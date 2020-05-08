Little Big выпустили новую песню. Про гипнотанцора
Карантинные меры продлевают.
Штрафы ужесточают.
Самоизоляцию в Москве продлили до июня.
Теперь в общественном транспорте и магазинах нужно обязательно носить маску и перчатки.
Что делать?
Конечно, слушать музыку! Она и выздороветь, и жить помогает,
Группа Little Big аккурат в пятницу 8 мая, накануне Дня Победы выпустила новый трек. Питерские ребята, играющие поп-рейв, не поехали в этом году на «Евровидение», организовали у себя на ютуб-канале собственное «Карантиновидение», лидер коллектива Илья Прусикин начал писать картины, но о поклонниках и творчестве ребята не забыли.
Новая песня, как и предыдущие, не несет глубокого смысла. Там всего пара абстрактных куплетов — то ли про любовь, то ли про девушку на дискотеке, то ли про ковидную пациентку, стремящуюся покинуть больницу без спроса, то ли про нарушителей режима самоизоляции — и вирусный рефрен-припев.
Little Big - Hypnodancer.
Трек можно включить, когда грустно, и просто подвигаться в удовольствие. Тем не менее, скорее всего, Hypnodancer («Гипнотанцор») — потенциальный хит. Клип на песню уже появился в сети.
LITTLE BIG - HYPNODANCER (Official Music Video).
Кстати, в клипе участники изучают номер "Комсомольской правды" с обложкой про себя.
Кстати, на кадрах видна "Комсомольская правда"
ТЕКСТ ПЕСНИ HYPNODANCER
I don't want to hear you say
I will go another way
Should I go or should
I stay If I have to go away
Least we'll go another way
Can I plan to slip away
ПРИПЕВ
Hypnodancer (Hey! Hey!)
Hypnodancer (Hey! Hey!)
Hypnodancer (Hey! Hey!)
Go hypnodancer Dancer (Hey! Hey!)
Hypnodancer (Hey! Hey!)
Hypnodancer (Hey! Hey!)
Go hypnodancer
I just tried to find my way
Through whatever, come what may
I will do it anyway
It's just little game we play
If feels good to get away
There is nothing else to say
ПЕРЕВОД
Я не хочу слышать твои речи.
Я пойду другим путем.
Нужно ли мне идти или остаться?
Если я должна уйти,
По крайней мере, мы пойдём другим путём.
Могу ли я думать о том, как бы мне улизнуть?
Гипнотанцор! (Хей! Хей!)
Гипнотанцор! (Хей! Хей!)
Гипнотанцор! (Хей! Хей!)
Давай, гипнотанцор! Танцор! (Хей! Хей!)
Гипнотанцор! (Хей! Хей!)
Гипнотанцор! (Хей! Хей!)
Давай, гипнотанцор!
Я пыталась найти свой путь
Через что угодно, несмотря ни на что.
Я все равно это сделаю.
Это для нас просто небольшая игра,
Хорошо, когда сбегаешь,
И больше нечего сказать.
ИСТОЧНИК KP.RU
Еще больше материалов по теме: «Группа Little Big: Досье kp.ru»