Государство ищет работников: на какие вакансии сейчас есть спрос в госструктурах

Среди сфер, где и в коронавирус жизнь продолжается, работа кипит и даже требуются дополнительные люди, эксперты называют госслужбу. По данным HeadHunter, количество вакансий там в этом апреле в сравнении с прошлым увеличилось аж на 82%. Больший рост только в медицине и фармацевтике (плюс 99%).

Работа в госструктурах — в кризис звучит заманчиво. «КП» решила изучить такие предложения повнимательнее: кого хотят, какие условия и почему на эти вакансии очередь не стоит даже в наши непростые экономические времена?

1. Военнослужащие и работники ФСИН

Эти сферы, исходя из числа вакансий на государственном портале «Работа в России» и негосударственном HeadHunter, абсолютные лидеры в госсекторе.

Военнослужащие — это не то, что вы, скорее всего, подумали. Прежде всего требуются военные водители. Во все возможные концы нашей необъятной Родины. Требования самые разные — от 9 классов средней школы до достаточно специфических. Соответственно, различаются и зарплаты — в среднем 25-70 тысяч рублей (не Москва!). Водить придется в основном грузовую технику или автобусы, одно из наиболее распространенных пожеланий — уметь свою технику в случае чего самому и починить.

В службу исполнения наказаний (ФСИН) чаще всего требуются операторы дежурной части. Зарплата, например, в Ленинградской области — 35 500 руб. В других регионах — в основном ниже.

2. Полицейские и сотрудники ДПС

Требуются всевозможные уполномоченные и оперуполномоченные, дознаватели, участковые, инспектора ДПС. И даже в Росгвардию зовут. Зарплаты, правда, с учетом некоторых связанных с этой сферой деятельности опасностями, прямо скажем — не зашибись. В росгвардейцы в Ростове-на-Дону, например, на 25 тысяч в месяц желающих ищут.

Свыше 40-45 тысяч — лишь столичные вакансии, но их как раз мало.

3. Правительственные структуры

В основном речь о региональных правительствах. Хит сезона весна-2020 - делопроизводители «с опытом ведения электронного документооборота». Зарплаты — очень разные, в зависимости от региона. Одно подмосковное министерство ищет себе такого «главного специалиста по делопроизводству» на 50-55 тысяч рублей. Но это верхняя планка, в регионах надо поделить на два.

Есть спрос на работников контакт-центров, колл-центров и сотрудников МФЦ, а также на специалистов по работе с обращениями граждан. Зарплаты преимущественно — до 25 тысяч в месяц.

Некоторые вакансии, честно говоря, заставляют вспомнить анекдоты из серии «а на этой должности еще зарплату платят?» Например, одна очень серьезная федеральная служба ищет «специалиста по проведению проверок» на 15-20 тысяч в месяц (работа в Москве!). Остается только пожелать удачи тем, кого этот контролер с зарплатой ниже, чем у столичного грузчика, будет проверять.

Кто еще?

Из остальных сфер выделяется еще судебная система. Особенно много таких вакансий — причем совсем свежих (есть даже от 8 мая) - на «Работе в России» (trudvsem.ru). Преимущественно нужны секретари и администраторы судов (25-35 тысяч в месяц) — с высшим, желательно юридическим, образованием и опытом работы. А еще судебные приставы — примерно на ту же зарплату.

Требуются также социальные работники и психологи в центры социальной реабилитации. Но тут зарплаты даже в Москве не блещут (35-40 тысяч), а в регионах опять же надо поделить на два.

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Один из главных страхов последнего месяца — остаться без работы и дохода. Кажется, что из-за пандемии и связанных с ней ограничений рушится вообще все. Но есть сферы, где благополучно продолжают набирать персонал и обещают платить ему деньги. И это не только курьеры разросшихся нынче из-за всеобщей самоизоляции служб доставки. «КП» проанализировала для вас крупнейшие ресурсы по поиску работы и работников, а также экспертные мнения и составила рейтинг сфер, где в нынешние непростые времена очень нужны люди. (подробности)