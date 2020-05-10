В Ухане впервые с апреля выявили пациента с коронавирусом

В 11-миллионном китайском городе Ухань, который в конце декабря стал очагом распространения нового коронавируса, впервые выявлен новый случай заражения COVID-19. Пациент находится в тяжелом состоянии и доставлен в больницу. Об этом сообщили в Национальной комиссии по вопросам здравоохранения провинции Хубэй.

До этого власти города рапортовали об отсутствии новых пациентов с конца апреля.В последние дни китайские медики фиксируют лишь бессимптомных зараженных. За одни сутки в Ухане коронавирус подтвердился у 17 человек. Еще 616 бессимптомных инфицированных находятся под наблюдением врачей.

Всего за минувшие сутки на территории Китая выявлено 14 новых случаев заражения COVID-19 и 20 бессимптомных переносчика вируса.

Между тем, власти Китая завершили вывоз школьников из США, которые находились там на учебе. На родину вернулись 1500 человек. С 11 апреля по 2 мая власти КНР организовали восемь чартерных рейсов для возвращения подростков. По прилету школьники пройдут обязательную проверку на коронавирус и 14-дневный карантин.

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