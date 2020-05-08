Милла Йовович прочла по-русски «Муху-Цокотуху»

Милла Йовович, дочь русской актрисы Галины Логиновой и врача из Черногории Богдана Йововича, как известно, хорошо говорит по-русски (и в интервью иногда подчеркивает, что она - русская). Сейчас вместе с половиной планеты Милла сидит на самоизоляции. Впрочем, ей и без пандемии некогда гулять: 2 февраля у нее родилась третья дочь, и она посвящает уходу за ней все свободное время. Две старшие дочки активно изучают русский язык (12-летняя Эвер недавно даже написала на русском сказку про крысу Полю и жабу Ларису).

Сейчас Йовович прочла вслух сказку Корнея Чуковского «Муха-Цокотуха» и разместила видео в своем инстаграме. В ролике она держит в руках книжку с картинками и перелистывает ее. Видео снабжено комментарием на английском и русском языках. Похоже, перевод текста на русский выполнен онлайн-переводчиком:

«Всем привет! Поэтому [на самом деле so - итак. - Прим. ред.] @skazkinadomu попросил меня прочитать рассказ для детеи , застрявших в карантине, и я выбрал одну из моих любимых песен [в английском тексте слова «песен» нет, это отсебятина онлайн-переводчика. - Прим. ред.] из моего детства под названием «муха цокотуха» на русском языке! Я собираюсь записать несколько моих любимых песен на русском языке, а затем попробую написать несколько сказок на англии ском языке и для детеи постарше! Наслаждаи тесь!»

millajovovich Всем привет! Поэтому @skazkinadomu попросил меня прочитать рассказ для детей , застрявших в карантине Наслаждайтесь! Xo m

В рамках проекта «Сказки на дому» свои версии известных сказок уже записали многие российские артисты, такие как Алексей Агранович, Павел Деревянко, Александр Робак, Александр Филиппенко, Ксения Кутепова.

Комментарии к записи Миллы в Инстаграме - на русском и на английском языках. Русские в основном пишут «Какая прелесть» и «Ооооо, зачет, Мила!» А один англоязычный пользователь сообщает: «Я не понимаю, о чем вы говорите, но могу вас слушать целый день!» На что ему отвечают: «Это рассказ. У мухи был день рождения. Старый паук на нее напал, и никто ей не помог. Ее спас комар. И теперь они поженились».