Дуров назвал США «полицейским государством» и рассказал о минусах жизни в Америке

8 Май 2020 2020-05-08T02:38:13+03:00

По его словам, Кремниевая долина — это несколько деревень с ограниченной культурной жизнью

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Основатель популярных в России соцсети «ВКонтакте» и мессенджера Telegram Павел Дуров считает, что Соединенные Штаты – не самая лучшая страна для эмиграции и рассказал о минусах жизни в США. По его словам, США – «полицейское государство», лидирующее в мире по числу сидящих в тюрьмах людей.

Так Дуров в своем блоге прокомментировал фильм Юрия Дудя о предпринимателях, переехавших в Америку, чтобы работать в Кремниевой долине. При этом он отметил, что со многими героями ленты знаком лично, поэтому «заметил контраст между тем, что они декларируют на камеру, и тем, о чем говорят в личных беседах». На самом деле, по его словам, они не очень довольны жизнью в Штатах.

Павел перечислил семь причин, по которым не стоит переезжать в США. Первая – то, что это «полицейское государство», вторая – «недоступное здравоохранение», третья – «ограниченность культурной жизни».

«Кремниевая долина – это несколько деревень с ограниченной культурной жизнью. Ближайший город, Сан-Франциско, – тоже далеко не мегаполис, но обладает высоким уровнем преступности и большим количеством бездомных», - пишет Дуров.

Четвертой причиной Дуров назвал «посредственное среднее образование», качество которых в американских школах ниже, чем в остальных странах.

Пятая причина – высокие налоги: «успешные жители Калифорнии отдают более половины своего заработка государству», причем, как утверждает создатель «ВКонтакте», США – это единственная страна, которая продолжает требовать подоходный налог со своих граждан даже после того, как они переехали за границу.

Шестой причиной Дуров называет «дороговизну разработки», поскольку Кремниевая долина, по его словам, – это «место высоких цен не только на недвижимость, но и на ведение высокотехнологического бизнеса».

И последняя, седьмая причина не переезжать в США, по мнению Павла Дурова, это «слабые перспективы рынка в XXI веке, он считает американский рынок «перегретым и зарегулированным сегментом мирового интернета, представляющим лишь 4% населения земли».

«США не являются лучшим местом ни для жизни, ни ведения IT-бизнеса», - подытожил Дуров, посоветовав всем желающим переехать из Восточной Европы «рассмотреть другие варианты», где лучше защищены права и свободы человека.

ИСТОЧНИК KP.RU