2020-05-08T16:26:00+03:00
В мире

Принц Гарри и Меган Маркл поселились в особняке голливудского киномагната

Дом оценивается в 18 млн долларов
Арина СУВОРОВА
Поделиться:
Принц Гарри и Меган Маркл переехали жить в Калифорнию.Принц Гарри и Меган Маркл переехали жить в Калифорнию.Фото: GLOBAL LOOK PRESS
Изменить размер текста:

Отказавшиеся от королевских титулов и всевозможных преференций, принц Гарри и его супруга американская актриса Меган Маркл бросили Канаду и перебрались в США. Репортеры долгое время не могли отыскать пару на просторах Лос-Анджелеса. Город был выбран неслучайно, - там живут мама и друзья Меган Маркл.

Однако на днях журналистам удалось выяснить, что герцог и герцогиня Сассекские поселились в роскошном особняке в Беверли-Хиллз. Дом принадлежит известному голливудскому продюсеру и режиссеру, владельцу кинопроизводственной компании Tyler Perry Studios Тайлеру Перри и оценивается в 18 млн долларов, пишет Daily Mail.

Особняк был построен в 2004 году в стиле итальянских вилл Тосканы и располагается в престижном охраняемом комплексе Beverly Ridge Estates. В нем насчитывается 8 спален и 12 ванных комнат. Приусадебная территория занимает почти 89 тысяч кв. метров, а из окон особняка открывается невероятный вид на город и склон холма.

Семья принца Гарри поселилась в роскошном особняке в Беверли-Хиллз стоимостью в 18 млн долларов. Фото: EAST NEWS

Семья принца Гарри поселилась в роскошном особняке в Беверли-Хиллз стоимостью в 18 млн долларов.Фото: EAST NEWS

Снимают ли этот дом Меган и Гарри, купили его или просто гостят у Перри, неизвестно. До этого никакой информации о продаже особняка не появлялось. Цена месячной аренды домов в престижном поселке Beverly Ridge Estates может колебаться от 20 до 40 тысяч долларов. А средняя стоимость дома - 16 млн долларов. Здесь проживают в основном состоятельные акулы бизнеса, а не звезды шоу-бизнеса.

Сейчас журналисты гадают, каким образом Меган Маркл связана с Тайлером Перри. В 2011 году журнал Forbes назвал Перри самым богатым мужчиной в сфере массовых развлечений. И прежде репортеры никогда их не видели вместе. Не исключено, что их познакомила подруга Маркл - телеведущая Опра Уинфри. К слову, она является крестной сына Перри, Амана. Да и в последнее время Опра пару раз заглядывала в гости к Гарри и Меган, в том числе, на празднование дня рождения их сына Арчи, которому исполнился год.

Принц Гарри и Меган Маркл обидели Королеву.И вновь принц Гарри и Меган Маркл рвут шаблоны королевской династии. Теперь они собираются устроиться на работу и жить на собственные деньги.

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Принц Гарри и Меган Маркл»

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Операция «Гедеон»: американские наемники пытались свергнуть власть в Венесуэле. Трамп все отрицает
В стране, которая отчаянно сопротивляется доминированию Вашингтона, произошли события, очень похожие на высадку «солдат удачи» из США на Кубу в середине прошлого века
Новости 24
Власти Москвы объяснили требования к ношению масок и перчаток
Эксперты уверены - российские полицейские смогут проходить сквозь любые двери
Зеленский назвал ошибкой отзыв грузинского посла из-за назначения Саакашвили
Джонсон выразил Путину признательность за решающий вклад СССР в победу над нацизмом
Китай может продать часть госдолга США и обвалить курс доллара
Коронавирус у Владимира Якушева: что известно о состоянии здоровья главы Минстроя
ВОЗ не уверена, что первым источником коронавируса стал рынок в Ухане
Попова рассказала, когда будут сняты правила поведения, появившиеся из-за коронавируса
Эксперт: новый закон "О полиции" позволит сотрудникам действовать оперативнее
Глава МИД Германии назвал единственного виновника начала Второй мировой войны
Аттестаты выпускникам могут выдать без ЕГЭ
Центробанк допустил снижение ключевой ставки из-за стабилизации экономики
Сотрудникам Facebook и Google разрешат оставаться на удаленной работе до конца года
Путин призвал западные страны осудить Мюнхенский сговор
Из-за пандемии в США начались беспрецедентные проблемы с нефтью и газом
В Пензе восстановили легендарный «Т-34»
Илон Маск объяснил, как читается имя его сына, названного в честь самолёта
Эксперты предупредили о возможности заразиться коронавирусом через сигарету
Рособрнадзор рассматривает возможность проведения ЕГЭ в августе
В Роспотребнадзоре сообщили, при какой температуре коронавирус становится неактивным
Жители Вашингтона собираются на вечеринки, чтобы заразиться коронавирусом
Выплаты к 75-летию Победы получили 1,2 миллиона россиян
Московским ветеранам подарят планшеты с трансляцией Парада Победы
Строительство Чебоксарского залива начнётся в столице Чувашии летом
Владимир Путин после обращения главы Якутии распорядился пересмотреть финансирование тушения лесных пожаров
Для сильных духом автомобилистов: Товары бренда «Армия России» начали продаваться на АЗС
Глава Минздрава рассказал о смертях из-за коронавируса среди рожениц
Глава Минздрава сообщил, когда проведение ЕГЭ будет безопасным