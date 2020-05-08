Цена Победы

Сведения о противнике добывали 2.452 разведчика и агента, среди которых были русские, монголы, китайцы, нанайцы и лица других национальностей. А Начинал эту работу еще участник Первой мировой войны, командарм РККА Александр Кук, который в 1931 году был направлен военным атташе при полномочном представительстве СССР в Японии.

Япония 8 лет готовилась к бактериологической войне против СССР

Благодаря действиям военной разведки коварные планы самураев и гитлеровцев, были обречены на провал.

События, которые в августе 1945 года развернулись на Дальнем Востоке, характеризовались не только напряженностью боевых действий, но и сложностью тайных политических интриг, которые завершали Вторую мировую войну. Этот материал четкая хронология Дальневосточного дозора советского Генерального штаба, который настолько четко информировал руководство страны, что не дал совершить ему ошибку.

ПОТСДАМСКИЙ РИНГ

17 июля 1945 года в пригороде Берлина начала работу Потсдамская конференция. Делегацию СССР возглавлял И.В. Сталин. Интересы США представлял исполнявший обязанности американского президента вице-президент Г. Трумэн. От Великобритании в Берлин прибыл премьер-министр У. Черчилль, который в ходе конференции сдал свои полномочия победившему на выборах лейбористу К. Эттли.

Переговоры в Потсдаме были похожи на состязание двух команд по перетягиванию каната. С одной стороны в том политическом состязании участвовал Сталин, с другой - Трумэн, которому помогал тучный, самоуверенный и хитроватый Черчилль. Временами противоборство между участниками конференции достигало максимального напряжения, которое скрывалось за доброжелательными улыбками и руководителей делегаций, и сопровождавших их дипломатов.

Одна из трудных проблем, обсуждавшихся в Потсдаме, была связана с завершением Второй мировой войны. Ее последние выстрелы должны были прозвучать на Дальнем Востоке. Для достижения победы над Японией необходимо было прежде всего разгромить ее вооруженные силы. Они дислоцировались не только на японских островах, но и в Маньчжурии и на Южном Сахалине.

У Советского Союза и США в вопросе войны против Японии общей была только ближайшая задача - добиться капитуляции этого союзника нацистской Германии. Последующие цели и задачи Вашингтона и Москвы уже не совпадали. Можно сказать, что они даже были диаметрально противоположны. Сталин хотел добиться укрепления безопасности советских восточных границ и возвращения захваченных Японией русских земель. Трумэн мыслил шире - он хотел обеспечить доминирующее положение США в Японии, закрепиться в Китае.

Руководитель советской делегации должен был иметь, кроме настойчивости, убедительные политические аргументы. И он, как представляется, эти аргументы имел в своем распоряжении. Советские спецслужбы, в том числе военная разведка, смогли заблаговременно и достаточно подробно проинформировать руководителя советской делегации об основных подходах руководителей США и Великобритании по наиболее сложным вопросам, которые должны были обсуждаться в ходе Потсдамской конференции. Ценные сведения добыли военные разведчики «Морис», «Грант», «Брион» и «Мольер».

ПОБЕДЫ РЕЗЕДЕНТОВ

В октябре 1941 года данные, добытые военными разведчиками Р. Зорге и Л. Сергеевым, позволили И.В Сталину принять правильное решение и перебросить часть дивизий из Сибири и Дальнего Востока под Москву, что позволило защитить столицу от захвата немецкими войсками. В тот критический момент Зорге и Сергеев направили в Центр точные сведения о том, что Япония нацелена на юг и в ближайшее время не намерена нападать на СССР.

В 1943 году, накануне победы в Сталинградской битве, резидент советской военной разведки полковник Ф.А. Феденко сообщал в Центр из Чанчуня: «По сообщению источника, Германия настаивает на вступлении Японии в войну против СССР. Однако японцы не намерены развязывать эту войну до тех пор, пока Германия не добьется решающих успехов на Восточном фронте. Япония опасается, что в случае войны против СССР союзники используют Владивосток, откуда совместно с советской авиацией будут бомбить японские острова» .

Сведения, добытые резидентами ГРУ, убедили Сталина отказаться от размещения американской бомбардировочной авиации на Дальнем Востоке, что предотвратило вступление Японии в войну против СССР в 1942-1944 гг. Сталин хоть и дал свое согласие на участие в войне против Японии, но заявил о готовности вступить в войну на Дальнем Востоке по завершении военных действий в Европе. За это время военная разведка добыла точные сведения о Квантунской армии, что впоследствии способствовало ее капитуляции и полному разгрому. Если бы Сталин открыл второй фронт против Японии чуть раньше, против СССР могла быть развязана бактериологическая война.

