2020-05-10T12:23:25+03:00
Экономика

Правительство направило 81 миллиард рублей на помощь малому и среднему бизнесу

Деньги получат те, кто не увольнял сотрудников
Влад СМЕРТИН
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Соответствующий документ, подписанный исполняющим обязанности премьер-министра Андреем Белоусовым, опубликован на сайте кабинета министров. Фото: Михаил Метцель/ТАСССоответствующий документ, подписанный исполняющим обязанности премьер-министра Андреем Белоусовым, опубликован на сайте кабинета министров. Фото: Михаил Метцель/ТАСС
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Правительство России выделило 81,1 млрд рублей на поддержку предприятий малого и среднего бизнеса из пострадавших от эпидемии коронавируса отраслей. Соответствующий документ, подписанный исполняющим обязанности премьер-министра Андреем Белоусовым, опубликован на сайте кабинета министров.

Это реализация одной из антикризисных мер, о которых говорил президент страны Владимир Путин. Главным условием, на котором предприятия смогут получить деньги, стало сохранение рабочих мест – не менее 90% работников по сравнению с мартом 2020 года.

Выплаты компаниям носят заявительный характер, то есть предприниматели должны дать знать государству, что ждут от него помощи. Этот процесс власти постарались сделать максимально комфортным – подать документы можно онлайн, через личный кабинет налогоплательщика на сайте ФНС.

Одному предприятию положена сумма из расчета 12 130 рублей (это величина минимального размера оплаты труда) на сотрудника. Потратить эти деньги можно будет на решение неотложных задач, стоящих перед компаниями, в том числе на выплату зарплат сотрудникам.

Отметим, что эти выплаты – не кредиты и не займы. Возвращать государству ничего не нужно. Главное, чтобы предприятия остались на плаву и не сокращали штаты.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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