Почему мы победили Третий рейх: 10 мифов о самой страшной войне ХХ века

Самые распространенные представления и заблуждения в массовом сознании о Великой Отечественной «КП» обсудила с профессором Военного университета Минобороны РФ доктором исторических наук Юрием Рубцовым .

Миф 1. Одолеть немцев помогли «Генерал Мороз» и плохие дороги?

- Да, низкие температуры ноября-декабря 41-го и 42-го годов под Москвой и Сталинградом помогли Красной армии. Как и плохие дороги. Но природно-климатический фактор используется любым здравым военачальником. Разве Германия не рассчитывала на благоприятные погодные условия, напав на Советский Союз 22 июня? Гитлер собирался в запланированные (согласно «Барбароссе») 8-10 недель блицкригом разгромить СССР— то есть завершить войну до октябрьской распутицы (которая под Москвой и случилась). Разве не в расчете на летнюю сухую погоду фюрер утвердил начало операции «Блау» по прорыву в 1942 г. к Волге и Кавказу?

Морозы и бездорожье – важные, но сопутствующие факторы, предопределившие наши победы под Москвой и Сталинградом. Главные - способность Ставки ВГК накапливать резервы, и поразившая даже немецких генералов стойкость войск. Это решило исход обоих сражений. Как и выучка советских военачальников и генштабистов. И в декабре 1941-го и в ноябре 1942-го наше контрнаступление начиналось неожиданно для противника. Причем при отсутствии численного преимущества под Москвой, и без существенного преимущества под Сталинградом.

Что касается и морозов, и распутицы, то Красная армия смогла извлечь из них пользу потому, что была к ним готова лучше немцев, итальянцев, румын.

Миф 2. Мы не победили бы Гитлера без союзников?

- Из 50,1 млрд. $ (примерно 610 млрд. $ в ценах 2010 года) – таковы были общие поставки США по ленд-лизу - на СССР пришлось чуть более 20%. Это 11,3 млрд.$. А, например, на Великобританию - 31,4 млрд.$. Да, по ряду позиций поставки имели важное значение для Красной армии. За годы войны в СССР по ленд-лизу было поставлено: самолетов – 22 150, танков – 12 700, грузовых автомобилей – 375 883, продовольствия около 4,5 млн. т, нефтепродуктов – 2,670 млн. т. Но союзные поставки неравномерно распределялись по годам войны. Положение нормализовалось лишь со второй половины 1943 г. Удельный вес поставок союзников в СССР составил по отношению к отечественному производству около 7%. Что составляют, например, те же 22 тысяч самолетов по ленд-лизу по сравнению с 137 тыс., выпущенными за годы войны в СССР?

Встреча американских и советских солдат на Эльбе в 1945 году. Фотохроника ТАСС

Что касается значения западноевропейского, средиземноморского и других театров военных действий - они оттянули на себя 176 дивизий стран Оси. А на советско-германском фронте были разгромлены 607 дивизий врага.

Миф 3. Хорошо воевали против нас лишь немцы, а союзники Берлина — слабые вояки?

- Боевые качества итальянцев и особенно румын (по воспоминаниям самих немцев), да и венгров были, в основном, ниже, чем у «истинных арийцев». Хотя в 41-м итальянцы на Буге и Днестре отличились. Что касается финнов и японцев, война показала: это – стойкие солдаты. Советское командование воспользовалось фактором «союзников», в первую очередь, под Сталинградом, нанеся 19 ноября 1942 г. удары по флангам противника, которые занимали именно союзные Гитлеру 8-я итальянская, 3-я румынская и 2-я венгерская армии. Потери итальянцев только под Сталинградом за полгода превысили 100 тысяч.

Но упрекать Красную армию в том, что ей противостояли "плохие вояки" — как минимум, нелепо. При поддержке немцев дивизии их союзников доставляли нам серьезные неприятности.

Миф 4. Партизаны отличились лишь в Белоруссии, в других местах по лесам сидели националисты-антисоветчики?

- Партизанами мы называем советских людей, воевавших против нацистских оккупантов на временно оккупированной советской территории. Потому выводим за скобки прибалтийских «лесных братьев», боевиков ОУН-УПА, якобы тоже воевавших против вермахта. По этой же причине отпадает и вопрос о «партизанах» Восточной Европы, хотя сербы, например, действовали успешно...

