"Попали в семью, как домой": истории детей из российских приютов, которые нашли "родных" на время карантина

Из-за пандемии коронавируса в России полностью закрыли все детские дома. Ребята, которые и до этого жили за высокими заборами интернатов, оказались в тотальной изоляции. Теперь к ним не пускают ни приемных родителей, ни даже кровных родственников.

Впрочем, для некоторых детей карантин оказался «спасительным» – есть семьи, которым удалось забрать ребят из закрытых приютов. И хотя бы на время подарить им семью и дом.

История семьи Гарнаевых:

«У этих детей сгорела мать, и мы забрали их из детдома»

«Алина, Кристина, Рома, Стасика и Федя сейчас живут в детдоме, и у них очень тяжелая судьба, – рассказывает Оксана Гарнаева, приемная мама из Жуковского (у нее 10 приемных детей). – Мы с мужем знаем семью этих детей много лет, помогали им чем могли, они нам как родные были.

Мальчиков мы крестили, а однажды даже представляли интересы их мамы Марины на суде, когда ее хотели лишить родительских прав.

Но, к сожалению, случилась трагедия – в прошлом году Марина заживо сгорела. Ей в тот момент не было еще и 30 лет… Тогда-то детей и забрали в детдом.

Весь год я ездила к этим ребятам, навещала их. Поэтому, когда мне предложили взять их на карантин, у всех моих домочадцев вопросов и отрицаний не возникло.

Вот только к нам попали не все пятеро – Стасик был в санатории, где уже ввели карантин, и мы не успели его вывезти.

Родные Оксаны сразу приняли 4 детей, которых она забрала из детдома на карантин.

К счастью, у меня на руках были собраны все документы для оформления гостевого режима. Это обычный список бумаг, ничего сложного в этом нет. Тот, кто хочет связать свою жизнь с ребенком- сиротой, будет готов на разные жертвы, и сбор документов не составит трудностей.

У наших детей есть родная прабабушка. Мы постоянно с ней общаемся, а во время карантина возим ей продукты. Она старенькая, ей больше 80 лет. Бабушка всегда навещала детей в детдоме. Она очень добрая, только ей не отдали детей в силу возраста и болезней.

«У них не было семьи, и нет»

Карантин в детском доме – это, конечно, очень грустно. Как и все, что может быть у ребенка, который не живет в семье. Моя жизненная позиция такова, что каждый ребенок имеет право на семью.

Сравнение простое – вам будет хорошо постоянно находиться, например, в больнице? Пусть даже и в очень хорошей. Без родных и близких, одному, с определенными ограничениями, в том числе и свободы?

Почему так важно брать детей из детдома на время карантина домой? Жизнь современного сироты ужасна. Это ведь не те сироты, которые оказывались в детдомах в военное время.

Сейчас Оксана думает о том, как найти постоянную семью для ребят.

Нынешнее поколение детей, которые попадают в приюты, уже испытали тяготы от совместного проживания с родителями-алкоголиками и наркоманами. Одни ужасы. То есть у них, по сути, у детей не было нормальной семьи, и нет сейчас.

Поэтому, попадая на гостевой режим, у ребенка хотя бы на время появляется возможность снять с себя бремя жизни в казенном доме. Побыть в семье. Побыть нормальным ребенком.

Откуда еще дети что-то приобретут, если будут жить вне семьи? А, побывав в семье, у них перед глазами потом всегда будет выбор – как бы ни сложилась их жизнь. То есть это шанс в любом случае.

Даже если ребенок вырастет и пойдет по стопам своих кровных родителей, факт того, что кто-то о нем заботился, будет постоянно одергивать его от чего-то гадкого, напоминая, что есть в мире что-то хорошее, есть люди, которым он был нужен.

Оксана по опыту знает: в семье ребенку всегда лучше, чем в детском доме.

С ними нельзя «из жалости»

В нашем случае дети попали в семью, как домой. Они столько натерпелись вообще, что проблем с ними нет.

