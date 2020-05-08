2020-05-08T09:32:37+03:00
Здоровье

Какие онкологические пациенты наиболее уязвимы для коронавируса

Врач рассказал, как людям с онкологией и тем, кто здоров, поберечь себя в эпоху эпидемии
Оксана НАРАЛЕНКОВА
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Врач рассказал, как людям с онкологией и тем, кто здоров, поберечь себя в эпоху эпидемииВрач рассказал, как людям с онкологией и тем, кто здоров, поберечь себя в эпоху эпидемииФото: Юлия ПЫХАЛОВА
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В эпоху коронавируса особой опасности подвергаются люди с тяжелыми и хроническими заболеваниями. Как влияет онкологический статус на риск тяжело перенести коронавирусную инфекцию? «КП» рассказал руководитель отдела Национального медицинского исследовательского центра им. Дмитрия Рогачева, член правления Российского общества клинической онкологии (RUSSCO), доктор медицинских наук, профессор Николай Жуков.

- Николай Владимирович, какие онкологические пациенты наиболее уязвимы для коронавируса?

- К сожалению, дать однозначный ответ на этот вопрос я не могу –сейчас очень много информации по «самому» коронавирусу, но вот о других болезнях «в коронавирусную эпоху» ее как раз очень немного и данные зачастую противоречивы. Судя по тем публикациям, которые доступны – пациенты, страдающие раком легкого, находятся в более высокой зоне риска по тяжелому течению коронавирусной инфекции. Однако, повторюсь, данные неоднозначны - многие пациенты, страдающие раком легкого (как, кстати, и другими онкологическими заболеваниями), относятся к старшей возрастной подгруппе, имеют и сопутствующие заболевания легочной ткани (хроническую обструктивную болезнь легких, эмфизему и так далее), заболевания сердечно-сосудистой системы, которые могут сами по себе быть причиной более тяжелого течения коронавирусной инфекции. Так что сейчас пока трудно сказать – является ли онкологический диагноз самостоятельной причиной риска неблагоприятного исхода, или просто сочетается с другими неблагоприятными факторами, реально влияющими на риски.

- Как пациентам поберечь себя, позаботиться о себе?

- Самый эффективный способ, он одинаков как для онкологических больных, так и для всех остальных людей,– это отказ от ненужных контактов и, особенно, от посещения мест скопления людей. Постараться по возможности оставаться дома и тем более не пытаться «проникнуть» в стационар или на прием к врачу-онкологу без веской на то причины. По определению стационар,– это то место, где концентрируются те люди, которые чувствуют себя не очень хорошо. И если брать онкологический стационар, то часть, безусловно, чувствует себя плохо из-за опухоли или осложнений лечения, но нет никаких гарантий, что среди них нет людей, которым плохо из-за пока нераспознанной covid-инфекции. Да и люди с бессимптомным течением инфекции, но при этом способные вас заразить, могут оказаться как среди соседей по палате, так и среди персонала. Поэтому если врач говорит, что вам не нужно приезжать на ваш привычный визит, значит, врач оценил потенциальную пользу и риски, и риски в вашем случае «перевешивают». Да, «в мирной жизни» от тех привычных манипуляций, которым вы подвергались регулярно, было больше пользы, чем риска, но сейчас в эпоху, когда любой дополнительный контакт может закончиться инфекцией, в некоторых ситуациях ваш рак может представлять меньшую проблему из имеющихся.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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