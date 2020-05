Little Big выпустили новую песню. Про гипнотанцора

Карантинные меры продлевают.

Штрафы ужесточают.

Самоизоляцию в Москве продлили до июня.

Теперь в общественном транспорте и магазинах нужно обязательно носить маску и перчатки.

Что делать?

Конечно, слушать музыку! Она и выздороветь, и жить помогает,

Группа Little Big аккурат в пятницу 8 мая, накануне Дня Победы выпустила новый трек. Питерские ребята, играющие поп-рейв, не поехали в этом году на «Евровидение», организовали у себя на ютуб-канале собственное «Карантиновидение», лидер коллектива Илья Прусикин начал писать картины, но о поклонниках и творчестве ребята не забыли.

iliyaprusikin Добрыня Ильич и Ильич! Занимаемся добычей песка. Добрыня сказал- Музыка, как лекарство, нужно человеку когда он болен, но в песке нуждается каждый и в здравии и в болезни. Поверь мне папа мы станем песочными магнатами, главное инвестируй в лопатку и ведерко, а дальше лярды польются рекой . Какой же умный растёт!!!

Новая песня, как и предыдущие, не несет глубокого смысла. Там всего пара абстрактных куплетов — то ли про любовь, то ли про девушку на дискотеке, то ли про ковидную пациентку, стремящуюся покинуть больницу без спроса, то ли про нарушителей режима самоизоляции — и вирусный рефрен-припев.

Little Big - Hypnodancer.

Трек можно включить, когда грустно, и просто подвигаться в удовольствие. Тем не менее, скорее всего, Hypnodancer («Гипнотанцор») — потенциальный хит. Клип на песню уже появился в сети.

LITTLE BIG - HYPNODANCER (Official Music Video).

Кстати, в клипе участники изучают номер "Комсомольской правды" с обложкой про себя.

ТЕКСТ ПЕСНИ HYPNODANCER

I don't want to hear you say

I will go another way

Should I go or should

I stay If I have to go away

Least we'll go another way

Can I plan to slip away

ПРИПЕВ

Hypnodancer (Hey! Hey!)

Hypnodancer (Hey! Hey!)

Hypnodancer (Hey! Hey!)

Go hypnodancer Dancer (Hey! Hey!)

Hypnodancer (Hey! Hey!)

Hypnodancer (Hey! Hey!)

Go hypnodancer

I just tried to find my way

Through whatever, come what may

I will do it anyway

It's just little game we play

If feels good to get away

There is nothing else to say

ПЕРЕВОД

Я не хочу слышать твои речи.

Я пойду другим путем.

Нужно ли мне идти или остаться?

Если я должна уйти,

По крайней мере, мы пойдём другим путём.

Могу ли я думать о том, как бы мне улизнуть?

Гипнотанцор! (Хей! Хей!)

Гипнотанцор! (Хей! Хей!)

Гипнотанцор! (Хей! Хей!)

Давай, гипнотанцор! Танцор! (Хей! Хей!)

Гипнотанцор! (Хей! Хей!)

Гипнотанцор! (Хей! Хей!)

Давай, гипнотанцор!

Я пыталась найти свой путь

Через что угодно, несмотря ни на что.

Я все равно это сделаю.

Это для нас просто небольшая игра,

Хорошо, когда сбегаешь,

И больше нечего сказать.