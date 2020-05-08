2020-05-08T11:26:10+03:00
Звезды

Единственная дочь Михаила Задорнова раздразнила соцсети обнаженным фото

30-летняя наследница сатирика не боится откровенных фотосессий
Елена ПЕТРОВА
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Елена Задорнова - человек непубличный, и фамилией знаменитого отца для собственной популярности никогда не пользовалась.Елена Задорнова - человек непубличный, и фамилией знаменитого отца для собственной популярности никогда не пользовалась.Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети
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Елена Задорнова - человек непубличный, и фамилией знаменитого отца для собственной популярности никогда не пользовалась. Даже в соцсетях у единственной дочери сатирика всего 1700 подписчиков, которых она регулярно радует нетривиальными и смелыми фотоснимками. Елена не стесняется демонстрировать свои пышные формы в самых выгодных ракурсах.

Так, на очередном фото 30-летняя Елена Задорнова предстала перед подписчиками обнаженной, скрыв интимные подробности за гитарой. Образ дополнили шкура и кожаные браслеты на руках. Снимок, как всегда, она подписала стихами:

"В неожиданной одежде,

Оторвав тугую нить,

Буду вечно, как и прежде,

Куртуазно маньерить..."

"Продолжаешь экспериментировать и удивлять!", "Классно придумано!", "Здорово, Задорнова!", - отреагировали подписчики.

jzadornovajzadornova
В неожиданной Одежде,Оторвав тугую Нить, Буду Вечно, как и прежде, Куртуазно Маньерить
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Напомним, единственная дочь Михаила Задорнова от второй жены-актрисы Елены Бомбиной появилась на свет, когда писатель еще состоял в первом браке. Девушка училась в ГИТИСе, но бросила через год, поняв, что актерская профессия ей не подходит. Елена давно осела на Мальте и ведет закрытый образ жизни. Отучилась на социолога и антрополога, пишет картины и стихи, в планах - докторская диссертация по антропологии. На жизнь она зарабатывает организацией праздников и мероприятий, а также продажей собственных картин.

Интервью об отце Задорнова почти не дает, хотя ее даже спустя почти три года с его смерти настойчиво зазывают на ток-шоу и предлагают солидные гонорары. По словам матери, Елена ни в чем не нуждается - завещание знаменитого отца не ущемило никого из родных.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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