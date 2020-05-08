2020-05-08T15:42:55+03:00
Коронавирус Covid-19

"Идет вал": Вирусолог объяснил рост числа заражённых коронавирусом в начале мая

Свою роль сыграли новые тесты для диагностики инфекции, которые помогают выявлять больше бессимптомных больных
Ксения АНУФРИЕВА
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Говорить о выходе на плато пока что рано, но это и не является значительным достижением в борьбе с эпидемиейГоворить о выходе на плато пока что рано, но это и не является значительным достижением в борьбе с эпидемиейФото: ЛЕНЦ Мария | Архив КП
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Коронавирусная инфекция охватила уже все регионы России, а количество новых зараженных продолжает увеличиваться каждый день. Еще неделю назад в стране количество выявленных инфицированных варьировалось на уровне 6-7 тысяч, а в последние дни этот показатель составляет уже более 10 тысяч заболевших.

Вирусолог и доктор медицинских наук Анатолий Альтштейн в эфире Радио «Комсомольская правда» рассказал, почему в конце апреля и начале мая медики страны наблюдали новую волну заражений, и вышла ли Россия на плато по заболеваемости коронавирусом.

- Действительно, с 19 апреля не было нарастания числа выявления зараженных людей до 29-30 числа, когда пошла как бы новая волна заражений. Вероятно, что новая волна была связана с изменением методического подхода к тестированию людей: добавились новые организации, новые производители тест-систем, по-видимому, появились. Это могло повлиять на выявление зараженных людей. Последние 9 дней количество зараженных идет на довольно высоком уровне, с некоторым нарастанием, идет значительный вал выявления зараженных людей, - рассказал вирусолог.

Анатолий Альтштейн отметил, что говорить о выходе на плато пока что рано, но плато само по себе не является значительным достижением в борьбе с эпидемией. По его словам, плато может долгое время держаться на высоком уровне, как это происходит в настоящее время в Соединенных Штатах.

- Нужно добиваться и ждать снижения этого плато. Вот так, как это имеет место сейчас в Испании, в Италии, в очень сильно пострадавших странах. Сколько для этого потребуется времени – сказать, конечно, трудно. Я очень надеюсь, что к июню мы получим такое снижение, - заявил доктор медицинских наук.

Вирусолог подчеркнул, что положительным факторов в данной области, помимо противоэпидемиологических мероприятий и сознательного отношения граждан к изоляции, также является и наступление лета - это время не очень благоприятное для многих видов острых респираторных заболеваний.

- В результате есть надежда, что мы в конце мая, в начале июня уже начнем снижать, - заключил Анатолий Альтштейн.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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