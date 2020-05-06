Секс на карантине: продажи презервативов упали, а секс-игрушек выросли

Эпидемия коронавируса не проходит бесследно. Режим самоизоляции в первую очередь проверяет на прочность семейные отношения. Некоторые уже через неделю карантина не находят себе место, недоумевая, как могли связать свою жизнь с этим человеком. Но если одни оказываются на грани расставания, то другие переживают второй медовый месяц, пользуясь подвернувшейся возможностью побыть вместе.

Однако хорошо, когда вы проводите карантин не в одиночестве, а со своим любимым человеком, и совсем другое дело, когда на время самоизоляции вы предоставлены сами себе.

Как справляются с семейной и сексуальной жизнью в условиях карантина в разных странах, разбиралась «КП».

ФРАНЦУЗСКИЙ НЕЖНЫЙ ЗВЕРЬ

Французы - известные любовники, поэтому грех не начать речь о переменах в половой жизни с них. Институт Ifop провел социологическое исследование среди жителей Пятой республики, которое показало: каждая десятая пара собирается взять перерыв в отношениях по завершению карантина. Еще 4% опрошенных приняли решение развестись. Совместная самоизоляция прошла для них крайне драматично.

- Эта тенденция отмечается у молодых пар. Для их отношений изоляция стала ядом, а не цементом, - отмечает представитель Ifop Франсуа Краус.

При этом карантин никоим образом не повлиял на семейную жизнь 60% респондентов, а 30% даже помог укрепить отношения с партнером.

Что же касается сексуальных утех, то 7 из 10 французов признали, что сейчас испытывают больше потребности в нежности, чем страсти. Нужен скорее большой плюшевый мишка, чем сексуально озабоченный зверь.

Во Франции карантин никоим образом не повлиял на семейную жизнь 60% респондентов.Фото: Shutterstock

В добавок, снизилось с 74% до 56% число одиноких французов, у которых секс был хотя бы раз в месяц.

УКРАИНСКАЯ ДЕМОГРАФИЯ

В незалежной решили с пользой провести карантин и улучшить демографическую ситуацию в стране.

- Никто не отменял демографический кризис. Я думаю, пришло время бороться и с ним, - сказал президент Украины Владимир Зеленский.

В связи с этим сексуальная картина на Украине во время самоизоляции довольно радужная. У 8% респондентов секса в жизни стало больше, а у 17% - меньше. У 35% опрошенных количество половых актов осталось на прежнем уровне. А вот 40% украинцев застеснялись и отказались отвечать на пикантные вопросы. Видимо, и у них все не так плохо.

НЕНАСЫТНАЯ АЗИЯ

Исследование среди жителей Индии, Бангладеша и Непала, которых тоже отправили на карантин из-за бушующего коронавируса, показало, что 3,3% опрошенных стали заниматься сексом чаще. Если раньше они довольствовались половым актом раз в неделю, то теперь это число превышает пять раз.

Вместе с тем, 37% участников заявили, что стали заниматься сексом реже, чем раньше. А 32% мужчин и 39% стали получать меньше удовольствия от процесса.

50% женатых респондентов признались, что режим самоизоляции помог им укрепить эмоциональную связь с партнером.

При этом каждый четвертый участник опроса пожаловался на снижение либидо. И только 18% мужчин и 8% женщин стали заложниками обратной ситуации - им секса в жихни не хватало.

БДСМ И НИЖНЕЕ БЕЛЬЕ

В начале эпидемии коронавируса власти Нью-Йорка выдали гениальную фразу: лучший сексуальный партнер на время карантина - это вы сами. Производители и продавцы секс-игрушек решили не упускать возможность нарастить объемы продаж.

Так в Австралии и США в разы выросли продажи аксессуаров для БДСМ, например, хлысты и наручники. На Зеленом континенте рост достиг 125%, в Америке - 83%. К слову, скачок спроса на БДСМ-тематику случился в Германии (+102%) и Канаде (+90%).

Помимо этого, в Австралии выросли продажи нижнего белья на 53%. Хотя Зеленый континент в этом запросе опережает ЮАР, там спрос вырос на 122%, Италия (+120%) и Индия (+83%).

B Австралии и США в разы выросли продажи аксессуаров для БДСМ.Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Что же касается секс-игрушек, то на первом месте по продажам вибраторов находится ЮАР. Там спрос увеличился на 124%. Затем следует Канада (+121%), США (+83%) и Австралия (+50%).

«КУКЛА МАША, КУКЛА ДАША…»

Следом за секс-игрушками особой популярностью у тоскующих карантинщиков пользуются секс-куклы. Спрос на такую продукцию феноменально вырос. В апреле гетеросексуальные пары приобрели их на 34 % больше, чем за аналогичный период в прошлом году. Одинокие мужчины купили сексуальных игрушек на 52% больше, а женщины - на 16%.

- Сейчас индустрия секс-кукол переживает настоящую революцию, - признается глава компании Sex Doll Genie Джанет Стивенсен. - Некоторые покупатели скучают, находясь в изоляции, поэтому охотнее идут на эксперименты. Другие видят в секс-игрушках безопасную альтернативу приложениям для знакомств.

ДЕЛА РЕЗИНОВЫЕ

Британская компания Reckitt Benckiser, которая выпускает презервативы Durex, сообщила, что несмотря на карантин, продажи средств контрацепции упали.

- Продажи Durex умеренно снизились, поскольку введенные правила самоизоляции повлияли на спрос как в Европе, так и на развивающихся рынках в марте, - говорится в отчете. Хотя в начале этого года - январе и феврале - продажи презервативов росли.

Глава компании Лаксман Нарасимхан предположил, что падение продаж связано с тем, что люди стараются сохранять социальную дистанцию, чтобы не заразиться коронавирусом. Преимущественно продажи просели в Британии и Италии.

В России же продажи презервативов за последние два месяца, напротив, выросли почти на треть.

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