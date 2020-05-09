2020-05-09T17:57:28+03:00
Экономика

Стюарды в зале и камеры на кассах: На каких условиях разрешат открыться садоводческим и строительным магазинам

Предприниматели уверены, многим выполнить все требования не под силу
Алексей ОВЧИННИКОВ
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Фото: Владимир Гердо/ТАССФото: Владимир Гердо/ТАСС
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Предприниматели Подмосковья, занимающиеся продажей стройматериалов и товаров для сада в питомниках и садовых центрах, озадаченно чешут головы, разглядывая недавно спущенный сверху документ. Чтобы не допустить распространения COVID-19 на точках продаж, бизнесмены должны потратиться и выполнить около 40 требований, часть которых вызывают недоумение.

Например, помимо уже стандартных разметок на полу, масочного режима и обязательных памяток о санитарных правилах, владельцы такого бизнеса обязаны «назначить контроллеров (стюардов), в количестве, достаточном для обеспечения постоянного контроля за выполнением всеми работниками и покупателями требований настоящего Стандарта». При этом руководитель должен обеспечить этих стюардов «одеждой красного цвета» («Почему не желтого или синего»?» - гадают предприниматели в соцсетях.) Но это еще не все — как минимум 10 процентов работников следует отправить на коронавирусные тесты, понаставить кругом бактерицидных ламп (они сейчас в большом дефиците), емкостей с санитайзерами, контейнеры для использованных масок-перчаток, через громкоговорители понуждать покупателей, чтобы те не задерживались дольше часа, завести «журнал учета проведенных мероприятий»… И каждый день отсылать чиновникам отчеты о проделанной противовирусной работе.

А, видимо, для того, чтобы бизнес не вздумал увиливать, у входа и касс предписано установить видеокамеры с трансляцией в интернет. Информацию же о том, где все это можно посмотреть, нужно разместить на входе в виде QR-кода. После всего сделанного - уведомить минсельхоз области и администрацию своего округа о готовности начать работать. И ждать ответа...

Весь этот самоконтроль, разумеется, должен пройти за счет самого бизнеса, который и без того переживает не лучшие времена — у многих из-за ограничительных мер и отсутствия покупателей откровенно нет денег. И сейчас предпринимательское сообщество, с которым снова никто и не думал советоваться, размышляет: зачем им придумали новые проблемы на ровном месте, на что купить красные жилеты для стюардов с видеокамерами, и как все это выполнить? Тем более, что некоторые пункты оставляют обширный простор для фантазий со стороны проверяющих: «Хорошая почва для «договориться». Проще не открываться», - делятся друг с другом в соцсетях предприниматели.

- Там действительно много непонятного, что дает возможность «трактовать» этот документ по-разному, - делится своими впечатлениями от новых инструкций для бизнеса гендиректор «Питомника Савватеевых» Ирина Савватеева. - У меня, например, нет торговли в офисе, она вся на улице. Прямо по земле разметки через полтора метра делать? А если не сделаю — это будет формальным основанием у проверяющих не давать мне работать? А как я должна сделать работникам тесты на вирус сделать — транспорт из нашей глухомани предоставить? Стюарды… Многие питомники в деревнях находятся, стюарды в русских деревнях - кто это придумал-то? Есть садовые центры, где работают только жена и муж — жена на закупках, муж на продажах. Одного из них в красный жилет одеть, чтобы он за супругом приглядывал и докладывал чиновникам? Или нанимать отдельного человека, который будет за их деньги следить за ними? Слов нет… Потом — требование поставить камеры и подключить их к сайтам: огромное количество садовых центров очень маленькие, у них сайтов-то никаких нет. Они и так на грани разорения, а им теперь еще сайт заказывать и сисадмина нанимать? Целую отрасль же накроют! Все это очень напрягает. Прикинули - затрат явно больше, чем на 100 тысяч получится. Но мы-то еще сможем заплатить, а вот маленькие питомники и садовые центры точно закроются...

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ИСТОЧНИК KP.RU

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