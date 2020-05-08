Первая волна запоев в России прошла. Теперь наркологи ждут вторую

На днях разговорилась с курьером Абдурахмоном, который привез нам домой продукты из магазина. Парень рассказал, что заказов в последние пару месяцев очень много, еле успевают разносить.

- Тяжелее всего вино, водку возить, - почему-то чуть ли не шепотом сообщил курьер. – Пить много стали.

- А разве доставка алкоголя на дом разрешена? – удивилась.

- Мы заказы на алкоголь в интернете берем. Там очень много объявлений.

Любопытства ради стала искать. И точно, на одном из популярных сайтов услуг выкатилось около десяти заявок только за один день. Вот пара примеров:

«Купить сидр в «Пятерочке» по адресу Ленинградское шоссе 52, доставить до следующего дома - Ленинградское шоссе 50. За доставку - 500 рублей».

Или

«Нужно в магазине «Дикси» купить две бутылки вина - красное полусладкое Valiko (если будет в наличии) и белое полусладкое любое до 400 р. Оплата по чеку после доставки.

590 рублей за доставку».

А еще просят привезти пива, коньяк и т.д. Некоторым до магазина рукой подать, а все туда же – курьера заказывают!

Не зря, видимо, в соцсетях популярны шутки типа: «Самый большой минус работы из дома: бутылка вина еще никогда не была так близка ко мне в три часа дня».

- А в этом никакого криминала нет, - ответил на мой вопрос о легальности подобных просьб руководитель Центра исследований федерального и региональных рынков алкоголя Вадим Дробиз. – Ну не хочет человек на самоизоляции сам идти в магазин, просит оказать ему услугу. У нас законом запрещена интернет-продажа алкоголя, а не курьерские доставки.

- Но курьер «Яндекс-еды» или «Деливери» вряд ли принесет мне бутылку вина?

- Такие системы доставок рассчитана на предоплату через интернет, что автоматически является операцией купли-продажи. Алкоголь по такой схеме продавать нельзя. А вот если попросить кого-нибудь сходить и купить…

ПРОСТО НЕРВЫ НЕ ВЫДЕРЖИВАЮТ

Решила на друзьях проверить теорию об увеличении потребления спиртного на самоизоляции. Подруга честно призналась: «Мы стали пить не больше по объему, а чаще. Скажем, раньше заходили в бар 1-2 раза в неделю, а теперь каждый день сериал смотрим, а под него дежурная банка пива или бокал вина». Знакомый написал, что до коронавируса выпивал раз в две недели, а теперь раза два в неделю.

- А просто нервы не выдерживают смотреть, что творится в телеящике и в интернете, - объяснил он.

Клинический психолог Ольга Коротина комментирует: вся страна сейчас испытывает психоэмоциональный дискомфорт.

- Ситуация как на фронте, кто-то на передовой, а большинство в тылу, - говорит Ольга. – Кто-то справляется с эмоциями, а кому-то нужен алкоголь как успокоительное. Но этот стресс пройдет, и люди перестанут выпивать.

Главный психолог Национального Антинаркотического Союза Ольга Коротина. Фото: АГН Москва

ПРАВДУ НИКТО НЕ СКАЖЕТ

В одном из сетевых алкомаркетов народу полно как до самоизоляции. На полу скотчем обозначены места для дистанции в 1,5 метра, но в тесном пространстве, заставленном коробками со спиртным, правил никто не соблюдает. На кассе интересуюсь, увеличились ли продажи за последнее время. Молодая киргизка пожимает плечами:

- Не знаю, как всегда.

Такой же ответ прозвучал и в других магазинах.

- А никто вам сейчас правду не скажет, - заверил меня руководитель проекта «Трезвая Россия» Султан Хамзаев. – Однозначно, люди стали больше пить. Мы наблюдаем это по алкогольным психозам, которые происходят все чаще. А психозы тянут за собой бытовые конфликты. У нас количество жалоб увеличилось в раза. За два месяца – март и апрель – 470 писем! Обычно за такой же период – около 40. Люди страдают от алкоголя. Не только те, кто пьет, но и те, кто вынужден жить с алкоголиками в этой самоизоляции. Звонят и пишут с просьбами помочь отдать родственника на реабилитацию. В Курганской области, кстати, в трех районах ввели сухой закон на майские праздники, потому что там ситуация уже критическая. Сплошное пьянство и криминал на этой почве. К тому же алкоголь провоцирует инфаркты, проблемы с печенью. Все это ложится дополнительным грузом на нашу и без того загруженную медицину. Бывает так, что пока бригада скорой откачивает очередного запойного, где-то рядом в ожидании врачей страдает больной ковидом.

