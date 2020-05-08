Почему Павлу Дурову не понравилась Америка Юрия Дудя

Несколько дней назад, на виртуальные экраны планеты вышел документальный фильм Юрия Дудя о Кремниевой или Силиконовой долине - райском местечке за океаном, где лучшие умы современности создают технологии будущего.

Фильм потряс неокрепшие умы юных россиян до такой степени, что даже «Тикток» и инстаграмм-кисы, искренне считающие слова «наука» и «программирование» натуральным зашкваром, тут же приступили к поиску будущих мужей среди обитателей американского технопарка. Молодежь, кстати, и есть главный потребитель творчества Юрия Дудя - им он преподносит смыслы и идеологические установки. Опустим моральную составляющую фильма, в котором наши бывшие соотечественники, эмигрировавшие в США, рассказывают, как им хорошо на новой Родине. Посыл мерзкий, учитывая то, что многие страны, не только Россия, страдают от оттока ученых и просто деятельных молодых людей в США. Дудь, журналист, он зафиксировал явление и его описывает. На сколько достоверно – создателей канала волнует мало. Волнует скандал, хайп – именно он дает миллионные просмотры.

На объективную критику Дудь внимание не обращает, аудитория его канала растет, даже не смотря на то, что десятки уважаемых и известных людей, назвали его фильм о Беслане, «снятым по сценарию Басаева». Кто из нынешнего поколения знает, кто такой Басаев? Что за старики критиковали фильм Дудя? Были в Беслане во время событий, видели все сами? И что? Историки раскритиковали фильм Дудя о Колыме? Кто это такие, кто их знает?

Но с гимном Кремниевой долины что-то пошло не так. Оппонентом оказался не менее популярный среди молодежи Павел Дуров, создатель «Вконтакта» и «Телеграмма». Павел написал рецензию на фильм, избегая оценочных суждений, давил фактами. Больше всего Павла поразило то, что люди, дававшие интервью Дудю, в фильме рассказывали одно, а в реальности – совершенно другое. Дословно:

«От всех знакомых предпринимателей из сюжета (фильма Дудя – прим.корр.) я не раз слышал о минусах жизни в США. Сейчас один из них половину времени проводит на родине, другой фактически уже несколько месяцев как вернулся в Европу, третий разочаровался в американцах и строит вокруг себя «маленькую Россию» - написал Павел Дуров в своем блоге.

В первом пункте своего «ответа Дудю», Дуров назвал США «полицейским государством». Более того, Павел знает о чем говорит, в 2016 году ему приходилось общаться и с полицией и ФБР:

«Несмотря на имидж страны свободы, США – жесткое полицейское государство, которое является лидером по количеству людей, сидящих в тюрьмах. Процент заключенных в Америке в 10 раз выше, чем в Финляндии, Германии или Голландии. Если Вы думаете, что Вас это не коснется, я бы не был так уверен: как минимум один из предпринимателей, рекламирующих Долину в фильме, сам пострадал от несправедливых действий правоохранительных органов США и организованной над ним слежки».

Американское здравоохранение Дуров называет «дорогим и неэффективным», впрочем, мы сами видим, как в США пытаются справиться с коронавирусом. Кремниевая долина, по мнению Павла «несколько деревень с ограниченной культурной жизнью», а в ближайшем городе Сан-Франциско, на Дурова напали днем, прямо в центре. Образование в США, преподавание точных наук, на 38 месте в мире, а все победы в конкурсах по программированию, Америке добывают китайцы, учившиеся в Китае.

Вожделенный многими американский паспорт, Дуров просто смешал с грязью, опять с примерами. Оказывается, американские налоги в 50% дохода с вами навеки:

«Паспорт Соединенных Штатов – это экономическое крепостное право, которое всегда с Вами независимо от того, в какой точке земного шара Вы живете. Конечно, можно пытаться отказаться от гражданства США, но – как показал печальный пример Олега Тинькова – и это не всегда работает». Если кто-то забыл эту историю. В 2013 году Олег Тиньков отказался от гражданства США, но при этом, по мнению американского правосудия, скрыл активы на 1 миллиард долларов. Не захотел оставлять в США заработанное. Сейчас Тиньков сидит в Лондоне с электронным браслетом на ноге, без документов и впереди его не ждет ничего хорошего…

Американский рынок высоких технологий Павел Дуров характеризует так: «перегретый и зарегулированный сегмент мирового интернета, представляющий лишь 4% населения земли» и «США не является лучшим местом ни для жизни, ни ведения IT-бизнеса».

И самое неприятное, что возразить создателю двух успешных проектов «Вконтакте» и «Телеграмм» абсолютно нечего. Поэтому, сегодня утром, зрители Дудя уже назвали Павла Дурова «кремлевским пропагандистом, который пытается заслужить прощение, чтобы вернуться в Россию». Аргумент хайповый, как и все творчество Юрия Дудя, а больше там ничего нет – ни истины, ни откровений.

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