Принц Гарри и Меган Маркл поселились в особняке голливудского киномагната

Отказавшиеся от королевских титулов и всевозможных преференций, принц Гарри и его супруга американская актриса Меган Маркл бросили Канаду и перебрались в США. Репортеры долгое время не могли отыскать пару на просторах Лос-Анджелеса. Город был выбран неслучайно, - там живут мама и друзья Меган Маркл.

Однако на днях журналистам удалось выяснить, что герцог и герцогиня Сассекские поселились в роскошном особняке в Беверли-Хиллз. Дом принадлежит известному голливудскому продюсеру и режиссеру, владельцу кинопроизводственной компании Tyler Perry Studios Тайлеру Перри и оценивается в 18 млн долларов, пишет Daily Mail.

Особняк был построен в 2004 году в стиле итальянских вилл Тосканы и располагается в престижном охраняемом комплексе Beverly Ridge Estates. В нем насчитывается 8 спален и 12 ванных комнат. Приусадебная территория занимает почти 89 тысяч кв. метров, а из окон особняка открывается невероятный вид на город и склон холма.

Семья принца Гарри поселилась в роскошном особняке в Беверли-Хиллз стоимостью в 18 млн долларов.Фото: EAST NEWS

Снимают ли этот дом Меган и Гарри, купили его или просто гостят у Перри, неизвестно. До этого никакой информации о продаже особняка не появлялось. Цена месячной аренды домов в престижном поселке Beverly Ridge Estates может колебаться от 20 до 40 тысяч долларов. А средняя стоимость дома - 16 млн долларов. Здесь проживают в основном состоятельные акулы бизнеса, а не звезды шоу-бизнеса.

Сейчас журналисты гадают, каким образом Меган Маркл связана с Тайлером Перри. В 2011 году журнал Forbes назвал Перри самым богатым мужчиной в сфере массовых развлечений. И прежде репортеры никогда их не видели вместе. Не исключено, что их познакомила подруга Маркл - телеведущая Опра Уинфри. К слову, она является крестной сына Перри, Амана. Да и в последнее время Опра пару раз заглядывала в гости к Гарри и Меган, в том числе, на празднование дня рождения их сына Арчи, которому исполнился год.