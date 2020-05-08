Красная армия против вермахта: кто лучше воевал — русские или немцы

Великая Отечественная война породила не только огромное количество героев, но и «рекордсменов» ратных битв. Это бойцы Красной армии, которые уничтожили наибольшее количество техники и солдат противника.

Но такие же «ударники» были в армиях наших союзников и врагов. Их достижения дают богатую пищу для размышлений. Попробуем разобраться в них.

«СТАЛИНСКИЕ СОКОЛЫ» ПРОТИВ «ОРЛОВ ГИТЛЕРА»

Когда закончилась война, историки боевой авиации стали подсчитывать, сколько же самолетов «намолотили» советские и немецкие летчики. И сразу начались яростные споры – главным образом вокруг методик подсчета сбитых машин и достоверности данных об их поражении. Споры эти продолжаются до сих пор. И кто же считается чемпионом воздушных побед? Вот – первая десятка советских и немецких асов.

Понять и объяснить секрет невероятной результативности истребителей Люфтваффе не так простоФото: Рушан КАЮМОВ

Взглянув на эту таблицу, неискушенный человек наверняка будет удивлен или даже шокирован результатами немецких асов. Ведь все лучшие «сталинские соколы» из первой десятки не набрали и сотни побед, а у лучших «орлов Гитлера» таких побед набралось – за три или две сотни. Вывод напрашивается сам собой – наши хуже воевали? Но так ли это на самом деле?

Говорит военный историк Павел Аксенов:

- Понять и объяснить секрет невероятной результативности истребителей Люфтваффе не так просто. Я уже более 30 лет занимаюсь этим вопросом, перелопатил тысячи немецких документов, и потому могу утверждать с высокой долей уверенности, что боевые счета всех без исключения немецких асов завышены. К такому же выводу пришли и десятки моих коллег - исследователей этого «феномена». Причем, не только в России, но и некоторые - в Германии.

Раздувать успехи лучших воздушных бойцов – стандартная практика гитлеровской пропаганды. А она, как вы понимаете, по определению не может быть объективной.

С Аксеновым согласен и другой российский исследователь вопроса – кандидат исторических наук Павел Гончаров. Он считает, что «истинное количество побед большинства немецких асов установить невозможно». Потому в германских источниках обычно указывается то число побед, которое было записано на счёт летчика его командованием.

Но с чем же связан тот огромный разрыв между результативностью асов Люфтваффе и ВВС Красной Армии? Многие наши специалисты считают - с особой системой подсчета сбитых самолетов - по количеству моторов. Одномоторный истребитель – один сбитый самолет. Четырехмоторный бомбардировщик – уже четыре сбитых самолета.

Наш легендарный ПокрышкинФото: фотохроника ТАСС.

И еще одно объяснение «феномена» Люфтваффе: Германия на всех фронтах долгое время воевала при огромном численном превосходстве над противником. И в войне против СССР немецкие асы активно пополняли свой боевой счет в первые годы войны, когда у Германии было преимущество над советской авиацией. Но как только оно стало таять, «счет рекордам» начал тормозить.

Ну а если обратить внимание еще на один критерий эффективности – на соотношение количества боевых вылетов и побед при этом, то достижение «чемпиона» Эриха Хартмана сразу тускнеет: 1400 вылета, 825 боя и «всего» 352 сбитых самолета. Гораздо лучше этот показатель у Вальтера Новотны: 442 боевых вылета и 258 побед.

Еще один «феноменальный ас» Герхард Баркхорн во время первых 119 вылетов не одержал ни одной победы, зато был дважды сбит. А наш легендарный Покрышкин во время первых же боевых вылетов начал «валить» немецкие машины. И его ни разу не смогли сбить.

ПО ТАНКУ ВДАРИЛА БОЛВАНКА

И у Красной Армии, и у немецкой, были асы не только среди летчиков, но и танкистов. Дмитрий Лавриненко был самым результативным советским танкистом. Всего за 2,5 месяца, с октября по декабрь 1941-го он уничтожил или вывел из строя 52 два немецких танка!

Особое место занимает подвиг танкиста Зиновия Колобанова. Он даже вошел в Книгу рекордов Гиннесса. 20 августа 1941-го 5 танков роты старшего лейтенанта Колобанова уничтожили 43 немецких танка, причем, 22 из них было подбито за полчаса!

А что у немцев? Курт Книспель считается самым результативным танковым асом Второй мировой. Да, на его счету почти 168 танков, но не все из его побед являются подтвержденными.

Был у немцев и свой «рекордсмен» по количеству танков, уничтоженных в одной битве. Это Михаэль Виттман. На Курской дуге он за 1 день уничтожил 20 танков Т-34.

