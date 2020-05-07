Продление рабочих пропусков в Москве до 31 мая 2020 года: правила и порядок в период самоизоляции

Сергей Собянин обновил свой указ о введения режима повышенной готовности в связи с коронавирусом. Из него следует, что всеобщая самоизоляция продлится минимум до 31 мая. Однако многие несмотря на вирусные обстоятельства, вынуждены ходить на работу. Для этого следует получить цифровой пропуск. У большинства он уже есть. Но как продлить его с учетом нового срока окончания самоизоляции?

— Ранее оформленные рабочие пропуска будут автоматически продлены до 31 мая 2020 года, — объяснил мэр Москвы в личном блоге.

Напомним, к цифровому пропуску следует привязать номер «Тройки», «Стрелки» или соцкарты. Тем, кто ездит на машине, следует указать ее госномер, при оформлении кода. Обращаем внимание, что если у вас уже есть пропуск, но к нему не привязана карта или авто, то заводить новый не нужно. На сайте nedoma.mos.ru нужно выбрать вкладку «Проверить цифровой пропуск», ввести действующий код, а затем добавить свои данные.

Напомним, за поездки без пропусков в Москве предусмотрен штраф от 4 до 5 тысяч рублей. Валидаторы в общественном транспорте больше не принимают банковские карты и одноразовые билеты. Только проездные «Тройка» или соцкарты, если речь о Москве. При этом устройства настроены так, что если к ним не привязан пропуск, то оно не сработает. В метро турникет не откроется. Водителям также следует быть осторожными — камеры настроены сканировать номера и проверять их по без пропусков.

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