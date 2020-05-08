2020-05-08T14:36:47+03:00
Происшествия

В Москве задержали похитителей 60 булок из McDonald’s, один из которых напал на сотрудников с ножом

Потерпевший опознал нападавшего
Наталия ЕРОШКИНА
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Сотрудники ресторана вызвали полицию и составили ориентировкуСотрудники ресторана вызвали полицию и составили ориентировкуФото: Артем КИЛЬКИН
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Несколько дней назад сотрудники ресторана быстрого питания на северо-западе Москвы у метро Тушинская разгружали машину с продуктами. Очередная доставка товара была омрачена нападением неизвестного мужчины, пробравшегося в зону разгрузки. Там в руки злоумышленника попал пакет с булочками для бургеров, изделий в нём было целых 60 штук.

Но уйти незамеченным со своим трофеем ему не удалось. На защиту хлебобулочных изделий встал 52-летний водитель-экспедитор, который попросил вернуть товар на место. Но злоумышленник отступать не собирался, он молча опустил добычу на землю, а в освободившихся руках моментально возник нож. К такому повороту защитник быстрой еды был не готов и покинул поле возможной битвы. Сотрудники ресторана вызвали полицию и составили ориентировку, а также прописали ущерб в протоколе, который составил 257 рублей.

Сотрудники полиции быстро нашли и задержали не одного, а целых двух молодых людей.

- По подозрению в совершении данного преступления был задержан 32-летний мужчина, зарегистрированный в Москве и 35-летний уроженец Республики Башкортостан. Установлено, что данные лица являются соседями и проживают вместе в городе Москва, - сообщил kp.ru источник.

Всех участников события допросили. Водитель узнал парня, который угрожал ему ножлом пару дней назад. Похитителям предъявлено обвинение в разбойном нападении. Им грозит тюремное заключение.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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