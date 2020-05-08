Казахстанский историк рассказал о 133 забытых героях

Во время Великой Отечественной войны Казахстан отправил на фронт около 1 млн 200 тыс. жителей в дополнение к 178 тысячам, к тому моменту уже служившим в армии, это составляло порядка 20% численности населения республики в 1941 году. Для половины мобилизованных повестка в военкомат стала билетом в один конец. В Казахстане были полностью сформированы 12 стрелковых и 4 кавалерийские дивизии, 7 стрелковых бригад и около 50 отдельных полков и батальонов, сформированных на территории республики.

Но и в тылу люди работали во фронтовом ритме, в недавнем интервью, посвященном приближающемуся празднику, президент страны Касым-Жомарт Токаев напомнил, что 9 из 10 пуль отливались из свинца, произведённого в Казахстане. За подвиги на полях Второй Мировой войны золотую звезду Героя заслужили 615 уроженцев Казахстана, 7 из них стали дважды Героями Советского Союза. Ещё 200 уроженцев Казахской ССР стали полными кавалерами орденов Славы.

Но на самом деле героев было больше. Поиску и увековечиванию памяти казахстанцев, заслуживших высшую воинскую награду, но в силу мрачных исторических обстоятельств так и не получивших её, посвящено исследование историка-волонтёра Берика Абдыгалиева «Забытые герои».

Оборотная сторона медалей

Призванные из Казахстана солдаты и офицеры сражались во всех решающих битвах Великой Отечественной войны. Жители республики защищали Брестскую крепость, участвовали в битве за Москву и обороне Ленинграда, в сражениях под Ржевом, Сталинградом и на Курской дуге, освобождали Белоруссию, Прибалтику, Молдавию, Украину, страны Европы. Казахстанцы штурмовали Берлин. Более 3 000 выходцев из Казахстана воевало в партизанских отрядах Украины и Белоруссии. Несколько сотен казахстанцев принимало участие в движении сопротивления в государствах Европы. Даже после того, как над Москвой отгремели залпы победного салюта, казахстанские воины продолжали сражаться с Японией. У боевых наград некоторых из них есть оборотная сторона.

«За 10 лет мы нашли 133 забытых героя-казахстанца, но это ещё не окончательный список – мы продолжаем их искать и, я уверен, этот список будет увеличиваться, - говорит автор книги «Забытые герои». - Многие даже вернувшиеся живыми с войны, не знали о своих наградах, о том, что были представлены к званиям Героев. Теперь награды могут найти героев, вернее, теперь уже их потомков».

Среди них - командир батальона 1073-го Талгарского стрелкового полка сформированной в Казахстане «Панфиловской» дивизии старший лейтенант Бауыржан Момышулы, чьи подвиги во время обороны Москвы увековечены в повести Александра Бека «Волоколамское шоссе». Военные историки отмечают, что именно он первым воплотил в военную практику разработанную генерал-майором Иваном Панфиловым тактику, позволяющую малыми силами успешно противостоять многократно превосходящему по боевой мощи противнику. Эта тактика войдет в историю под названием «спираль Момышулы», однако награда найдёт героя лишь через долгие десятилетия, когда его уже не будет среди живых. В 1990 году по представлению первого президента Казахстана Нурсултана Назарбаева Бауыржану Момышулы посмертно присвоено звание Героя Советского Союза.

Имя другого знаменитого «панфиловца», снайпера Тулеугали Абдыбекова стало известным стране в канун 1943 года, после того, как он выступил по всесоюзному радио. После радиоэфира родные и товарищи Абдыбекова из совхоза «Пахта-Арал» обратились к знаменитому земляку с письмом, опубликованным в дивизионной газете. «О ваших подвигах знает вся страна. О ваших героических делах мы слушали радиопередачу из Москвы. Мы гордимся вами, наш славный земляк», - говорилось в письме.

23 февраля 1944 года 27-летний старший сержант Абдыбеков умер от ранений, его пули оборвали жизни 397 врагов. Снайпер был посмертно представлен к званию Героя Советского Союза, однако награждён Орденом Отечественной Войны I степени. Вероятным препятствием к получению заслуженной награды стал тот факт, что в биографической анкете Тулеугали Абдыбеков указал, что его дядя был репрессирован.

В книге историка Берика Абдыгалиева рассказывается о подвиге Рахымжана Кошкарбаева. Уроженец Казахстана лейтенант Кошкарбаев и призванный из Кировской области рядовой-разведчик Григорий Булатов были первыми, кто водрузил знамя своей дивизии над одним из фасадов Рейхстага 30 апреля 1945 года. Для того чтобы преодолеть 300-метровый участок, отделяющий укрепление от логова зверя, бойцам потребовалось больше семи часов, добравшись до здания под огненным дождём, Булатов забрался на плечи Кошкарбаева и поднял к небу Знамя Победы на фасаде Рейхстага. Этот исторический момент запечатлел на плёнке знаменитый документалист Роман Кармен, об этом писали фронтовые газеты.

Ещё один свидетель, известный советский писатель Борис Горбатов в книге «Герой штурма Берлина» писал: «Пора кончать сравнивать наших воинов с орлами и беркутами. Какой орёл, беркут может сравниться с казахом Кошкарбаевым, который на моих глазах водрузил Знамя Победы над Рейхстагом, несмотря на сильный, ураганный огонь немцев». В 2001 году за этот подвиг Кошкарбаеву было присвоено звание «Халық Қаһарманы» («Народный герой»).

«Цель настоящего сборника - чтобы каждый из нас обратил взор на своих героических дедов и прадедов, ещё раз вспомнил о подвиге казахов в Великой Отечественной войне. И те, от кого зависит процесс принятия решений предприняли какие-то действия для увековечения памяти наших безвестных батыров, - говорит автор исследования «Забытые герои» Берик Абдыгалиев. - Как бы там ни было, это ошибку мы должны исправить. Уверен, что когда-нибудь справедливость восторжествует и память наших героев будет увековечена. Это им уже не нужно. Это нужно нам и нашим потомкам. Мы также продолжим поиск родственников, информацию о тех, кто вернулся, их дальнейшей судьбе. И тогда мы продолжим наш рассказ».