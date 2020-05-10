Путин рассказал о национальной идее России

Президент России Владимир Путин в интервью программе «Москва. Кремль. Путин» рассказал о том, в чем он видит национальную идею.

- Да, в патриотизме, думаю, тут ничего другого не может быть, - сказал Путин. - Но патриотизм не должен быть квасным, затхлым и кислым. Патриотизм заключается в том, чтобы посвятить себя развитию страны, ее движению вперед. Это совсем не значит, что нужно все время хвататься только за наше героическое прошлое, нужно смотреть в наше не менее героическое и успешное будущее, и в этом залог успеха.

Как прокомментировали авторы программы, интервью было записано давно, но выпустить его в эфир они решили только сейчас.

zarubinreporter Путин рассказал о том, в чем он видит национальную идею

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