Султан Хамзаев считает, что нужно было еще в самом начале частично блокировать продажу алкоголя. Закрыть те же алкомаркеты, ведь водки и в обычных магазинах хватает. Но вместо этого страну накрыли фейковые новости, что спиртное – панацея от коронавируса.

- Две недели ушло, чтобы добиться от ВОЗ опровержения этой глупости, - говорит Хамзаев. – За это время народ, конечно, закупился и стал пить якобы «здоровья для». А алкогольная отрасль сняла и до сих пор снимает фантастические сливки на здоровье наших граждан.

КАК НА ПРАЗДНИК

- Запои в Кирове и области в марте начались как в новогодние праздники, - рассказывает нарколог Павел Варсегов. – Бюджетникам с самого начала дали денег и отправили на каникулы. Те от безделья сорвались с катушек. Две недели пили, потом мы их откачивали. Сейчас поменьше стало вызовов. Или отдыхают после первого запоя, или деньги закончились.

- А есть ли те, кто пьет от безысходности: работу потеряли или бизнес рухнул?

- Таких практически нет среди наших пациентов. Как психотерапевт я заметил другую тенденцию. Собственники бизнеса стараются сейчас изо всех сил спасти свое дело, поэтому они максимально мобилизуются, ищут новые варианты продаж и так далее. Не дают себе расслабиться.

В Санкт-Петербурге волна запоев тоже началась в марте, тогда же увеличились и продажи спиртного.

- Сейчас люди активно пьют и активно лечатся, - говорит психиатр-нарколог Игорь Лазарев. – Причем, и сами алкоголики обращаются, и их родственники. Особо тяжелых определяем в стационар, к кому-то ездим на дом. На время карантина нам разрешили оказывать экстренную помощь, поэтому мы работаем. Да и нельзя в таком состоянии людей оставлять. Многие самостоятельно не могут выйти из запоя. Правда, сейчас небольшой спад наметился. Надеемся, что второй волны не будет.

Так может быть сухой закон ввести по всей стране, а не в отдельных регионах?

- Сухой закон нам не поможет, - говорят наркологи. – Не водку, так самогон пить начнут или «Крот» с «Боярышником». Но и замалчивать проблему нельзя. Алкоголь – сильнейший враг иммунитета. А иммунитет – это то оружие, которое помогает нам противостоять коронавирусу, поэтому давайте не будем сами себя убивать.

Фото: Иван МАКЕЕВ

ПЕРЕЙДЕМ НА САМОГОН

Доводы про «Боярышник» и прочие спиртосодержащие нелегальные жидкости поддерживает и эксперт Вадим Дробиз.

- В марте и первой половине апреля народ пил легальный алкоголь, который покупали впрок после объявления карантина, - объясняет Вадим Иосифович. – Но после 20 апреля деньги закончились, а желание выпить нет. Поэтому многие перешли на более дешевые нелегальные варианты. Уверен, что в мае мы увидим снижение продаж той же водки по сравнению с апрелем, а вот на так называемом самогонном рынке будет рост. Те, кто поумнее, сразу обзавелся самогонными аппаратами и теперь будут гнать и себе, и друзьям. К слову, в конце марта на Камчатке раскупили все самогонные аппараты. И в иных регионах тоже хорошо продажи шли.

ВОПРОС РЕБРОМ

Почему алкомаркеты в жилых домах продолжают работать?

С 5 мая сего года федеральный закон запретил рюмочным и пивнушкам располагаться в жилых домах. Но они продолжают работать как ни в чем не бывало.

- В законе прописано несколько условий, - комментирует руководитель Центра исследований федерального и региональных рынков алкоголя Вадим Дробиз. – Площадь торговой точки должна быть не менее 20 квадратных метров. У сетевых алкомаркетов территория больше. А кроме того, установлен переходный период. В Москве и области – до одного года.

ТОЛЬКО ЦИФРЫ

На 2-3 процента, по данным Минздрава, выросло потребление алкоголя в России за время самоизоляции.

Однако исследовательская компания Nielsen отметила рост продаж алкоголя во второй половине марта в российских супермаркетах до 30 процентов.

- Это были эпизодические продажи, которые в общей статистике за два месяца дали увеличение до 3 процентов, - говорит Вадим Дробиз. – Такая же ситуация была с гречкой, макаронами и туалетной бумагой. Многие кинулись закупать впрок, но это была кратковременная вспышка. По итогам за март розничные продажи выросли на 2 процента.