Первая десятка советских и немецких танковых асов выглядит такФото: Рушан КАЮМОВ

ПОЧЕМУ ТАКАЯ РАЗНИЦА?

Таблицу комментирует кандидат исторических наук, военный эксперт Зиновий Андрусов:

- Глядя на эту таблицу напрашивается вывод: немцы били наших танкистов значительно сильнее. Но это – поверхностный взгляд. Казалось бы, от цифр никуда не денешься. Но столь внушительному немецкому «танковому феномену» есть свое объяснение.

Первое. Большинство своих побед немцы добились, воюя на «тиграх», «фердинандах» и «пантерах», которые по огневой мощи до поры превосходили наши Т-34 (пока на нем не появилась гораздо более мощная пушка).

Второе. До вторжения в СССР немецкие танкисты получили большой боевой опыт, которого не было у наших.

Третье. Немцы при подсчете побед смешивали понятия «уничтоженный танк» и «подбитый танк». Подбитый танк, как вы понимаете, можно отремонтировать и вернуть в строй.

Вот такая незамысловатая «арифметика» подсчетов в панцерваффе (германских броневойсках), и создает впечатление, что-де немецкие танкисты лучше советских. Именно поэтому-то не следует удивляться, что у некоторых германских танкистов на счету больше 100 танков. Только попробуйте понять, уничтоженных или подбитых.

Сначала немецкие танки по огневой мощи до поры превосходили наши Т-34 (пока на нем не появилась гораздо более мощная пушка)Фото: фотохроника ТАСС.

Справедливости ради стоит сказать, что «туман» был и с нашей стороны. Если проанализировать сообщения Совинформбюро, газетные статьи первых 6 месяцев войны, то можно прийти к выводу, что уже к сентябрю 1941-го наша армия должна была перемолотить весь танковый парк вермахта… Но в реальности до этого было еще далеко.

СНАЙПЕРСКИЕ ВЫСТРЕЛЫ

Война СССР с напавшей на него Германией стала еще и негласным соревнованием снайперов. И как же выглядят результаты этого смертельного состязания?

Первые пятерки самых результативных мастеров точного выстрела Красной Армии и Вермахта выглядят такФото: Рушан КАЮМОВ

КСТАТИ

Самым известным советским снайпером в период Сталинградской битвы стал Василий Зайцев, уничтоживший 242 немецких солдата и офицера, в том числе руководителя берлинской снайперской школы майора Конингса. Всего же группа Зайцева за 4 месяца боев уничтожила 1126 бойцов противника.

Немцы стреляли в 2 раза хуже

Глядя на эту таблицу, легко высчитать, что результаты германских снайперов в 2-3 раза хуже. Это было свидетельством того, что советская снайперская школа превосходила немецкую.

А вот как объяснял это кавалер Железного Креста альпийский стрелок Йозеф Оллерберг, на счету которого 257 убитых советских солдат:

- Русские имели преимущество именно за счет командного духа, тогда как нам приходилось «работать в одиночку». Наши избегали дуэлей, предпочитая мощный артобстрел для подавления советских стрелков. Преимущества русских снайперов заключалось еще в том, что их обеспечивали лучшими в мире снайперскими винтовками, заполучить которые мечтали все немецкие стрелки.

ОТКРОВЕНИЯ ВРАГА

Немецкий снайпер Й. Оллерберг:

- Я не обращал внимания на первые 3-4 линии атакующих и старался поразить в живот как можно больше бойцов, наступавших позади них. Слыша пронзительные крики раненых у себя за спиной, наступавшие в первых рядах теряли присутствие духа, и атака начинала захлёбываться. В этот момент я переключал своё внимание на первые линии врага. Противников, которые находились ближе пятидесяти метров ко мне, я поражал точными выстрелами в голову или в сердце, стараясь мгновенно вывести из боя всех, кого только мог. А когда русские обращались в бегство, особенно эффективными оказывались выстрелы отступающим в область почек. Раненые начинали буквально по-звериному кричать и выть.

В результате атака резко заканчивалась. Так мне удавалось поразить более 20 противников за несколько минут. Правда, такие попадания не увеличивали мой снайперский счет».

За потопленный эсминец или подлодку командиру и штурману корабля причиталось по 10 000 рублей, а остальным членам экипажа по 2500 рублейФото: фотохроника ТАСС.

ФРОНТОВОЙ ПРАЙС-ЛИСТ

Старт материального стимулирования фронтовиков

был дан в военной авиации. Сталин подписал приказ о поощрении участников бомбардировки Берлина в ночь с 7 на 8 августа 1941 года. Экипажам бомбардировщиков выдали премии в 2 тысячи рублей каждому. За один сбитый самолет противника летчики-истребители получали премию в 1 тысячу рублей. Платили на фронте и танкистам, и артиллеристам, и пехоте.

