2020-05-07T16:56:33+03:00
Коронавирус Covid-19

Продление рабочих пропусков в Москве до 31 мая 2020 года: правила и порядок в период самоизоляции

Рассказываем, как будет организовано продление рабочих пропусков в Москве до 31 мая 2020 года
Андрей АБРАМОВ
Поделиться:
Проверка пропуска для передвижения по Москве на въезде в столицу.Проверка пропуска для передвижения по Москве на въезде в столицу.Фото: Иван МАКЕЕВ
Изменить размер текста:

Сергей Собянин обновил свой указ о введения режима повышенной готовности в связи с коронавирусом. Из него следует, что всеобщая самоизоляция продлится минимум до 31 мая. Однако многие несмотря на вирусные обстоятельства, вынуждены ходить на работу. Для этого следует получить цифровой пропуск. У большинства он уже есть. Но как продлить его с учетом нового срока окончания самоизоляции?

— Ранее оформленные рабочие пропуска будут автоматически продлены до 31 мая 2020 года, — объяснил мэр Москвы в личном блоге.

Напомним, к цифровому пропуску следует привязать номер «Тройки», «Стрелки» или соцкарты. Тем, кто ездит на машине, следует указать ее госномер, при оформлении кода. Обращаем внимание, что если у вас уже есть пропуск, но к нему не привязана карта или авто, то заводить новый не нужно. На сайте nedoma.mos.ru нужно выбрать вкладку «Проверить цифровой пропуск», ввести действующий код, а затем добавить свои данные.

Напомним, за поездки без пропусков в Москве предусмотрен штраф от 4 до 5 тысяч рублей. Валидаторы в общественном транспорте больше не принимают банковские карты и одноразовые билеты. Только проездные «Тройка» или соцкарты, если речь о Москве. При этом устройства настроены так, что если к ним не привязан пропуск, то оно не сработает. В метро турникет не откроется. Водителям также следует быть осторожными — камеры настроены сканировать номера и проверять их по без пропусков.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В выставочных центрах, автосалоне и ледовом дворце Москвы откроют коронавирусные госпитали

В Москве заработают пять временных госпиталей для приема больных коронавирусом. Под них переоборудуют выставочные комплексы в парке «Сокольнки», экспоцентр на Красной Пресне и павильон ВДНХ. Кроме того, койки для больных появятся в ледовом дворце «Крылатское» и в торговом центре «Москва» на Каширском шоссе, который специализируется на продаже авто. (подробности)

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Новости 24
«Еле отбился»: На российского волейболиста Спиридонова напали с ножом
Промпредприятия Москвы обязали провести тесты на коронавирус у своих работников
Олег Николаев вручил первый сертификат сельской ипотеки под 0,5% годовых
Путин и Токаев обсудили дальнейшую координацию борьбы с коронавирусом
Более 33 млн американцев обратились за пособием по безработице
Олег Николаев обратился в Правительство РФ с предложением скорректировать правила поддержки малому бизнесу
Баррели нефти предсказали рост до 100 долларов
Мясо, молоко и рыба: Архангельская область собирается увеличить производство собственной сельхозпродукции
Иммунолог рассказал про опасность самоизоляции
Путин затруднился назвать дату снятия ограничений из-за коронавируса
Эксперт заявил, что любая респираторная инфекция может оказаться коронавирусом
Цена нефти Brent выросла на 7,1% - до 31,82 доллара за баррель
Пассажиры и водители московских такси будут обязаны носить маски с 12 мая
Плющенко рассказал об обстоятельствах перехода к нему Трусовой
Ученые подтвердили лечебный эффект антикоагулянтов в борьбе с коронавирусом