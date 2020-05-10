2020-05-10T15:54:49+03:00
Экономика

Кому дадут льготные кредиты, субсидии и отсрочки по налогам

Правительство России приняло меры для поддержки системообразующих предприятий
Владимир НИКОЛАЕВ
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Правительство России приняло меры для поддержки системообразующих предприятийПравительство России приняло меры для поддержки системообразующих предприятийФото: Shutterstock
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Как государство поможет системообразующим организациям и кто может войти в этот перечень — об этом говорится в принятом 10 мая постановление правительства «О мерах поддержки системообразующих организаций».

Системно значимой уже признана 1151 компания, в том числе, кстати, и «Комсомольская правда».

Каждая из этих компаний может претендовать на кредит по льготной ставке, говорится в пояснительной записке к документу. Особо же пострадавшим предприятиям будет обеспечена дополнительная помощь - субсидии на возмещение затрат, отсрочка оплаты налогов, госгарантии для получения кредитов.

Для получения помощи от государства надо будет подать заявку и пройти так называемое стресс-тестирование — действительно ли предприятие настолько пострадало, что нуждается в господдержке. Определять это будет правительственная комиссия по повышению устойчивости развития российской экономики.

И еще. Системообразующие организации могут претендовать на поддержку только если они не имеют задолженностей по налогам и платежам в бюджеты (за исключением сумм, на которые предоставлены отсрочка). Не смогут рассчитывать на помощь предприятия, в которых доля иностранного капитала превышает 50%.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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