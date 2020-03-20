Геннадий Онищенко рассказал, почему Китаю удалось справиться со вспышкой коронавируса

20 Март 2020 2020-03-20T15:40:51+03:00

Изменить размер текста: A A

Китаю удалось справиться со вспышкой нового опасного коронавируса за счет жестких и решительных административных мер. Такое мнение высказал депутат Госдумы, академик и экс-глава Роспотребнадзора Геннадий Онищенко.

- Китай сработал на жестком административном ресурсе. А в Италии ситуация тяжелая, потому что система здравоохранения там находится в непотребном для цивилизованной европейской страны состоянии, - пояснил Онищенко в интервью «Интерфаксу».

Экс-глава Роспотребнадзора рассказал, что в Италии не хватает больничных коек, поэтому больных, которым нужна госпитализация, оставляют дома. Также в этой стране есть нехватка оборудования. в частности, аппаратов для искусственной вентиляции легких (они необходимы пациентам с пневмонией, которую вызывает коронавирус).

Эти факторы, по мнению Геннадия Онищенко, и способствовали распространению инфекции, которая унесла уже много жизней. Он также сделал акцент на том, что некоторые россияне, уехавшие жить в Италию, вернулись в Россию, чтобы во время вспышки коронавируса продолжать лечение здесь.

ИСТОЧНИК KP.RU