более чем удачным: законный президент Башар Асад вернул себе под контроль почти все территории страны, зачищенные от боевиков, за исключением небольших очагов конфликта в Идлибе.

Всё это во многом стало возможным благодаря неудачам соседних стран. Или, если угодно, Россия для достижения своих целей в Сирии сыграла на противоречиях региональных держав, одновременно умудрившись с ними не поссориться.

Скажем, Иран пытался создать «шиитскую дугу» из Ливана, Ирака, йеменских повстанцев-хуситов и части сирийских формирований. А другой игрок, Израиль, старался им противостоять и вести против Тегерана более жёсткую политику. Или, например, в конце прошлого года обострились отношения Турции с Евросоюзом из-за Ливии, где Анкара и страны ЕС поддерживают разных участников местной гражданской войны. Результат: во всех этих локальных противоречиях Россия смогла лавировать, усиливая свои позиции.

В итоге на Ближнем Востоке Москва добилась неплохих отношений со старым поколением элит: правительством Беньямина Нетаньяху в Израиле и режимом Реджепа Тейипа Эрдогана в Турции. Благодаря последнему действуют договоренности о прекращении огня в турецкой зоне влияния в Сирии — Идлибе, о чём я писал выше.

При военной поддержке России, сирийским правительственным войскам удалось вернуть контроль над большей частью страны.Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Но на ближайший «послекоронавирусный» год очень многое будет зависеть от сохранения обоих лидеров у власти. Так, Нетаньяху с большим трудом удалось победить на последних выборах, однако со стороны израильтян к нему накопилось немало вопросов, его обвиняют в коррупции и злоупотреблении служебными полномочиями.

То же самое касается и Эрдогана, которого обычно поддерживали консервативные жители сельской Турции. Но сейчас из-за пандемии в стране введен комендантский час, это вызывает недовольство граждан и сказывается на рейтинге президента.

Что же дальше?

На ближайший год страны региона сконцентрируют силы на решении внутриполитических проблем, а пандемия коронавируса и её вероятная вторая волна пока замораживают текущие конфликты, заставляя всех отложить оружие, чтобы выбраться из экономической ямы.

Единственная минус: если с этим возникнут проблемы, у региональных игроков появится соблазн обвинить в растущей бедности и прочих бедах — «врагов-соседей». Тем более, учитывая историю самого горячего региона планеты, даже не придётся тратить усилия на их демонизацию в глазах народа.

Повод для нового конфликта есть. В январе, ещё до разгула коронавируса, Трамп и Нетаньяху презентовали «сделку века»: палестинцы отдают Израилю часть спорных территорий на западном берегу реки Иордан (которые считают своими) в обмен на многомиллиардные инвестиции и другие бонусы.

Проблема в том, что этот план мирного урегулирования является однобоким: инициирован Дональдом Трампом, согласован правительством Израиля… без участия другой стороны конфликта — собственно Палестины. «Сделку века» раскритиковали Турция, Ливан, Иран и даже Россия.

Палестинцы в штыки восприняли американо-израильскую "сделку века".Фото: GLOBAL LOOK PRESS

При этом у Тель-Авива и Вашингтона есть все основания форсировать выполнение сделки, а значит, наломать дров: ведь если на выборах президента в ноябре победит «демократ» Джо Байден (его партия традиционно благоволит Палестине), то, скорее всего, новая администрация США от «плана века» просто откажется. И при наихудшем раскладе этот узел противоречий может развязать новую арабо-израильскую войну. И что случится тогда — лучше даже не предсказывать.

Впрочем, есть вариант и получше: как я говорил в предыдущей части, Америка Трампа переключается на внутренние проблемы и экономическую войну со своим главным технологическим конкурентом, Китаем. А Россия, пользуясь нормальными отношениями со всеми региональными игроками, помогает замирению на Ближнем Востоке по той же модели, которая опробована в Сирии.

В итоге, при благоприятном сценарии, Москва станет для региона таким же верховным арбитром, каким прежде являлись США, и сохранит здесь своё присутствие, в том числе и военное.

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