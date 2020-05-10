2020-05-10T15:13:41+03:00
Звезды

Андрей Малахов: «Коронавирус могли придумать, чтобы выявить педофильское лобби Голливуда»

Телеведущий работает, не покладая микрофона, и даже провел прямое включение из офиса [видео]
Егор АРЕФЬЕВ
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Телеведущий работает, не покладая микрофона, и даже провел прямое включение из офисаТелеведущий работает, не покладая микрофона, и даже провел прямое включение из офиса
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Времена теперь непростые. Работать можно не всем. Тусоваться — тем более. А как быть светским и медийным персонажам, которые жить не могут без внимания, сплетней и друг друга?

Правильно! Устраивать zoom-вечеринки.

На днях одна из таких видеовстреч собрала российских элитариев — светских львиц, хроникеров и телеведущих. Затесался на огонек и Андрей Малахов. Прямо из рабочего кабинета он, сняв медицинскую маску, поведал о непростой службе в дни самоизоляции.

- Программу «Прямой эфир» никто не отменял, - подчеркнул ведущий. - Она выходит три раза в неделю. Я нахожусь не в изоляции и микроклимате дома. Вышел — протри руки. Зашел — потрогал ручку двери, которую так или иначе могли трогать другие люди. Протри руки.

В холодильнике Малахова, как он показал, стоящем прямо возле рабочего стола, есть красное вино, сокосодержащая газированная минералка (черный апельсин) в банке и кола зеро.

- Есть конспирологическая версия, не знаю, читали вы или нет, - поделился Малахов. - Весь этот covid-19 создан для того, чтобы выявить педофильское лобби в Голливуде, которое похищает детей, проводит над ними опыты. Когда детей пугают, у них выделяется определенный гормон, который во время убийства у них берут [из крови] и вкалывают себе. И сейчас против Тома Хэнкса и его супруги развернута огромная компания, потому что изучили его инстаграм, и у него оказалось очень много детских вещей. И есть подозрения, что дети, которых они могли воровать, выкладывали таким образом [при помощи своих вещей] сигналы. Это все очень серьезно, почитайте. Причем, Том Хэнкс сам излечился от коронавируса, а по первым заболевшим как раз и понимают, кто состоял в педофильском лобби. И сейчас Хэнкс с женой выкладывают фото, что они дома, а на двери за их спиной стоит штрих-код — такие коды есть в специальных тюрьмах США. Они не хотят это все рассказывать, это новая конспирологическая версия.

Такими подробностями Малахов буквально ввел в ступор участников zoom-пати.

Но это еще не все!

За спиной ведущего в рабочем кабинете, оказывается, висит картина. С еще более странным, чем педофильский сценарий коронавируса, сюжетом. На ней некий медведь у моря занимается любовью с персонажем, похожим то ли на куклу, то ли на Маугли. В верхнем углу полотна — логотип Первого канала. Все знают, что Андрей — давний ценитель современного искусства и часто скупает картины себе домой. Но эта работа больше похожа на наивный абсурдизм с загадочным смыслом. В комментариях под видео люди предположили, что это метафора современного телевидения, бессовестно обращающегося со своим зрителем.

- Это известная работа, - развеял предположения ведущий. - Когда я уходил с Первого канала, они (художники) решили сделать оммаж этой работы. Для нее должна быть специальная рамка в виде старинного телевизора. Там вверху есть цифра один в память о том, где я работал. Глобально этот сюжет о том, что русский медведь насилует американскую барби. Как бы победа России над Америкой.

Майские праздники в Zoom: Андрей Малахов, Божена Рынска, Виктория Шелягова и другие.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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