Впрочем, для тех, кто никогда не брал детей из детдома, но хочет помочь сиротам в карантине, советую все же не экспериментировать с гостевым режимом. Внутренние возможности человека, конечно, безграничны, но нужно действовать разумно.

Приемный родитель, как врач, действует по закону «не навреди». Если берешься за кого-то – тащи, не предавай, хоть и сил, иногда, кажется нет. Испытай себя, жди, общайся, думай, молись.

Окончательное в гостевом режиме должно быть устройство в семью. Если видишь, что не можешь, не потянешь, сделай все, чтобы ребенок все равно жил с родителями, помоги ему их найти!

Я бы всех их, пятерых, забрала сразу после гибели матери, но мы не проходим по количеству детей, у нас уже перебор.

Конечно, 5 детей сразу пристроить в семью очень трудно. Так что я очень переживаю за них, за их будущее. Они, конечно, обычные дети, но у каждого характер, какие-то свои личные качества. И нужно быть очень осторожными, иначе можно совсем поломать им жизнь.

С ними нельзя «из жалости». Потому что жалость пройдет, и начнется бытовуха. А это не каждый вытерпит. Мы просто уже привыкли, как говорят мои близкие, меня «каленым железом не прожжешь», но не все же такие…

В семье Марии Родюшкиной уже было 4 детей: трое кровных и один приемный ребенок.

История семьи Родюшкиных:

«Мы не хотим возвращать Илью в детдом!»

«На время карантина Илью очень легко отпустили из детдома ко мне на время карантина, – рассказывает Мария Родюшкина, многодетная мама из Красногорска (у нее 3 кровных детей и 1 приемный ребенок). – Я прошла процедуру проверки на КПП, мне измерили температуру, выдали маску, побрызгали антисептиком. Я написала заявление, и все — можно ехать домой.

Хочу добавить, что, возможно, в моем случае было так просто, потому что администрация знает, что я – уже приемная мама, то есть, документы у меня есть, и я проверенный человек, раньше брала Илью уже домой. Администрация этого детдома очень дружелюбная. И вот все так просто оказалось, хотя обычно все наоборот: много вопросов, разговоров и прочего.

…У нас Илья освоился быстро, потихоньку чем-то заполняем дни, все хорошо. Да, наши дети добрые, поняли ситуацию, всячески стараются, чтобы все прошло гладко. Но понимаю, что им тяжело. Видно, что им тоже надо перестроиться, что система наша семейная немного изменилась, нужно прилагать чуть больше усилий, чтобы все естественно само собой шло.

Но все это мелочи, по сравнению с тем, что мне придется же потом Илью назад везти, в детдом! И мне стыдно уже сейчас! А оставить его нет никакой возможности, у нас совсем нет места… Интересно, как много людей испытают подобные чувства и, может быть, не вернут ребенка в систему?

Дети Марии дружно приняли в семью еще одного приемного ребенка.

Он считал дни своей свободы

С Ильей мы познакомились по программе наставничества. Мы общались, я познакомила его со своей семьей, пару раз брала на выходные домой.

И вот наступила сложная для нас всех весна. Понимая, что изоляция людей друг от друга будет достаточно долгой, я успела отвезти ему в детский дом симку с интернетом, чтобы общаться, чтобы он там не сильно закис.

После детдом уже не принимал гостей, не принимал даже передачи, например, какие-нибудь гостинцы хотелось отправить (все мы на изоляции грешим съесть вкусненького), но – нет, ничего не разрешали.

И вдруг в один день все меняется! Мне предложили забрать Илью на все время карантина. Я мигом собираюсь, уточняю у руководства, можно ли ехать, и выезжаю. По дороге уже звоню мужу, рассказать это все и уточнить, не против ли он. Он не против, а только «за»! Молодец!

Администрация немного удивлена моей прыткостью, но даже успевает собрать нам помощь, которая заключается в наборе продуктов. Почему-то это было очень смешно. Во-первых, я не ожидала, что что-то дают, во-вторых, Илья был очень горд, что едет к нам не с пустыми руками, и это было и смешно, и трогательно одновременно.

