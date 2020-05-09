Владимир Путин: Мы обязательно отметим юбилейную дату, как велит долг перед теми, кто выстрадал Победу

В день 75-летия Победы в Великой Отечественной войне на Красной площади не было парада, не было ветеранов на трибунах, не было десятков иностранных лидеров среди зрителей. Из-за эпидемии коронавируса торжества были отложены до окончания пандемии.

- От всего сердца поздравляю вас с Днём Победы! Для нас всех это самый главный, самый дорогой праздник, - обратился Владимир Путин к стране от Могилы Неизвестного солдата. - Это наша память и гордость, история нашей страны, история каждой семьи, часть нашей души, которую передали нам отцы и матери, наши бабушки и дедушки.

Торжества в день юбилея были ограничены возложением президентом цветов к мемориалу у кремлевской стены.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.kp.ru/video/embed/777990" frameborder="0"></iframe> Путин возлагает цветы к могиле Неизвестного Солдата.

- Здесь священное для всех нас место, - сказал Путин. - День и ночь горит вечный огонь в память погибшим в Великую Отечественную войну. Здесь лежит Неизвестный Солдат. Мы приходим сюда поклониться ему и всем защитникам Родины. Миллионы павших не увидели, не дождались Победы – Победы, о которой так мечтали, верили, что одолеют врага и вернутся в свой родной дом. И они бились за это – бились до последнего вздоха. Отдали свои жизни, чтобы жили мы, наши дети и внуки, те, кто ещё не родился, кому предстоит прийти в этот мир, который отстоял, сберёг советский солдат.

Глава государства объявил минуту молчания, а после ее окончания пообещал, что придет и на Красную площадь настоящий праздник.

- Мы обязательно, как обычно, широко и торжественно отметим юбилейную дату, сделаем это достойно, как велит наш долг перед теми, кто выстрадал, добился и свершил Победу, - заявил Путин. - Будет и наш главный парад на Красной Площади, и народный марш «Бессмертного полка». С праздником вас! С Днём Победы!

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.kp.ru/video/embed/778004" frameborder="0"></iframe> 75 воздушных судов приняли участие в воздушном Параде Победы.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Акция Бессмертный полк в Москве 9 мая 2020: прямая онлайн-трансляция

Несмотря на коронавирус, в России пройдет акция "Бессмертный полк" (подробности)