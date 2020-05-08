2020-05-08T12:31:11+03:00
Наука

Ученые нашли Covid-19 в сперме

То, что коронавирус передается половым путем, пока не доказано. Но клиники по лечению бесплодия на всякий случай закрыли
Андрей ВДОВИН@av_esq
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Врачи напоминают, что результаты могут оказаться важными для многих сферВрачи напоминают, что результаты могут оказаться важными для многих сферФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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Исследователи в Китае обнаружили, что коронавирус или его фрагменты могут задерживаться в сперме. Пока никто из ученых не может четко ответить, чем это грозит человечеству. Но есть вероятность, что Covid-19 может передаваться половым путем. Результаты исследования были опубликованы в медицинском журнале JAMA Network Open.

В городской больнице китайского города Шанцю в январе - феврале была исследована сперма 38 мужчин в возрасте от 15 до 59 лет. 23 из них уже находились в процессе выздоровления, 15 – в активной фазе болезни. В первой группе коронавирус в сперме нашли у двух человек, во второй – уже у четырех. То есть исследования показали наличие Covid-19 в 16 процентах образцов. В то же время исследователи подчеркивают, что не обнаружили пока никакой зависимости результатов от возраста доноров, днями с начала заболевания или днями с момента их клинического выздоровления.

А может это не вирус, а только его следы? Пока ученые не готовы утверждать, что коронавирус может передаваться половым путем. Выборка в китайской больнице слишком небольшая, чтобы делать далеко идущие выводы. Но ранее большинство экспертов заявляли, что Covid-19 невозможно заразиться таким способом, а теперь их утверждения поставлены под сомнения.

Впрочем, Стэнли Перлман, профессор микробиологии, иммунологии и педиатрии в Университете Айовы, комментируя открытие китайских ученых для «New York Times» заявил: «Если сперма дает положительный результат на коронавирус, это не означает, что инфекционный вирус в ней присутствует. Может быть это просто вирусный продукт. Тесты спермы, возможно, обнаружили только фрагменты вирусной РНК».

Но даже если коронавирусом нельзя заразится через сперму, врачи все равно предупреждают, что секс с инфицированным – опасное занятие. Во время него вполне достаточно традиционных способов передачи Covid-19 – старым добрым воздушно капельным путем или через прикосновения. И эта опасность достаточно велика.

В США вообще довольно внимательно относятся к информации о связи секса с коронавирусом. Еще в марте Департамент здравоохранения и психической гигиены города Нью-Йорка выпустил руководство, как можно обезопасить себя от заражения во время таких близких контактов. Помимо очевидного, но не очень вероятного совета соблюдать социальную дистанцию, там давались рекомендации по дезинфекции секс-игрушек и содержались напоминания, что Covid-19 был найден в том числе в кале и моче.

Исследования чем грозит наличие коронавируса в сперме будут продолжены. Врачи напоминают, что результаты могут оказаться важными для многих сфер. Например, многие клиники по лечению бесплодия сейчас приостановили свою деятельность как раз из-за опасения, что донорская сперма может быть инфицирована.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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