Русскому солдату шутка жить и врага громить помогает
Легкая добыча
1941 г. Тяжелый танк КВ-1 заглох на нейтральной полосе. Немцы долго стучали по броне, предлагали сдаться. (Этот неподбиваемый танк фрицам очень нравился: на трофейных машинах они рисовали кресты и воевали против нас. А еще за трофейный танк отпуск внеочередной давали). Тогда немцы зацепили КВ двумя своими танками, чтобы оттащить его к своей позиции. Но только начали буксировку, наш танк… завелся! И экипаж мощного дизельного
КВ-1 потащил немецкие танки в наше расположение . Немцы повыскакивали из люков, убежали. В общем, в отпуск съездили… наши!
* * *
Лафа закончилась
1942 г. У партизанских радистов были простенькие шифры, которые немецкие дешифровальщики кололи на раз-два. И вот в штабе партизанского движения предложили делать в шифровках орфографические ошибки - типа «бранетранспантер» , «овтамат», «сомалет». Поскольку в словарях таких слов не было, лафа для немцев закончилась.
* * *
1942 г. Плакат «За двумя зайцами» мастера политической карикатуры Бориса Ефимова.
* * *
Подлая шкура
1943 г. «Наша рота была готова к атаке, и бывалый сержант М. заметил, что у новобранца нервы явно сдали. Он был бледен, зубы стучали, а коленки выделывали совсем непонятные фигуры.
- Сердюков, (*** - ёпрст), это ты трясешься или твоя подлая шкура?
- Никак нет, товарищ сержант! Это трясусь я. Но не за себя, а за противника, который еще не знает, что я уже здесь!»
* * *
Как делить будем?
На Крымской конференции возник вопрос, как делить репарации, которые будут взысканы с Германии.
Черчилль предлагает: «По частям».
Рузвельт: «По участникам».
А Сталин отрезает: «Делить будем по трудодням».
ИСТОЧНИК KP.RU
Еще больше материалов по теме: «75 лет Победы: Подвиг народа в войне»