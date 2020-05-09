2020-05-09T22:44:12+03:00
Звезды

Лондон, гуд бай: Виктория Боня переезжает в Монако

Телеведущая и ее дочка не прижились в британской столице
Ольга ЛИБГАРДТ
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Виктория БоняВиктория БоняФото: GLOBAL LOOK PRESS
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Не прошло и года, как Виктория Боня решила уехать из Лондона. Телеведущая объявила о том, что возвращается вместе с дочерью Анджелиной Летицией в Монако. Как оказалось, инстадива и ее наследница так и не смогли прижиться в Англии.

Виктория Боня во время пандемии коронавируса самоизолировалась с бывшим возлюбленным Алексом Смерфитом и их общей дочкой Анджелиной Летицией в шикарном особняке миллионера в Каннах. Модель и ее наследница занимаются спортом. На днях мама и дочь освоили большой теннис. Девушки много гуляют по шикарному поместью. Помимо прочего Боня работает - дает поклонницам мастер-классы по улучшению своей внешности.

А несколько часов назад звезда "Дома-2" выступила с важным сообщением. Она решила переехать вместе с дочкой в Монако. Модель поведала, что Лондон категорически не понравился восьмилетней Анджелине.

По словам Бони, они устали от сырости и вечного тумана в британской столице. Телеведущая также призналась, что долго пыталась пересилить себя и полюбить Англию, но так и не преуспела в этом.

"Мы так и не смогли адаптироваться к Лондону. Анджелине там не нравится: погода постоянно серая, холодная. Все-таки Монако - наше место. Как говорится, не попробуешь, не узнаешь", - рассказала красавица.

Виктория заявила, что в ближайшие дни вплотную займется вопросом переезда. Она отметила, что в Монако Анджелина сможет чаще видеться с отцом, с которым Боня после разрыва поддерживает теплые отношения. Инстадива тешит себя надеждой, что однажды экс-возлюбленный отпустит ее с дочкой в Штаты, где она уже давно мечтает поселиться.

Виктория Боня вернулась в Монако на ПМЖ.

ИСТОЧНИК KP.RU

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