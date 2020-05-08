Число умерших из-за коронавируса в России на 8 мая 2020 года составило 1625 человек

Число умерших из-за коронавируса COVID-19 в России на 8 мая 2020 года составило 1625 человек. За сутки от пневмонии и других осложнений заболевания скончались 88 пациентов больниц.

Всего же с начала вспышки заболевания, по последним данным сайта стопкоронавирус.рф, в 85 регионах нашей страны зафиксировано 177160 случаев заболевания коронавирусной инфекцией, за минувший день медики выявили 11231 нового заразившегося с подтвержденным диагнозом в 84 регионах, причем 48,7% из них не имели клинических проявлений болезни. Полностью выздоровели и выписались из больниц 23803 пациентов.

Лидерами по числу новых случаев заражения остаются Москва (6703) и Подмосковье (842), Нижегородская область (312), Санкт-Петербург (306), республики Дагестан (105) и Татарстан (105), а также Краснодарский край (99), Ямало-Ненецкий автономный округ (93) и республика Северная Осетия (89). Меньше всего в Ненецком и Чукотском автономных округах – по одному новому инфицированному.

Напомним, как писал сайт kp.ru, бывший главный санитарный врач России, первый заместитель председателя комитета Госдумы по образованию и науке Геннадий Онищенко сказал, что коронавирус «выдыхается» и в нашей стране, и в мире, «но это не значит, что надо потерять бдительность и перестать с ним бороться». Ранее он рассказал, благодаря чему Китаю удалось справиться с эпидемией COVID-19. По словам Онищенко, власти КНР «сработали на жестком административном ресурсе».

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.kp.ru/video/embed/777449" frameborder="0"></iframe> Геннадий Онищенко: «Коронавирус выдыхается. И в мире, и в России. Но это не значит, что надо потерять бдительность и перестать с ним бороться!».Александр ГАМОВ

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