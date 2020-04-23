2020-04-23T13:32:29+03:00
Звезды

Виктория Боня самоизолировалась с Алексом Смерфитом

Все свободное время модель уделяет дочери Анджелине и себе любимой
Ольга ЛИБГАРДТ
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Боня утверждает, что никогда не сойдется с АлексомБоня утверждает, что никогда не сойдется с АлексомФото: Евгения ГУСЕВА
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Виктория Боня семь лет прожила с Алексом Смерфитом. В 2017 году модель рассталась с отцом своей дочери Анджелины Летиции, сумев сохранить хорошие отношения. Во время пандемии коронавируса телеведущая самоизолировалась с бывшим возлюбленным и их общей дочкой в его особняке во Франции.

Виктория Боня и Алекс Смерфит съехались на время самоизоляции, чтобы больше времени уделять единственной дочери Анджелине. Телеведущая и наследница занимаются спортом и много гуляют - благо, территория поместья столь огромна, что потребуется несколько часов, чтобы изучить каждый уголок.

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Вика Боня на территории поместья бывшего возлюбленного
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При этом 40-летняя Боня утверждает, что никогда не сойдется с Алексом, сердце которого сегодня, к слову, свободно. "Мы расстались, потому что мы разные, и вместе больше не будем. Для нас главное, чтобы дочь была счастлива", - призналась Виктория.

Кстати, в конце марта Вика была в числе приглашенных на юбилей Алекса. По случаю его 35-летия она нарядилась в платье с декольте до талии.

Напомним, Виктория Боня познакомилась с наследником ирландского миллиардера (отец Алекса владеет крупной компанией по производству картонных упаковок) в 2010 году. Многие ждали свадьбы, однако в 2017 году телезвезда объявила о разрыве со Смерфитом.

Модель не держит зла на бывшего. Когда появилась на свет их единственная дочь Анджелина Летиция, она оплатила свои роды наравне с бойфрендом. Боня отрицает, что забеременела специально, чтобы Алекс стал жить с ней "по залету". По словам телеведущей, их дочь была запланированным и желанным ребенком.

Кроме того, был период, когда возлюбленный стыдился Боню. Дело в том, что она обожает кормить птиц в ресторанах, которые посещала с бойфрендом. Сына ирландского миллиардера раздражало такое поведение избранницы. "Мы ругались с Алексом из-за того, что я всегда кормила птиц за ужином или обедом. Он говорил: «Мне с тобой стыдно сидеть в ресторане, когда ты кормишь птиц». Я отвечала: «Почему тебе должно быть стыдно? Интересно! Птички тоже хотят кушать. А представь, если бы ты был голодной птицей, прилетел к чьему-то столу, а там бы сидели какие-то люди и тебя бы никто не покормил»", - резюмировала инстадива.

ИСТОЧНИК KP.RU

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