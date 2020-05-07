2020-05-07T19:21:25+03:00
Коронавирус Covid-19

"Критический момент миновал, дочь поправляется": о самочувствии Ольги Любимовой рассказал ее отец

Дети министра изолировались на даче [эксклюзив kp.ru]
Анастасия ПЛЕШАКОВА
Поделиться:
Министр культуры РФ Ольга Любимова на заседании правительства РФ, март 2020 г.Министр культуры РФ Ольга Любимова на заседании правительства РФ, март 2020 г.Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
Изменить размер текста:

Пресс-служба минкульта довольно скупо комментирует сообщения о самочувствии своего босса. Да, Ольга Любимова работает из дома, да, проводит совещания в режиме видеоконференций, участвует во встречах и переговорах в онлайн-формате. Болезнь у нее протекает в легкой форме, о госпитализации речи не идет.

Но в кабинете министров РФ COVID-19 обнаружили не только у Ольги Любимовой, но еще и у премьера Михаила Мишустина, и у министра строительства и ЖКХ Владимира Якушева. Невольно возникает вопрос, как вообще туда вирус проник, кто кого заразил? Ведь члены правительства регулярно сдают тесты и проходят проверки…

С расспросами мы обратились к отцу Ольги Любимовой – ректору высшего театрального училища им. Щепкина профессору Борису Любимову.

- Невозможно вычислить нулевого пациента. Мне кажется, даже врачи зачастую не понимают, что сейчас происходит, - полагает Борис Николаевич. – Очень часто неясно, от кого вирус попал именно к вам, может, от какого-то случайного человека, который проходил мимо…

Ректор Высшего театрального училища им. М.С. Щепкина Борис Любимов. Фото: Антон Новодережкин/ТАСС

Ректор Высшего театрального училища им. М.С. Щепкина Борис Любимов. Фото: Антон Новодережкин/ТАСС

- Где могла заразиться Ольга Борисовна: может, она выезжала за рубеж или все-таки подхватила COVID в Москве?

- В этом году за границу она не ездила. У нее были командировки по стране в феврале. Думаю, этот вирус может проникнуть откуда угодно.

- Как себя чувствует Ольга Борисовна?

- Судя по интонации ее голоса – мы же сейчас на удаленке, - самое неприятное уже позади, критический момент миновал, хотя слабость еще есть, но температура нормальная. Во всяком случает это то, что она говорит мне. Но она и заболела не вчера, а еще в апреле. Так что сейчас все относительно благополучно, хотя никто не знает, какие могут быть последствия после этого вируса.

- Ольга Борисовна изолировалась от членов семьи?

- Она - в Москве, ее дети – на даче, одно время внуки были со мной. Кроме Ольги, вся наша семья, к счастью, здорова.

Наш разговор с Борисом Николаевичем не ограничился только этой темой. Я спросила Любимова, как пандемия повлияла на прием абитуриентов в театральные вузы?

- Говорят, творческие конкурсы теперь проходят онлайн?

- Мы действительно проводим просмотры онлайн, потому что двери института закрылись еще 16 марта. Как дальше будет проходить прием, зависит от многих обстоятельств. Прежде всего о того, что будет с ЕГЭ. При благоприятных обстоятельствах набор может проходить в июле. Но может и в сентябре. Сейчас трудно сказать что-либо определенно.

Министр культуры РФ Ольга Любимова во время интервью. Фото: Сергей Карпухин/ТАСС

Министр культуры РФ Ольга Любимова во время интервью. Фото: Сергей Карпухин/ТАСС

Недавно мне писали ребята из Южной Кореи, которые планировали в этом году поступать к нам в институт. Они спрашивали, когда будет набор. И у меня сразу возник другой вопрос: когда восстановится авиасообщение между странами? Иначе, как они прилетят в Москву? Учить актерскому мастерству онлайн невозможно. Мы все сейчас идет путем космонавта, который впервые прилетел на Луну. Надеюсь, к началу июня будет какая-то ясность. Насколько я знаю, до сих пор обсуждается вопрос, как проводить ЕГЭ. Делать экзамены онлайн проблематично, потому что Интернет не работает одинаково хорошо по всей стране. Тогда будут неравные условия у выпускников из разных городов и регионов. А если условия неравные, какой же это единый государственный экзамен?

Но сейчас все-таки главное - не заболеть. Этого я и желаю всему коллективу газеты «Комсомольская правда», с которой у меня связаны теплые воспоминания. Первые мои статьи о театре вышли в «Комсомолке». Это было еще в январе 1977 года.

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Распространение коронавируса в мире»

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Новости 24
Опубликованы фото кораблей НАТО, которые вторглись в Баренцевом море
Назван самый обедневший из-за кризиса человек в мире
Финляндия продлила ограничения на передвижение через границу до 14 июня
К юбилейному Дню радио в Самаре установили старинный репродуктор
Брижит Бардо предстанет перед судом за расистские высказывания
День Победы: как о нём писали 75 лет назад
Минфин России предлагает приостановить таможенные проверки
Путин и Трамп обменялись поздравлениями в связи с 75-летием Победы
Эксперты раскрыли три сценария восстановления туризма после пандемии
Коронавирус попал во Францию еще в декабре 2019 года
Почти половина россиян стали экономить на фоне пандемии
Количество экстренных звонков от женщин из-за домашнего насилия увеличилось на 60%
Американские солдаты повысили боевые навыки в российской компьютерной игре
«Еле отбился»: На российского волейболиста Спиридонова напали с ножом
Промпредприятия Москвы обязали провести тесты на коронавирус у своих работников
Олег Николаев вручил первый сертификат сельской ипотеки под 0,5% годовых
Путин и Токаев обсудили дальнейшую координацию борьбы с коронавирусом
Более 33 млн американцев обратились за пособием по безработице
Олег Николаев обратился в Правительство РФ с предложением скорректировать правила поддержки малому бизнесу
Баррели нефти предсказали рост до 100 долларов
Мясо, молоко и рыба: Архангельская область собирается увеличить производство собственной сельхозпродукции
Иммунолог рассказал про опасность самоизоляции
Путин затруднился назвать дату снятия ограничений из-за коронавируса
Эксперт заявил, что любая респираторная инфекция может оказаться коронавирусом
Цена нефти Brent выросла на 7,1% - до 31,82 доллара за баррель
Пассажиры и водители московских такси будут обязаны носить маски с 12 мая
Плющенко рассказал об обстоятельствах перехода к нему Трусовой
Ученые подтвердили лечебный эффект антикоагулянтов в борьбе с коронавирусом