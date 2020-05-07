"Критический момент миновал, дочь поправляется": о самочувствии Ольги Любимовой рассказал ее отец

Пресс-служба минкульта довольно скупо комментирует сообщения о самочувствии своего босса. Да, Ольга Любимова работает из дома, да, проводит совещания в режиме видеоконференций, участвует во встречах и переговорах в онлайн-формате. Болезнь у нее протекает в легкой форме, о госпитализации речи не идет.

Но в кабинете министров РФ COVID-19 обнаружили не только у Ольги Любимовой, но еще и у премьера Михаила Мишустина, и у министра строительства и ЖКХ Владимира Якушева. Невольно возникает вопрос, как вообще туда вирус проник, кто кого заразил? Ведь члены правительства регулярно сдают тесты и проходят проверки…

С расспросами мы обратились к отцу Ольги Любимовой – ректору высшего театрального училища им. Щепкина профессору Борису Любимову.

- Невозможно вычислить нулевого пациента. Мне кажется, даже врачи зачастую не понимают, что сейчас происходит, - полагает Борис Николаевич. – Очень часто неясно, от кого вирус попал именно к вам, может, от какого-то случайного человека, который проходил мимо…

Ректор Высшего театрального училища им. М.С. Щепкина Борис Любимов. Фото: Антон Новодережкин/ТАСС

- Где могла заразиться Ольга Борисовна: может, она выезжала за рубеж или все-таки подхватила COVID в Москве?

- В этом году за границу она не ездила. У нее были командировки по стране в феврале. Думаю, этот вирус может проникнуть откуда угодно.

- Как себя чувствует Ольга Борисовна?

- Судя по интонации ее голоса – мы же сейчас на удаленке, - самое неприятное уже позади, критический момент миновал, хотя слабость еще есть, но температура нормальная. Во всяком случает это то, что она говорит мне. Но она и заболела не вчера, а еще в апреле. Так что сейчас все относительно благополучно, хотя никто не знает, какие могут быть последствия после этого вируса.

- Ольга Борисовна изолировалась от членов семьи?

- Она - в Москве, ее дети – на даче, одно время внуки были со мной. Кроме Ольги, вся наша семья, к счастью, здорова.

Наш разговор с Борисом Николаевичем не ограничился только этой темой. Я спросила Любимова, как пандемия повлияла на прием абитуриентов в театральные вузы?

- Говорят, творческие конкурсы теперь проходят онлайн?

- Мы действительно проводим просмотры онлайн, потому что двери института закрылись еще 16 марта. Как дальше будет проходить прием, зависит от многих обстоятельств. Прежде всего о того, что будет с ЕГЭ. При благоприятных обстоятельствах набор может проходить в июле. Но может и в сентябре. Сейчас трудно сказать что-либо определенно.

Министр культуры РФ Ольга Любимова во время интервью. Фото: Сергей Карпухин/ТАСС

Недавно мне писали ребята из Южной Кореи, которые планировали в этом году поступать к нам в институт. Они спрашивали, когда будет набор. И у меня сразу возник другой вопрос: когда восстановится авиасообщение между странами? Иначе, как они прилетят в Москву? Учить актерскому мастерству онлайн невозможно. Мы все сейчас идет путем космонавта, который впервые прилетел на Луну. Надеюсь, к началу июня будет какая-то ясность. Насколько я знаю, до сих пор обсуждается вопрос, как проводить ЕГЭ. Делать экзамены онлайн проблематично, потому что Интернет не работает одинаково хорошо по всей стране. Тогда будут неравные условия у выпускников из разных городов и регионов. А если условия неравные, какой же это единый государственный экзамен?

Но сейчас все-таки главное - не заболеть. Этого я и желаю всему коллективу газеты «Комсомольская правда», с которой у меня связаны теплые воспоминания. Первые мои статьи о театре вышли в «Комсомолке». Это было еще в январе 1977 года.