Мишустин впервые после заражения коронавирусом появился на публике

Премьер Михаил Мишустин продолжает находиться в одной из столичных клиник, где проходит лечение от коронавируса. Напомним, 30 апреля Мишустин был экстренно госпитализирован с диагнозом «коронавирус» и высокой температурой. В пятницу 8 мая премьер впервые после объявления о своей болезни публично принял участие в рабочем совещании с членами правительства (до этого совещания шли в закрытом режиме).

Совещание проходило в режиме видеоконференции. Для Мишустина в больнице был оборудован рабочий кабинет. Скромный стол, на нем телефон и другая оргтехника. За спиной премьера — флаг России.

Два дня назад Владимир Путин сообщил, что ежедневно общается по телефону с премьером. Говоря о состояния здоровья Мишустина, президент сообщил, что у него сохраняется температура, но заболевание протекает «штатно».

У ветеранов должно быть все необходимое : Мишустин провел совещание по социально-экономическим вопросам.Глава правительства Михаил Мишустин провел с членами правительства в формате видеоконференцсвязи совещание по экономическим вопросам. Говорили о подготовке к празднику Победы.

Сам Мишустин, открывая совещание, о своем здоровье ничего не сказал. Премьер как ни в чем не бывало поприветствовал коллег по правительству и сразу перешел к теме совещания — выплаты ветеранам к Дню Победы и помощь им при коронавирусе.

- Особенно в ситуации с распространением коронавируса надо уделять ветеранам самое пристальное внимание, заботиться, чтобы у них было все необходимое, а помощь приходила без промедления, - сказал Мишустин. При этом он заметил, что забота о ветеранах должна быть постоянной и не заканчиваться 9 мая.

Вице-премьер Татьяна Голикова и министр финансов Антон Силуанов доложили, что все выплаты в честь 75-летия Победы были произведены в срок. Их получили 1,2 миллиона ветеранов. По словам Голиковой, власти также выделили более 350 миллионов рублей для обеспечения жильем 221 ветерана. Еще 473 миллиона рублей будет выделено на ремонт жилья ветеранов.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.kp.ru/video/embed/776462" frameborder="0"></iframe> У Михаила Мишустина обнаружен коронавирус.Премьер-министр России Михаил Мишустин на онлайн-совещании с российским лидером Владимиром Путиным в четверг сообщил, что заразился коронавирусной инфекцией COVID-19.

ТЕМ ВРЕМЕНЕМ

Мишустин оказался одним из нас. Обычным человеком

Журналист правительственного пула «Комсомолки» о заражении главы кабмина коронавирусом (подробности)

"Премьер остается в больнице": стало известно о самочувствии Мишустина, госпитализированного с коронавирусом

Пресс-секретарь главы кабмина рассказал kp.ru, как себя чувствует Михаил Мишустин (подробности)