Советская разведка знала, что с 1937 года рядом с японскими городами Харбин и Чанчунь были развернуты две бактериологические лаборатории, в которых проводились опыты по культивированию и распространению бактерий чумы, тифа и холеры. В 1945 году советский десант захватил почти всех медиков-бактериологов "Отряда 731". Среди арестованных оказался и главнокомандующий Квантунской армией генерал Ямада Отозоо. Во время суда в 1949 году Ямада заявил, что отряд №731 «был организован в целях подготовки бактериологической войны, главным образом против СССР, а также против Монгольской Народной Республики и Китая».

Сталину также было известно, что американская разведка имела ключ к японскому дипломатическому шифру. Перехватывая радиограммы японских дипломатов, американцы знали о том, какие инструкции японское министерство иностранных дел направляет своим послам. Их благодаря нашим разведчикам в США, читал и Сталин.

В Кремле было известно, что США на завершающем этапе Второй мировой войны могут использовать атомное оружие против Японии. Об этом еще в 1944 году доложил в Центр из Нью-Йорка разведчик-нелегал Артур Адамс («Ахилл»). В письме начальнику военной разведки Адамс 7 марта 1944 года, в частности, сообщал, что новый снаряд, который создается в США, «...будучи сброшенным на землю, излучением уничтожит все живущее в районе сотен миль. Этим проектируется полное уничтожение Японии».

И еще одна любопытная деталь: Сталин имел возможность еще до начала работы Потсдамской конференции ознакомиться с содержанием проекта текста, которого готовился в Вашингтоне с мая 1945 года. Советская разведка смогла узнать содержание проекта декларации от одного из своих достоверных и надежных источников, который действовал в американской столице. Работой этого источника руководил в США военный разведчик капитан Лев Александрович Сергеев. В Центре он имел псевдоним «Морис».

КАК ДОБИВАЛИ САМУРАЕВ

Именно потому советская делегация оказалась так хорошо подготовлена к обсуждению в Потсдаме начала военных действий против Японии. По указанию Сталина начальник Генштаба генерал армии А.И. Антонов обстоятельно проинформировал военных представителей США и Великобритании о ходе подготовки Дальневосточной кампании.

Американцы тоже тщательно готовились к этому совещанию. Провели исследование, согласно которому война США против Японии могла продолжаться до марта 1946 года. В ходе этих боевых действий могли бы погибнуть около миллиона американских солдат и офицеров. Такие жертвы американские избиратели не простили бы Трумэну. И он это понимал.

Поэтому в Потсдаме Трумэн с нетерпением ждал сообщения из Аламогордо, где проводился первый испытательный взрыв атомного устройства.

21 июля он получил подробный отчет об успешном испытании атомной бомбы. Когда это известие по секретным каналам специальной связи поступило к Трумэну, он понял, что в его руках появился новый мощный аргумент в борьбе, и не только против японцев. Трумэн пришел к выводу, что США смогут и без участия СССР сломить сопротивление Японии и таким образом завершить Вторую мировую войну.

В один из рабочих дней конференции Трумэн сообщил Сталину о том, что в США создано новое оружие огромной разрушительной силы. Черчиллю, наблюдавшему со стороны за беседой Сталина и Трумэна, показалось, что советский руководитель никак не отреагировал на сообщение американского президента. Сталин уже знал о том, что в США произведено испытание атомной бомбы.

Открыто отвергнуть участие советских солдат в японской кампании Трумэн не мог, так как американцы неоднократно сами настаивали на совместных действиях США и СССР в войне против Японии. Нарушить соглашение, достигнутое в Ялте, Трумэн не решался, так как до конца еще не верил в эффективность ядерной бомбы.

В итоге Трумэн принял окончательное решение - официально не отказываться от согласованных решений Ялтинской конференции, а реально - исключить Советский Союз из дальнейшего процесса решения дальневосточных проблем, сбросив атомные бомбы на японские города, чтобы вынудить Японию капитулировать до вступления СССР в войну.

24 июля Трумэн утвердил приказ командующему стратегической авиацией генералу Спаатсу об атомной бомбардировке Японии. В приказе говорилось: «509-й авиагруппе 20-й воздушной армии ... после 3 августа 1945 г., как только погода позволит, произвести визуальное бомбометание на одну из следующих целей: Хиросима, Кокура, Ниигата и Нагасаки...»

Официально войну Японии США объявит через два дня после бомбометания - 8 августа 1945 года. СССР это сделает на следующий день, после массового десанта, который к 14 августу принудит капитулировать императора Хирахото, а еще через несколько дней всю его миллионную Квантунскую армию.

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