Партизанским движением и подпольем была охвачена вся оккупированная территория – от лесной Белоруссии до степной Ростовской области. Но размах был разным . Украина, например, стала один из главных партизанских краев. В первые месяцы войны партизанская борьба развернулась в тылу группы армий «Юг» в Киевской, Сумской, Черниговской и Харьковской областях. В сентябре-октябре 1943 г. по решению Центрального штаба партизанского движения была проведена операция «Концерт» по разрушению железных дорог противника. К ее выполнению привлекли 183 партизанские бригады и отряда - общей численностью 120,6 тыс. человек! Пропускная способность железных дорог в тылу немцев снизилась почти наполовину! Под руководством Сидора Ковпака, ставшего дважды Героем Советского Союза, соединение партизанских отрядов Сумской области совершило пять рейдов по тылам фашистских войск общей протяженностью свыше 10 тыс. км.

Плакат, прославляющий подвиги партизанов, 1943 год.

В Прибалтике массового размаха партизанское движение не получило. Что понятно: республики Прибалтики вошли в состав СССР перед войной, и необходимой организационной, кадровой, идеологической базы создано не было.

Миф 5. Войска НКВД только "в спину своим стреляли"?

- Кому в спину стреляли военнослужащие НКВД? Если речь о заградительных отрядах, создававшихся особыми отделами НКВД в действующей армии и территориальными органами НКВД, то о сплошной стрельбе по своим войскам как повседневной практике из достоверных источников неизвестно. Госкомитет обороны постановлением 17 июля 1941 г. главной задачей особых отделов на период войны определил такую: «Решительная борьба со шпионажем и предательством в частях Красной Армии и ликвидация дезертирства в непосредственно прифронтовой полосе». Особые отделы получали право ареста дезертиров, а «в необходимых случаях» и расстрела на месте. Но такие факты не были массовыми даже в начале войны - когда наши части отступали почти на всех участках фронта. Не поливали огнем с тыла свои части и заградотряды, созданные приказом Сталина № 227 от 28 июля 1942 г. И надо уточнить - к НКВД они отношения не имели, были армейского подчинения. Заградотряды же, созданные особыми отделами НКВД, перешли на охрану тыла фронтов и защищали действующую армию от проникновения в прифронтовую полосу с тыла.

Войска НКВД и заградотряды ОО НКВД участвовали и в боевых действиях с врагом, несли тяжелые потери. 10-я дивизия НКВД за бои в Сталинграде была удостоена ордена Ленина.

Миф 6. Гитлер хотел сохранить Ленинград как памятник, и финны «колыбель революции» не бомбили?

- 16 сентября 1941 г. Гитлер в беседе с немецким послом в Париже Отто Абецем заявил: «Ядовитое гнездо Петербург, из которого так долго «бьет ключом» яд в Балтийское море, должен исчезнуть с лица земли. Город уже блокирован. Остаётся только обстреливать его артиллерией и бомбить, пока водопровод, центры энергии и всё, что необходимо для жизнедеятельности населения, не будет уничтожено». 29 сентября 1941 г. германский военно-морской штаб отдает директиву «О будущности города Петербурга»: «Фюрер решил стереть Петербург с лица земли… Предложено тесно блокировать город и путем обстрела из артиллерии всех калибров и беспрерывной бомбежки с воздуха сравнять его с землей. Если вследствие создавшегося в городе положения будут заявлены просьбы о сдаче, они будут отвергнуты, так как проблемы сохранения населения и его пропитания не могут и не должны разрешаться нами».

Что касается отношения финского маршала Маннергейма, до революции служившего в Петербурге, то в той же директиве сказано: «Финляндия заявила о своей незаинтересованности в дальнейшем существовании города непосредственно у её новой границы». А граница эта должна была пройти по Неве, земли к северу от которой по договоренности с Гитлером собиралась получить Финляндии.

Миф 7. Был приказ сохранять европейские столицы, отчего мы несли большие потери при их штурме?

