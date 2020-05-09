2020-05-09T19:00:52+03:00
Общество

«Российское победобесие»: Как глумятся над 9 мая

Похоже, некоторые устроили соревнования в подлых выражениях о Дне Победы
Роман ГОЛОВАНОВ
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Прохожий с флагом Победы на Красной площади, 9 мая 2020 г.Прохожий с флагом Победы на Красной площади, 9 мая 2020 г.Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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Перед Днем Победы у особой когорты людей в нашей стране (и за ее пределами) начинается приступ лихорадки. Идет ненависть из-за широкого празднования в России 9 мая. Назвать их просто оппозицией или либералами - язык не поворачивается - тут нечто иное. Давайте посмотрим, что эти люди говорили или писали в соцсетях о важнейшем празднике страны.

Евгений Чичваркин, беглый экс-бизнесмен:

«Российское победобесие».

Виктор Шендерович, писатель:

«На 9 мая ноги моей тут не будет, заранее уеду, чтобы близко меня не было, потому что нервы этой мерзости не выдерживают».

Максим Виторган, актер:

«9 мая нам праздновать нечего».

Алексей Навальный, оппозиционный блогер:

«То, что они сейчас с ним делают, выглядит, как совершенно адская издевка. Я против того, чтобы трястись и наводить особую святость».

Навальный LIVE, YouTube-канал:

«День Победы превратился в отвратительное карикатурное мероприятие».

Саша Сотник, блогер:

«День чекистской колорадицы».

Аркадий Бабченко, журналист:

«Вряд ли можно придумать что-то пошлее и постыднее этого».

Дмитрий Гудков, поилитик:

«Нельзя праздновать победу над врагом».

Любовь Соболь, оппозиционный блогер:

«Добилась, чтобы в нашем саду детей не заставляли наряжаться в военную форму на утреннике перед 9 мая».

Вера Афанасьева, блогер (опубликовано на Радио «Свобода»):

«Сезонная эпидемия победобесия в этом году слабенькая - многим не до неё. Но наличествует. С 4 по 9 мая бесплатно раздадут 15 миллионов - нет, не защитных масок, георгиевских ленточек».

А ОТКУДА В НИХ НЕНАВИСТЬ?

Владимир Соловьев, телеведущий:

- Откуда берется вся эта «власовщина»? Вопрос хороший. А иначе это назвать нельзя. Вот эту анатомию душевного гниения надо изучать. Что должно было произойти с людьми, притом, многими моей национальности, для которых не было ни малейшего шанса выжить в случае победы вот этого абсолютного зла. Если посмотреть, то очень многие из тех, которые сейчас бьются в истерике и проклинают, их же деды и прадеды занимали не последние должности в структурах советской власти. И многие были как раз, в том числе, и в карательных органах.

Это идет отрицание себя и истории своей семьи. Это такой глубинный странный механизм саморазрушения. Ведь они разрушают по большому счету историю себя, своих семей, как бы вычеркивая ее, не переписывая, а вычеркивая. Ну, и результат всегда очевиден. Они мстят, если угодно, за то, что не оказались способными достойно продолжать историю своих семей. Для них это не родина. Вот и все.

ТЕМ ВРЕМЕНЕМ

Защитим Победу от гнилозубых фальсификаторов

Виктор БАРАНЕЦ

Пожалуй, еще никогда так рьяно западные политические мошенники не обрушивали столько лжи на нашу Победу, как накануне ее 75-летия (подробности)

ИСТОЧНИК KP.RU

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