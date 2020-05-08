2020-05-08T14:10:44+03:00
Политика

Мишустин впервые после заражения коронавирусом появился на публике

Премьер провел совещание прямо из больницы
Елена КРИВЯКИНА@ElenaKrivyakina
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Премьер провел совещание прямо из больницы. Фото: Дмитрий Астахов/ТАССПремьер провел совещание прямо из больницы. Фото: Дмитрий Астахов/ТАСС
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Премьер Михаил Мишустин продолжает находиться в одной из столичных клиник, где проходит лечение от коронавируса. Напомним, 30 апреля Мишустин был экстренно госпитализирован с диагнозом «коронавирус» и высокой температурой. В пятницу 8 мая премьер впервые после объявления о своей болезни публично принял участие в рабочем совещании с членами правительства (до этого совещания шли в закрытом режиме).

Совещание проходило в режиме видеоконференции. Для Мишустина в больнице был оборудован рабочий кабинет. Скромный стол, на нем телефон и другая оргтехника. За спиной премьера — флаг России.

Два дня назад Владимир Путин сообщил, что ежедневно общается по телефону с премьером. Говоря о состояния здоровья Мишустина, президент сообщил, что у него сохраняется температура, но заболевание протекает «штатно».

У ветеранов должно быть все необходимое : Мишустин провел совещание по социально-экономическим вопросам.Глава правительства Михаил Мишустин провел с членами правительства в формате видеоконференцсвязи совещание по экономическим вопросам. Говорили о подготовке к празднику Победы.

Сам Мишустин, открывая совещание, о своем здоровье ничего не сказал. Премьер как ни в чем не бывало поприветствовал коллег по правительству и сразу перешел к теме совещания — выплаты ветеранам к Дню Победы и помощь им при коронавирусе.

- Особенно в ситуации с распространением коронавируса надо уделять ветеранам самое пристальное внимание, заботиться, чтобы у них было все необходимое, а помощь приходила без промедления, - сказал Мишустин. При этом он заметил, что забота о ветеранах должна быть постоянной и не заканчиваться 9 мая.

Вице-премьер Татьяна Голикова и министр финансов Антон Силуанов доложили, что все выплаты в честь 75-летия Победы были произведены в срок. Их получили 1,2 миллиона ветеранов. По словам Голиковой, власти также выделили более 350 миллионов рублей для обеспечения жильем 221 ветерана. Еще 473 миллиона рублей будет выделено на ремонт жилья ветеранов.

У Михаила Мишустина обнаружен коронавирус.Премьер-министр России Михаил Мишустин на онлайн-совещании с российским лидером Владимиром Путиным в четверг сообщил, что заразился коронавирусной инфекцией COVID-19.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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