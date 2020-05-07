2020-05-07T21:38:13+03:00
Политика

На Украине вычеркнули ветеранов из списка освободителей

Наш колумнист о выступлении главы Института нацпамяти, в котором он заявил, что украинцы воевали за чужие интересы
Александр КОЦспециальный корреспондент
Поделиться:
Комментарии: comments6
Участники акции "Бессмертный полк" в Киеве, 9 мая 2018 г.Участники акции "Бессмертный полк" в Киеве, 9 мая 2018 г.Фото: GLOBAL LOOK PRESS
Изменить размер текста:

С удивительно «своевременной» речью выступил директор украинского Института национальной памяти Антон Дробович. В видеоролике, посвященном окончанию Второй Мировой войны (тут он поторопился, дата – в сентябре), чиновник наговорил такого, что на его фоне выступление Зеленского на юбилее освобождения Освенцима можно назвать образцом логики и здравого смысла.

Привычно сравнив современную Россию с Третьим Рейхом, Дробович начал рубить с плеча оригинальными, но местами противоречащими друг другу пассажами.

Директор украинского Института национальной памяти Антон Дробович. Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети

Директор украинского Института национальной памяти Антон Дробович.Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети

«Сейчас Украина так же воюет с агрессором. Эта борьба ежедневно продолжается уже шесть лет и мы не имеем права проиграть, потому что так же, как и 75 лет назад, мы защищаем родную землю».

И тут же:

«Трагедия украинского народа во времена Второй Мировой заключалась в том, что он был разделен между несколькими государствами. Украинцы были вынуждены воевать за чужие интересы, иногда - друг против друга».

Так, простите, за родную землю или за чужие интересы? И кто из воевавших украинцев поведал Дробовичу эту ересь? Или он сам пришел к таким выводам в угоду политической конъюнктуре?

«Единственно действенно украинским субъектом в годы войны было освободительное движение - люди и организации, которые боролись за независимость Украины от обеих тоталитарных систем», - заключает он в полемическом угаре.

Вот и приплыли. А семь миллионов украинцев, которые погибли от рук фашистов и их прихлебателей уже не могут считаться украинским субъектом? А еще живые ветераны, которые посмели воевать только с тоталитарной Германией, к освободительному движению отношения не имеют? Ведь они выбегали в атаку из окопов с криком «За Родину!», а не «За чужие интересы!»

Украинцы, к слову, с Дробовичем, похоже, не согласны. По крайней мере, на виртуальный аналог российского «Бессмертного полка», который организовывает телеканал «Интер», уже записалось почти полмиллиона человек. Немало для страны, в которой официально запрещено знамя победы. А выйти на улицу 9 мая с портретом деда – уже подвиг.

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Украинский кризис»

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Новости 24
ВОЗ: число жертв коронавируса в мире превысило 83 тысячи
Трамп заявил о согласии Путина на поставку в Россию аппаратов ИВЛ
В Москве умер еще 51 пациент с коронавирусом
Коронавирус выявлен у военного из подразделения Белого дома
Собянин заявил о необходимости ужесточать требования для передвижения по городу
Собянин: С 12 мая к работе вернутся все строительные и промпредприятия
В российской армии выявлено более 3,3 тыс. случаев заражения коронавирусом
В Минздраве спрогнозировали сроки «активного распространения» коронавируса в России
Зеленский назначил Саакашвили главой Исполнительного комитета реформ
Песков прокомментировал возможность продления режима самоизоляции
Данчиков рассказал о штрафах за отсутствие масок и перчаток у сотрудников предприятий
Глава Минздрава назвал позитивным сценарий развития пандемии в России
Самоизоляция сводит с ума: математик около двух недель пролежал в обнимку с трупом матери
Опубликованы фото кораблей НАТО, которые вторглись в Баренцевом море
Назван самый обедневший из-за кризиса человек в мире
Финляндия продлила ограничения на передвижение через границу до 14 июня
К юбилейному Дню радио в Самаре установили старинный репродуктор
Брижит Бардо предстанет перед судом за расистские высказывания
День Победы: как о нём писали 75 лет назад
Минфин России предлагает приостановить таможенные проверки
Путин и Трамп обменялись поздравлениями в связи с 75-летием Победы