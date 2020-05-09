Бой Тони Фергюсон - Джастин Гэтжи 9 мая 2020: прямая онлайн-трансляция боя UFC 249

После того, как по миру ударил коронавирус, то все спортивные события были временно прекращены из-за опасности распространения болезни. И вот 9 мая 2020 года - турнир UFC. На состязаниях под номером 249 изначально должен был драться Хабиб Нурмагомедов и Тони Фергюсон, однако из-за проблем, связанных с коронавирусом, Хабиб остался в России. А у Тони будет в соперниках Джастин Гэтжи. "КП" рассказывает о главных моментах боя Тони Фергюсон - Джастин Гэтжи 10 мая 2020.

Когда пройдет бой Тони Фергюсон - Джастин Гэтжи 10 мая 2020

Бой Тони Фергюсон - Джастин Гэтжи состоится вечером 9 мая 2020 года по американскому времени. Начало основного карта боев - после 5:00 по московскому времени.

Время начала боя Тони Фергюсон - Джастин Гэтжи 10 мая 2020

Бой между Тони Фергюсоном и Джастином Гэтжи ожидается примерно после 07-00 по московскому времени вечером 9 мая 2020 по местному времени в Джексонвилле.

Счет боев Тони Фергюсона и Джастина Гэтжи в UFC

Тони Фергюсон провел в смешанных единоборствах 28 боев, одержав 25 побед. 11 - нокаутом, 9 - сдачей, 5 - решением судей. У него - 3 поражения. 1 - сдачей, 2 - решением судей. Джастин Гэтжи провел 23 боя в своей карьере, 21 выиграл, 18 нокаутом, 1 - сдачей, 2 - решением. У него 2 поражения и оба - нокаутом.

Прогноз на бой Тони Фергюсон - Джастин Гэтжи 10 мая 2020

Конор Макгрегор одержит победу над "Ковбоем".

Место боя Тони Фергюсон - Джастин Гэтжи 10 мая 2020

Бой Тони Фергюсон - Джастин Гэтжи 10 мая 2020 пройдет в рамках большого турнира UFC 249 на арене "VyStar Veterans Memorial" в Джексонвилле.

Прямая онлайн-трансляция боя Тони Фергюсон - Джастин Гэтжи 10 мая 2020

Проследить за ходом боя Тони Фергюсон - Джастин Гэтжи можно будет в прямом эфире канала РЕН-ТВ, начиная с 07:00 по московскому времени 10 мая 2020 года.