Между фитнесом и алкомаркетом: кому в малом бизнесе хуже всех

ИСКУССТВЕННАЯ КОМА ДЛЯ БИЗНЕСА

Аналитики подсчитали, как апрельский карантин ударил по предпринимателям. Нерабочий месяц ввел малый бизнес в искусственную кому - из-за закрытия коммерсанты терпят колоссальные убытки и часть из них, вероятно, не выживет. Но какие-то сферы еще держатся. «Комсомолка» изучила вместе с экспертом цифры потребительского апокалипсиса.

В апреле малый бизнес в совокупности не досчитался половины выручки (54%) в сравнении с тем же периодом прошлого года. При этом потери начались еще в марте. Из-за коронавируса сильнее всего пострадали торговцы непродовольственными товарами, модная индустрия и сфера услуг, приводит данные ИТ-компания «Эвотор».

ВЫРУЧКА ПАДАЕТ ДАЖЕ У ПРОДУКТОВЫХ

Хуже всего обстоят дела у фитнес-центров — их обороты упали на 90%. Примерно столько же потеряли модные магазины, сфера услуг и туриндустрия. В большинстве случаев спортзалы, торговые точки, маникюрные и турфирмы закрыты решением властей. Даже если что-то работает на доставку, то людям не до моды и марафетов, а качать пресс и мускулы при желании можно и дома.

Дантисты потеряли 72% выручки, при том, что в марте всего 9%. Коронки и импланты народ отложил до лучших времен, к зубному в основном идут только с острой болью. Такое же падение у магазинов оптики — в условиях экономии пользуются тем, что есть.

Относительно других неплохо держатся зоомагазины, а также магазины хозтоваров, потерявшие около трети выручки.

Теряли по сравнению с мартом выручку даже продавцы продуктов, табака и алкоголя. Отчасти это связано с эффектом высокой базы: в марте люди все сметали с полок магазинов, опасаясь грядущего дефицита (он так и не наступил).

У ПОЛОВИНЫ НАСЕЛЕНИЯ «ЖИЗНЬ ПРОДОЛЖАЕТСЯ»

- В целом все очень драматично, - считает Дмитрий Янин, председатель правления Международной конфедерации обществ потребителей. - Для всех индустрий падение свыше 20% это уже вопрос выживания. Если падение будет таким же и в мае, то это угроза массовой безработицы во всех отраслях.

По словам эксперта, меньше всего теряют те сектора бизнеса, которые связаны с обеспечением базовых потребностей. Казалось бы, в такой ситуации люди вряд ли станут думать о предметах роскоши, однако торговцы украшениями потеряли на треть меньше, чем продавцы той же одежды и обуви.

- То, что ювелирные «упали» лишь наполовину, означает, что часть потребителей не сократила свои расходы и траты на подарки и праздники, - продолжает Янин. - Часть людей просто не пересмотрели свой стиль. В советские годы люди вкладывали деньги в украшения, но вряд ли сегодня они рассматриваются как объект вложений. Значит, только половина потребителей осознала кризис и отказалась от покупок не первой необходимости. Цветы тоже такой товар, который покупается на рождения, похороны, свадьбы. Это говорит о том, что жизнь продолжается.

Такой бизнес держится за счет людей, у которых есть какие-то накопления.

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