Так, за каждый подбитый танк противника, командиру орудия и наводчику полагалось 500 рублей, остальным членам орудийного расчёта – по 200 рублей. Устанавливалась денежная премия в 1 тысячу рублей каждому бойцу за лично подбитый или подожженный танк врага.

А вот снайпер за уничтоженных врагов не получал ничего, он мог рассчитывать только на оклад в соответствии со званием. Однако снайперу-сержанту, отвоевавшему 3 года, был положен 200-рублевый оклад.

Свой «прайс-лист» был и в Военно-морском флоте. За потопленный эсминец или подлодку командиру и штурману корабля причиталось по 10 000 рублей, а остальным членам экипажа по 2500 рублей. За потопленный транспорт — по 3000 рублей и 1000 рублей соответственно.

ДЛЯ СРАВНЕНИЯ

И что можно было купить на премию за сбитый самолет или подожженный танк?

С началом войны в СССР были введены продуктовые карточки. Потому что на рынке цены взлетели в 10-13 раз. В итоге бутылка водки в магазине по карточкам стоила 30 рублей, а на рынке - 300-500 рублей.

Буханка хлеба по карточкам 15-20 рублей, а на рынке - 150-200.

Пачка папирос «Казбек» — 75 рублей.

Стакан самосада (махорки) — 10 рублей.

Средняя зарплата в стране в годы войны была 500 рублей. Столько же стоил хороший мужской костюм.

Но, к примеру, лесник мог получать 80-100 рублей, рабочий - 300-600, инженер — 500-700, а шахтер - 1000 рублей.

Зарплата лейтенанта - 750 рублей.

А командир эскадрильи бомбардировщиков к 1945-му получал уже «заоблачные» 2,5 тысячи.

А КАК ПЛАТИЛИ НЕМЦАМ?

В Люфтваффе экипажам бомбардировщиков за вылеты на особо опасные цели полагалась доплата за риск в размере 400 рейхс-марок. За подбитые советские танки стали поощрять лишь с 1944 года. Так, за уничтоженный тяжелый танк «ИС-2» полагался внеочередной отпуск. Иногда — продуктовая посылка семье «от фюрера».

ЧТО В ОСТАТКЕ

Глядя на эти таблицы, многие читатели наверняка подумают: «Получается, немцы воевали лучше Красной Армии»? Ведь рекордов у них больше.

Ну, во-первых, половину этих рекордов немцы «набили» еще до нападения на СССР, пройдя блиц-кригом по всей Европе. Да и подсчет у них был особый — те же самолеты считали по моторам, а танки — включая подбитые.

Во-вторых, мы и не умоляем профессиональных достоинств врага. Это был действительно мощный противник. Гитлер выстроил идеальную машину войны. И тем достойней наша победа над ним. Но за счет чего же тогда мы победили?

Да просто у наших солдат военное мастерство (не меньшее, чем у немцев) было помножено на героизм. Беспримерный и массовый. Это наше тайное оружие, о котором не подозревал Гитлер, планируя войну против СССР, выходит далеко за рамки статистических таблиц.

Более 11 тысяч солдат и офицеров Красной Армии стали Героями Советского Союза. Все знают о подвигах Гастелло, Матросова, Космодемьянской, Карбышева, Девятаева, Маресьева, 28 панфиловцев... Но были и тысячи негромких подвигов. Николай Сиротинин, сержант-артиллерист, в июле 1941-го под Смоленском прикрывал отступление своего полка. Остался один с пушкой и 60 снарядами против колонны немецких танков. И уничтожил 11 танков, 7 бронемашин, 57 солдат противника, отстреливаясь до последнего, пока не погиб.

Даже немцы, злые от таких потерь, не могли не отдать должное сержанту Сиротинину, дав над его могилой 3 оружейных залпа. «Если бы мои солдаты воевали так, как этот русский, мы бы давно взяли Москву,» - объявил германский полковник Эрих Шнейдер местному населению, пригнанному на похороны героя. Это все задокументировано. Хотя Звезду Героя сержанту Сиротинину так и не присвоили. Даже посмертно...

Командир танковой группы вермахта Эрхард Раус в своих «мемуарах» вспоминал, что один советский танк КВ-1 в течение двух суток сдерживал наступление целой танковой дивизии. Немцы, как писал Раус, «были глубоко потрясены героизмом советских танкистов и похоронили их с воинскими почестями».

Потому на вопрос «Кто лучше воевал?» есть один ответ: советский воин водрузил Знамя Победы над Рейхстагом, а не немец над Кремлем. И этим сказано все.

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