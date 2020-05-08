«Дед научил меня не унывать!»: бессмертный полк в семьях Барановской, Алферовой, Сябитовой, Олейникова

В День Победы мы заглянули в семейные альбомы наших знаменитостей. Сегодня вместе со всей страной они вспоминают своих героев Великой Отечественной войны.

Дедушка Дианы Арбениной

- Вот этот человек с мягкой улыбкой и добрыми глазами - мой дедушка Анисим Фёдорович. Мне, трехлетнему карапузу, было все равно, сколько у него орденов и медалей. Важнее было гладить пушистых кроликов вместе с ним и курлыкать на понятном нам двоим языке. То что он прошёл войну я тогда не понимала. Что такое война для ребёнка, родившегося через 29 лет после победы? Просто страшное слово. Намного страшнее, когда дедушка которого ты любишь не рассудком, а своей маленькой душой, внезапно умирает перед телевизором. И это твое первое знакомство со смертью. Я не верю в героев с картинок отлакированных глянцем. Мои герои - реальные люди. И именно они в итоге спасают мир. Низкий поклон и благодарность нашим дедушкам и бабушкам за любовь и отвагу, которой наполнены наши сердца.

Дедушка Анастасии Макеевой

- Мой дедушка Василий Тихонович участвовал в Сталинградской битве, был ранен в спину и на всю жизнь остался с осколком в позвоночнике. Попал в плен и вывел из плена 60 человек, а когда вернулся к нашим, его - предателем и под суд. Спасло только то, что фронт второй открыли. Приехали с комиссией англичане и изучали боеспособность наших войск и разобрались с ситуацией. И выяснили, что дед мой не предатель, а именно он организатор побега наших из плена. Освобождён был Василий Тихонович и награжден был орденом Красной Звезды. Дедушка, я горжусь тобой. Спасибо за победу!

Дедушка Сати Казановой

- Дедушка мой воевал в Ростовской области, близ реки Медведица, которая находится между Ростовом и Воронежем. С тяжелыми пулевыми ранениями, с раздробленными ногами он попал в полевой госпиталь, туда же через сутки привезли его командира. А вместе с дедушкой воевали двое его братьев, и он очень переживал за них, пока лежал в медчасти. Несмотря на ранения, он подполз к командиру, пока они на носилках лежали в ожидании врачей, и спросил, что он знает о его родных. Командир сказал, что буквально вчера было сражение, куда ушли оба его брата, но не вернулись. Тела их тоже не найдены, поэтому пока их считают пропавшими без вести. Прошло уже 73 года с момента окончания войны, но братьев моего дедушки так и не нашли. До конца жизни дедушка страдал от полученных на войне ранений, но ещё большую боль ему доставляла тоска по братьям, которых потерял и так и не смог найти.

Свекр Розы Сябитовой

- Дедушка моих детеи (мои свекр) поменял свое имя Асман на Анатолий , чтобы было легче в общении с русскоязычным большинством. И это не единственные изменения в истории его имени и фамилии. По старым документам фамилия нашей семьи – Сабитовы. Но в госпитале, куда попал мои свекр перед самой победой , молодая медсестра написала вместо «А» - «Я», и мы все стали «Сябитовы». На фронт он ушел в 17 лет, изменив дату рождения. Потом восстановили. Это истории детей того времени, которые рвались на фронт любыми способами. Так ковалась Победа! Вечная память героям! Помним и храним ваши подвиги в своих сердцах! Вы всегда останетесь для нас молодыми!

Бабушка Ксении Алферовой

- Бабушка прошла всю войну. Первую ее половину делала снаряды, вторую радисткой служила. Моя бабушка, слава Богу, жива и здорова и продолжает учить всех нас благодарить жизнь и Бога за все, что он нам посылает, с улыбкой встречать каждое утро и отдавать себя тем, кто нуждается в твоей любви, твоём тепле! Мой дед, Алферов Иван Кузьмич, фронтовик, его нет с нами, но он научил меня с улыбкой смотреть в лицо любым сложностям, учиться на своих ошибках, не унывать, к себе относиться с юмором, а к жизни с любовью! (Сейчас Ксении Архиповне 98 лет)

Ксения Алферова с бабушкой.

Дедушки Дениса Клявера

- Завтра 75-летие Великой Победы - главный национальный праздник в нашей стране. В этом году он будет не такой , как обычно, только воздушная часть парада, Бессмертный полк пройдет в онлайн- режиме, и «День Победы» мы будем петь не на праздничном концерте, а каждый у себя на балконе. А к вишне, чтобы вспомнить своих родственников, прошедших воийну. (Денис посадил вишню на своем участке – поддержал акцию сад памяти– прим. Авт.). Папин отец, рядовои Клявер Лев Нафтулович, ушел на фронт 22 июня 1941 года. Дважды был ранен, но дважды рвался обратно в бой . Прошел всю войну, и в мае 1945 года возвратился в родной дом. Мамин отец, подполковник Олейников Виктор Тимофеевич, также прошел всю войну, начиная с участия в боях на Халхин-Голе в 1939 году, во время войны был инженером-капитаном по разминированию, служил на Дальнем Востоке, участвовал в советско-японской войне.

Прадедушка Юлии Барановской

- На фото мой прадед - Барановский Емельян Герасимович - участвовал в двух войнах: в Финской и Великой Отечественной. Дошел до Праги, был дважды ранен и контужен. Защищая Родину, получил сильное ранение ноги, которая постоянно гноилась, он сам сидел со скальпелем и соскабливал, что накопилось. Демобилизовался в 1946 году. Прадед не любил вспоминать и рассказывать про войну, поэтому сведений не так много.