- Секретных приказов на этот счет в открытых источниках не приводится. Но при штурме любой столицы советское командование, действительно, ориентировало войска на возможно меньшие разрушения. А также призывало местное население препятствовать оккупантам в уничтожении городских строений. Есть обращение к жителям Вены командующего 3-м Украинским фронтом маршала Толбухина: «Ради сохранения столицы Австрии, её исторических памятников культуры и искусства предлагаю: 1. Всему населению, кому дорога Вена, из города не эвакуироваться, ибо с очищением Вены от немцев вы будете избавлены от ужасов войны, а тех, кто эвакуируется, немцы погонят на гибель. 2. Не давать немцам минировать Вену, взрывать её мосты и превращать дома в укрепления».

Что касается больших потерь, которые несли наши войска в Европе, то дело не в секретных приказах, а в том, что германское командование загодя превращало европейские города в мощные опорные пункты и узлы сопротивления. Взять их без штурма, чаще всего тяжелого (Кенигсберг), затяжного, (Варшава, Будапешт), не удалось бы никому. Утверждать, что наши бойцы шли на штурм больших городов только со стрелковым вооружением, будет неправдой. Советское командование сполна использовало возможности тяжелой артиллерии, бронетанковой техники и авиации и в Восточной Европе.

Миф 8. Вермахт всю войну кормили лучше, чем красноармейцев?

- По имеющимся данным, калорийность нормы питания военнослужащих боевых частей действующей армии составляла 3450 ккал. У немцев норма была чуть большей - 3600 ккал. Но хотелось бы подчеркнуть, что советской экономике обеспечение этих самых норм доставалось значительно большими усилиями, чем германской, поскольку на вермахт работала промышленность большинства экономически развитых стран Европы (от Франции до Чехии).

Фотохроника ТАСС, 1942 год. "Повар С. Цветков принес обед бойцу И. Конареву".

Миф 9. Сталин, взяв Берлин, готов был идти до Атлантики?

- О планов такого рода неизвестно. Для чего идти на дальше на Запад? Советизировать его? От идеи всепланетной социалистической революции Сталин, в отличие от Троцкого, отказался еще в 1930-е годы, выдвинув лозунг построения социализма в отдельно взятой стране – СССР. Сталин отлично знал состояние своей страны, потерявшей в войне десятки миллионов людей, четверть национального богатства. О какой полномасштабной войне могла бы идти речь, если экономика была в лихорадке. Из Германии в качестве репараций мы брали даже те изношенные станки, которые работали на вермахт всю Вторую мировую.

Миф 10. После смерти президента Рузвельта Запад собирался обрушиться на СССР?

- Смерть американского президента Рузвельта наше отношение к участию сторон в финальной стадии войны не изменило. А вот союзники воевать готовились — был план Черчилля «Немыслимое», разработанный весной-летом 1945-го. Он подразумевал, в частности, вытеснение советских войск из Польши.

Рузвельт считал, что Британская империя — вчерашний день. Она не переживет Вторую мировую. И делить мир надо не с ней, а с СССР. У Рузвельта были планы со Сталиным. Хотя идеи по сдерживанию СССР существовали и у американцев. Британцы же предполагали использовать против нас части, сформированные из пленных солдат и офицеров вермахта, содержавшихся в лагерях в их зонах оккупации. Зоны оккупации приблизительно обозначили в Ялте в феврале 1945-го. И да, есть карты плана нападения на нас. При том Черчилль, профессиональный военный, глубоко в план «Немыслимого» не вникал. А вот его военные-профессионалы на тот момент ему не рекомендовали нападение на СССР. Они дали прогноз, что в ситуации, которая сложится к концу войны, шансов на реализацию этого плана мало. Они обращали внимание в первую очередь на то, что сухопутные войска Красной Армии в Европе на май 1945-го не имели себе равных. Не только по численности, но и по боевой мощи и по реальной боевой подготовке. И рассчитывать на то, что Красную армию удастся разгромить в короткий срок — нельзя. Они предполагали недопустимо большие потери у себя.

Почему американцы не захотели с нами рвать? Трумэн, став в апреле президентом, через три недели дал указание резко сократить поставки по ленд-лизу. Но мы ему намекнули — и он поставки возобновил. Ведь в отличие от Британии — США вели войну с Японией. Американцам очень нужна была наша помощь. По прогнозам объединенного комитета штабов, война с Японией могла длиться до 1947 года и сопровождалась бы миллионными жертвами. Что для США немыслимо было. Потому Штаты даже в Потсдаме вели себя иначе, чем англичане. Пока Япония разгромлена не была, янки вынуждены были считать Советы своим союзником.

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