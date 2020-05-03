Каким будет мир после коронавируса: США могут отдать России Украину ради союза против Китая

Пандемия «чумы 2020 года» почти во всех странах идёт на спад. Свыше четырёх месяцев слово «COVID-19» в бесчисленных вариациях не сходило с первых полос, но главные мировые проблемы за это время никуда не исчезли. Россия по-прежнему вовлечена в кризисные ситуации с Украиной и Сирией, а США всё так же сражаются с Китаем за титул самой мощной экономики на планете.

И всё же коронавирус внёс коррективы. Обвал международной торговли, неспособность Евросоюза помочь «самым заболевшим» странам наподобие Италии, усиление антикитайских настроений в Америке… Какой новый мир может наступить совсем скоро, когда глобальный карантин снимут?

Об этом «КП» рассказал эксперт по международной политике, президент Русско-Азиатского Союза промышленников и предпринимателей Виталий Манкевич.

США: на смену «русской агрессии» придёт другая страшилка?

Тенденция очевидна: противником №1 для Штатов на ближайшее время станет Китай. Последние 6 лет главным «пугалом» для американской общественности являлась Россия, но она не представляет реальной угрозы для американских экономических интересов во всём мире.

В то же время Китай бросает вызов США именно как индустриальный и технологический лидер. Поэтому на противостояние с «восточным драконом» будут направлены основные ресурсы. Это и наращивание присутствия, в том числе военного, у границ КНР в Тихоокеанском регионе. Это и пересмотр отношений с соседями Китая: усиление контактов с островом Тайвань (де-факто независимым государством, которое КНР считает своей территорией) или неожиданная «дружба» Трампа с Ким Чен Ыном: возможно, с прицелом на то, чтобы вывести Пхеньян из орбиты Пекина.

Но если где-то прибыло, значит, где-то убыло. При таком сценарии США откажутся от избыточного давления на Россию, поскольку та не несёт экзистенциальной и идеологической угрозы для Америки Трампа (как СССР в годы Холодной войны). Вероятно, Белый дом даже попробует перетянуть нас на свою сторону, предлагая инвестиции и отмену санкций.

Следует ожидать снижения активности американцев в Прибалтике, Восточной Европе, на Балканах и Ближнем Востоке. Здесь, вероятно, Сирия и Украина станут разменной монетой: США предложат России урегулировать эти конфликты в её пользу — в ответ на поддержку в конфликте Штатов с Китаем.

США (продолжение): кто станет новым президентом?

Вышеописанный сценарий актуален, только если в ноябре 2020 года Дональд Трамп переизберётся на второй срок. Пока итоги выборов — загадка. Текущие рейтинги — в пользу кандидата от Демпартии США (Джо Байдена), однако так было и в 2016 году.

Сейчас все зависит от того, насколько успешно Трамп восстановит страну после снятия карантина. Скорее всего, примет популистские решения, залив экономику эмиссией денег. (Замечу, во времена Великой депрессии 90 лет назад, с которой часто сравнивают нынешнюю ситуацию, у правительства США такой возможности не имелось: доллар был привязан к золоту, то есть его нельзя было печатать в неограниченном количестве).

И ещё один повод сохранять оптимизм (для Трампа). Шанс побороться с Китаем за технологическое лидерство есть. Высокий уровень оплаты труда американских рабочих делает большую часть их промышленных товаров (особенно в отраслях с невысокой добавленной стоимостью) неконкурентоспособными. Но эту проблему может решить «четвертая индустриальная революция» и автоматизация промышленности: если работать станут машины, то цена твой продукции будет зависеть лишь от налоговой нагрузки, стоимости сырья и коммунальных расходов. В этом случае у «Ржавого пояса» Америки, где как раз живёт немало избирателей Трампа, есть надежда на ренессанс.

Европа: выход из-под зонтика НАТО?

После позорного отказа Европейского сообщества в помощи Италии — ЕС еще сильнее растратил авторитет. Дальнейший процесс его дезинтеграции увязан с распадом НАТО, где сейчас сильно противостояние между европейскими игроками и Пентагоном.

В таком случае остается открытым вопрос общеевропейской безопасности: Европа давно экономила на расходах на оборону, привыкнув находиться под защитой США. Сокращение их присутствия в регионе приведет к дилемме: сотрудничать в сфере безопасности с Китаем или Россией — или создавать свою «общеевропейскую армию» с ростом оборонным расходов до 2-3% ВВП? Пока более вероятным кажется второй вариант.

Также возможен сценарий, при котором из осколков НАТО и ЕС — Париж и Берлин будут собирать этакий «Евросоюз 2.0» из наиболее развитых государств: Франция, Германия, Бенилюкс, страны бывшей Австро-Венгрии, Скандинавия.

Этот «ЕС 2.0» продолжит балансировать между США и Великобританией на Западе — и Россией и Китаем на Востоке. Роль КНР и РФ в Европе станет возрастать за счет смены фокуса США на тихоокеанский регион. Также Китай и Россия поборются за влияние на Балканах. Но в данный момент антироссийские настроения уже сильны в Хорватии, Болгарии, Черногории, поэтому регион скорее отдаст предпочтение Пекину.

Китай: евразийской пояс для борьбы c долларом?

На текущий момент Поднебесная имеет фору благодаря ранней победе над коронавирусом. И будет продолжать формирование «китайской мечты», сконцентрировав усилия на реализации проекта «Один Пояс — Один Путь» (строительство высокоскоростных шоссейных и железных дорог от восточного побережья КНР до Европы, которые привяжут почти 40 стран-участниц к Китаю). Во внутренней политике продолжится проект «Made in China 2025»: форсированная «Четвёртая индустриальная революции», о которой я уже говорил.

Гуманитарная помощь со стороны КНР странам Европы уже стала «прорубанием окна» в европейское пространство. В условиях снижения интереса США к ЕС и Ближнему Востоку — Китай будет пытаться экономическими методами занять место Америки, и мировой кризис тому способствует. Главный удар Красный Дракон рассчитывает нанести по «печатному станку» США — опоре их влияния в мире. Отсюда и расчеты за нефть в юанях, введение криптоюаня и другие шаги китайской программы по вытеснению доллара.

Главным вызовом для Китая станет американская политика сдерживания, а страной-исполнителем этой программы США в Тихоокеанском регионе — Индия. К ней же могут присоединиться Южная Корея, Таиланд, Япония, Вьетнам, Индонезия и Малайзия. Недавний визит Дональда Трампа в Индию как раз показал вероятность создания такого «антикитайского пояса».

Россия на текущий момент является единственным центром силы, который поддержал Китай на фоне призывов США к выплате «компенсации за коронавирус», что может помочь нам углубить экономические связи с КНР, привлечь новые инвестиции, а также создать совместные производственные цепочки.

Россия: возвращение на советские позиции в Восточной Европе?

Главной задачей России является сохранение себя в качестве самостоятельного центра силы и точки принятия решений. Вероятно, основные усилия Москвы будут направлены на углубление интеграции в рамках Евразийского экономического союза (ЕАЭС) и его расширение.

Вероятные кандидаты здесь — Украина (при условии, что без поддержки Запада радикально-националистические силы здесь сойдут со сцены); Азербайджан, а также некоторые иные государства Восточной Европы, которые могут пострадать от кризиса внутри ЕС.

Текущий ситуация, в целом, позволит России нарастить влияние в Восточной и Южной Европе, но в этих регионах мы встретим конкуренцию со стороны Китая. Россия будет иметь самую выгодную позицию в новой раскладке мировых сил, станет медиатором между Вашингтоном и Пекином, чьи интересы все чаще сталкиваются.

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