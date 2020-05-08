2020-05-08T18:39:34+03:00
Общество

Российские вузы предложили перенести начало ЕГЭ на конец июля

И отменить экзамены для тех, кто не планирует поступать в университет
Ксения КОНЮХОВА
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Выпускники 11-х классов смогут получить аттестаты об окончании школы без ЕГЭ.Выпускники 11-х классов смогут получить аттестаты об окончании школы без ЕГЭ.Фото: Алексей БУЛАТОВ
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Выпускники 11-х классов смогут получить аттестаты об окончании школы без ЕГЭ. С таким предложением выступила ассоциация «Глобальные университеты», в которую входят такие вузы, как Высшая школа экономики, Московский физико-технический институт, Российский университет дружбы народов и другие, а также присоединившаяся к ним Российская академия народного хозяйства и госслужбы.

Ассоциация предложила отменить экзамены для тех 11-классников, которые не планируют поступать в вузы, и выдать им аттестаты на основе школьных оценок. А для тех, кто все-таки планирует сесть за студенческую скамью этой осенью, перенести начало экзаменов на конец июля – начало августа.

- Зачисление в вузы на основе школьных оценок невозможно – школа, в отличие от 100-балльной шкалы ЕГЭ, фактически работает с трехбалльной шкалой оценок – 3, 4 и 5, - прокомментировали в пресс-службе ассоциации. – Если отменить ЕГЭ, то у половины абитуриентов будут одинаковые баллы – 15 из 15 возможных за три предмета. Отмена ЕГЭ и замещение его вузовскими экзаменами или другими новыми правилами приведет к гораздо большей несправедливости, к гораздо большему социальному раздражению, чем его сохранение.

Чтобы снизить риски заражения коронавирусной инфекцией, представители ассоциации предлагают отложить приемную кампанию до 15 августа и перевести прием документов и зачисление в дистанционный формат. Творческий конкурс при приеме на некоторые специальности и собственные экзамены университетов также рекомендовано перенести в онлайн-режим. Вузы при этом смогут сами установить начало учебного года, и, по предварительным оценкам, смогут сделать это не позднее 10 сентября.

Напомним, ранее выпускные экзамены уже перенесли на две недели, на 8 и 9 июня. Однако, ожидается, что после майских праздников будут названы новые даты, которые будут учитывать эпидемиологическую ситуацию в стране.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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