Приехала, Илья ждет с нетерпением. Что меня поразило, что он посчитал все дни, когда он будет на свободе, так и выразился. Ощущение было такое, что я ребенка из тюрьмы забираю на побывку…

Илья счастлив оказаться на свободе, за пределами своего детского дома.

«Мы с ума сходим от пары недель изоляции, а в детдоме она – навсегда»

Становится стыдно за себя, за всех взрослых, за общество. Мы с ума сходим от пары недель ограничений, а ребята так живут в детских домах…

Сами сотрудники детдома, как потом выяснилось, тоже взяли детей домой, кто одного, кто двух. Не все, но многие, даже директор.

Некоторых детей никто не взял: ни родственники, ни сотрудники, ни наставники – вообще никто. Каково это, когда тебя не взяли? Не хочу думать...

У моего подростка есть бабушка и дедушка, которые отказались его забирать. Причем, сначала ему сказали, что едут за ним, но потом пришлось срочно вызванивать меня…

Потом, когда я уже забрала Илью, его родные передумали и согласились, но уже было поздно. Дедушка позвонил Илье и высказал ему свою обиду. Тут, как говорится, без комментариев, классическая ситуация: «сам не ам, и другим не дам». Сиди внук, забирать нам тебя неохота, но ты смотри, семью не предавай…

«При гостевом режиме ребенку важно не врать», – считает психолог Дина Магнат.

КОММЕНТАРИЙ ПСИХОЛОГА

«Избежать травмы вряд ли получится»

«В ситуации с гостевым режимом ребенку нужно всегда говорить правду. Он должен знать, что пришел в семью на время карантина. Эти слова не снизят уровень травматизма при расставании, но ребенок хотя бы будет знать и не питать иллюзий, – считает психолог фонда «Измени одну жизнь» Дина Магнат. – Расставание с семьей для ребенка – травма почти всегда. Это факт, никакими словами, поведением его не отменить.

Мы неоднократно обсуждали плюсы и минусы гостевого режима, задолго до эпидемии. Понятно, что существуют ситуации, при которых ребенка нельзя взять в приемную семью: например, отношения с кровными родственниками не позволяют, либо ребенок сам категорически не хочет.

Тогда гостевой режим – история, скорее, про наставничество и поддержку. Семья с ребенком общается, выполняет в какой-то степени роль значимых взрослых, при этом полную ответственность за ребенка не берет, он продолжает жить в учреждении. Дети могут проводить с такой семьей каникулы и выходные, но это не то же самое, что семейное устройство.

Сейчас ситуация экстренная, детей пытаются разместить по семьям как можно больше и как можно быстрее, чтобы не запирать на карантин в учреждениях, но полностью избежать травмы временного устройства и последующего возврата в учреждение вряд ли получится.

НА ЗАМЕТКУ

Как забрать ребенка на «гостевой»?

«Гостевым режимом» называют временное пребывание ребенка из детского дома в семье. Если вы хотите забрать ребенка на «гостевой», то в органы опеки по месту жительства вам следует предоставить следующие документы:

- Заявление (по форме, утверждаемой Министерством образования и науки РФ)

- Копию паспорта или иного документа, удостоверяющего личность

- Справку органов внутренних дел, подтверждающую отсутствие судимостей, препятствующих принятию ребенка в семью.

- Справку лечебно-профилактического учреждения об отсутствии заболеваний.

Далее в течение 5 рабочих дней сотрудники органов опеки должны проверить предоставленные документы, произвести обследование вашего жилья и оформить заключение о возможности временной передачи ребенка, которое действительно в течение 2 лет со дня его подписания, или же выдать письменный отказ с указанием причин.

Подробнее про «гостевой режим» можно прочесть на сайте благотворительного фонда помощи детям-сиротам "Измени одну жизнь".

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