2020-05-07T22:27:58+03:00
Коронавирус Covid-19

Число умерших из-за коронавируса в России на 8 мая 2020 года составило 1625 человек

Мы собрали последние новости о числе умерших из-за коронавируса в России на 8 мая 2020 года
Саша ПЯТНИЦКАЯ
Поделиться:
Капсула для перевозки больных с коронавирусомКапсула для перевозки больных с коронавирусомФото: Алена МАРТЫНОВА
Изменить размер текста:

Число умерших из-за коронавируса COVID-19 в России на 8 мая 2020 года составило 1625 человек. За сутки от пневмонии и других осложнений заболевания скончались 88 пациентов больниц.

Всего же с начала вспышки заболевания, по последним данным сайта стопкоронавирус.рф, в 85 регионах нашей страны зафиксировано 177160 случаев заболевания коронавирусной инфекцией, за минувший день медики выявили 11231 нового заразившегося с подтвержденным диагнозом в 84 регионах, причем 48,7% из них не имели клинических проявлений болезни. Полностью выздоровели и выписались из больниц 23803 пациентов.

Лидерами по числу новых случаев заражения остаются Москва (6703) и Подмосковье (842), Нижегородская область (312), Санкт-Петербург (306), республики Дагестан (105) и Татарстан (105), а также Краснодарский край (99), Ямало-Ненецкий автономный округ (93) и республика Северная Осетия (89). Меньше всего в Ненецком и Чукотском автономных округах – по одному новому инфицированному.

Напомним, как писал сайт kp.ru, бывший главный санитарный врач России, первый заместитель председателя комитета Госдумы по образованию и науке Геннадий Онищенко сказал, что коронавирус «выдыхается» и в нашей стране, и в мире, «но это не значит, что надо потерять бдительность и перестать с ним бороться». Ранее он рассказал, благодаря чему Китаю удалось справиться с эпидемией COVID-19. По словам Онищенко, власти КНР «сработали на жестком административном ресурсе».

Геннадий Онищенко: «Коронавирус выдыхается. И в мире, и в России. Но это не значит, что надо потерять бдительность и перестать с ним бороться!».Александр ГАМОВ

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Ученые рассказали, могут ли мухи, комары и клещи переносить COVID-19

Становится теплее, и все больше живности на улицах. Чего стоит особенно опасаться? (подробности).

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Распространение коронавируса в мире»

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Новости 24
Трамп: Американские СМИ должны вернуть Пулитцеровские премии за лживые новости о России
СК вычислил еще одного участника убийства «Япончика»
Минздрав сообщил об аналогах анальгина и линекса
Росстат сообщил об ускорении годовой инфляции в России до 3,1% в апреле
Трамп назвал «изменой» уголовное преследование экс-советника Флинна
Трамп: фейковое расследование по России мешало сотрудничеству Вашингтона и Москвы
ВОЗ: число жертв коронавируса в мире превысило 83 тысячи
Трамп заявил о согласии Путина на поставку в Россию аппаратов ИВЛ
В Москве скончался еще 51 пациент с коронавирусом
Коронавирус выявлен у военного из подразделения Белого дома
Собянин заявил о необходимости ужесточать требования для передвижения по городу
Собянин: С 12 мая к работе вернутся все строительные и промпредприятия
В российской армии выявлено более 3,3 тыс. случаев заражения коронавирусом
В Минздраве спрогнозировали сроки «активного распространения» коронавируса в России
Зеленский назначил Саакашвили главой Исполнительного комитета реформ
Песков прокомментировал возможность продления режима самоизоляции
Данчиков рассказал о штрафах за отсутствие масок и перчаток у сотрудников предприятий
Глава Минздрава назвал позитивным сценарий развития пандемии в России
Самоизоляция сводит с ума: математик около двух недель пролежал в обнимку с трупом матери
Опубликованы фото кораблей НАТО, которые вторглись в Баренцевом море
Назван самый обедневший из-за кризиса человек в мире
Финляндия продлила ограничения на передвижение через границу до 14 июня
К юбилейному Дню радио в Самаре установили старинный репродуктор
Брижит Бардо предстанет перед судом за расистские высказывания
День Победы: как о нём писали 75 лет назад
Минфин России предлагает приостановить таможенные проверки
Путин и Трамп обменялись поздравлениями в связи с 75-летием Победы