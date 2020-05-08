ЛитРес и российские библиотеки создали «Библиотеку памяти Победы»

В рамках проекта библиотеки со всей России организовывают сбор материалов времен Великой Отечественной войны для формирования сборников, с фотографиями, письмами и воспоминаниями участников боевых действий и тыла. Все книги будут опубликованы через издательскую платформу ЛитРес: Самиздат в широком доступе бесплатно. Проект входит во Всероссийскую цифровую библиотеку Победы.

«Библиотека памяти Победы» — проект, приуроченный к 75-летию победы в Великой Отечественной войне, главная цель которого — сохранение национальной памяти о подвиге народа в период с 1941 по 1945 годы. Все собранные материалы будут опубликованы через сервис ЛитРес: Самиздат и будут доступны бесплатно на сайте litres.ru и в проекте ЛитРес: Библиотека, а также на сайте Всероссийской цифровой библиотеки Победы. К участию в проекте приглашены более 1100 библиотек федерального и регионального уровня, городские и сельские библиотечные системы со всей России. Сбор материалов и публикация книг будут продолжаться до 31 августа 2020 года.

«Совместно с библиотеками России мы запускаем проект, с помощью которого наши читатели смогут узнать о людях и их судьбах, о всех тех, кто приближал победу день за днем. Все воспоминания, фотографии, фронтовые письма, собранные в этих книгах, не просто рассказывают нам о тех страшных событиях от первого лица, но и помогают нам не забывать о совершенном подвиге», — комментирует проект руководитель интегрированных издательских сервисов группы компаний «ЛитРес» Евгений Селиванов.

Во время проекта каждая участвующая библиотека станет локальным центром сбора фронтовых писем, наградных листов, воспоминаний ветеранов и иных документальных свидетельств времен войны. Собранные материалы будут переданы в проект ЛитРес: Самиздат для подготовки и публикации сборников. В дальнейшем все книги будут размещены в ЛитРес: Библиотеке и на сайте ЛитРес совершенно бесплатно. Свои сборники в рамках проекта уже опубликовала Челябинская библиотека, готовятся к публикации книги библиотек из Тверской и Калининградской областей.

О войне словами очевидцев

Челябинская областная универсальная научная библиотека подготовила серию электронных книг, созданных в результате оцифровки более чем 500 писем и фрагментов дневников южноуральцев — участников Великой Отечественной войны. Книги серии охватывают материалы с 1941 по 1945 годы. Собранные в сборнике письма с фронта становятся документальным свидетельством того времени, рассказывающим о судьбах людей. Отдельно выпущен сборник документов военной эпохи, который охватывает материалы без указания даты, письма невоенных лет, открытые письма и фрагменты фронтовых дневников.

Светлогорская централизованная библиотечная система подготовила в рамках проекта «Всенародную Книгу Памяти», в которой собраны рассказы и фотографии участников войны, проживающих на территории Светлогорского городского округа Калининградской области. Памятные очерки ветеранов сохранены в том виде, в каком были записаны ими самими или их родственниками.

Областная библиотека им. А.М. Горького в Твери выпустит красочное издание с большим количеством фотографий и воспоминаний очевидцев о военных событиях того времени. При подготовке сборника вся информация проверяется рабочей группой через профильные музеи, уточняется посредством консультаций у специалистов-историков. Первая часть альманаха рассказывает об оккупации Ржева и Ржевской битве: о героях, участии республик СССР в военных операциях на Ржевской земле, значении битвы в истории ВОВ.

Все сборники будут включены во Всероссийскую цифровую библиотеку Победы — проект, организованный Министерством культуры РФ и Российской государственной библиотекой, а также совершенно бесплатно доступны широкому кругу читателей на сайте ЛитРес.