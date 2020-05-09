2020-05-08T23:45:11+03:00
75 лет Великой Победы

Русскому солдату шутка жить и врага громить помогает

Такие истории пересказывали друг другу наши бойцы в годы войны. Благодаря детям и внукам ветеранов эти фронтовые байки доступны и сегодня
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1 мая 1945 года. Берлин. Советская штурмовая группа со знаменем движется к главному символу гитлеровской Германии. Этот снимок фронтового фотокорреспондента «Комсомольской правды» Ивана Шагина, названный им «К Рейхстагу!», на выставке в 1946 году был признан международными экспертами лучшим военным кадром.1 мая 1945 года. Берлин. Советская штурмовая группа со знаменем движется к главному символу гитлеровской Германии. Этот снимок фронтового фотокорреспондента «Комсомольской правды» Ивана Шагина, названный им «К Рейхстагу!», на выставке в 1946 году был признан международными экспертами лучшим военным кадром.
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Легкая добыча

1941 г. Тяжелый танк КВ-1 заглох на нейтральной полосе. Немцы долго стучали по броне, предлагали сдаться. (Этот неподбиваемый танк фрицам очень нравился: на трофейных машинах они рисовали кресты и воевали против нас. А еще за трофейный танк отпуск внеочередной давали). Тогда немцы зацепили КВ двумя своими танками, чтобы оттащить его к своей позиции. Но только начали буксировку, наш танк… завелся! И экипаж мощного дизельного

КВ-1 потащил немецкие танки в наше расположение . Немцы повыскакивали из люков, убежали. В общем, в отпуск съездили… наши!

* * *

Лафа закончилась

1942 г. У партизанских радистов были простенькие шифры, которые немецкие дешифровальщики кололи на раз-два. И вот в штабе партизанского движения предложили делать в шифровках орфографические ошибки - типа «бранетранспантер» , «овтамат», «сомалет». Поскольку в словарях таких слов не было, лафа для немцев закончилась.

* * *

1942 г. Плакат «За двумя зайцами» мастера политической карикатуры Бориса Ефимова.

1942 г. Плакат «За двумя зайцами» мастера политической карикатуры Бориса Ефимова.

* * *

Подлая шкура

1943 г. «Наша рота была готова к атаке, и бывалый сержант М. заметил, что у новобранца нервы явно сдали. Он был бледен, зубы стучали, а коленки выделывали совсем непонятные фигуры.

- Сердюков, (*** - ёпрст), это ты трясешься или твоя подлая шкура?

- Никак нет, товарищ сержант! Это трясусь я. Но не за себя, а за противника, который еще не знает, что я уже здесь!»

* * *

Как делить будем?

На Крымской конференции возник вопрос, как делить репарации, которые будут взысканы с Германии.

Черчилль предлагает: «По частям».

Рузвельт: «По участникам».

А Сталин отрезает: «Делить будем по трудодням».

ИСТОЧНИК KP.RU

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