2020-05-07T18:23:07+03:00
Авто

В ГИБДД призвали родителей уделять больше внимания безопасности несовершеннолетних водителей

Подросткам на мопедах, скутерах и велосипедах напомнили о важности соблюдения ПДД
Юлия ЩЕРБАКОВА
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Родителей попросили напомнить детям о правилах безопасности на дорогахРодителей попросили напомнить детям о правилах безопасности на дорогахФото: Михаил ФРОЛОВ
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В настоящее время на фоне пандемии коронавируса школьники по всей стране находятся на дистанционном обучении и почти не бывают на улицах. Однако в скором времени во многих регионах ожидается поэтапное снятие ограничительных мер. А это значит, что с наступлением летнего сезона на дорогах вновь появится дети и подростки на мопедах, велосипедах и скутерах.

Уже сейчас сотрудники Госавтоинспекции помогают школьникам выучить или вспомнить правила дорожного движения. Специалисты проводят для детей и подростков онлайн-занятия, записывают видеоуроки, ведут «прямые эфиры» в социальных сетях. Также в стране проходит интернет-марафон «Дома учим ПДД» с различными конкурсами, челленджами и флешмобами.

Помимо этого Госавтоинспекция рекомендует родителям самим заблаговременно объяснить детям правила безопасного поведения при управлении любым видом транспорта. Специалисты напоминают, что при передвижении на мопедах, скутерах и велосипедах детям следует надевать шлемы и другую необходимую экипировку, ведь даже незначительно ДТП может привести к серьезным последствиям.

Кроме того в Госавтоинспекции напомнили, что управлять мопедом могут только лица старше 16 лет, имеющие водительские права категории «М». Однако как показывает практика, родители нередко пренебрегают этим правилом и покупают транспортное средство ребенку, не достигшему этого возраста, или подростку без водительского удостоверения.

В ГИБДД отмечают, что за управление мопедом, скутером, мотоциклом, автомобилем без соответствующего права несовершеннолетнему водителю по достижении им 16 лет грозит административная ответственность – штраф в размере от 5 до 15 тысяч рублей. При этом само транспортное средство изымается и помещается на спецстоянку.

Также отмечается, что детям до 14 лет выезд на проезжую часть запрещен. Если ребенок управляет велосипедом, он обязан ехать по тротуару или по пешеходной зоне.

Госавтоинспекция обращает внимание родителей, что в праздничные дни особенно важно усилить контроль за передвижением детей на транспорте. Также важно объяснить ребенку, к чему может привести несоблюдение ПДД и правил безопасности.

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