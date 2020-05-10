2020-05-10T17:01:50+03:00
Звезды

Подработка по цене квартиры: Тодоренко больше не снимают в рекламе, новые контракты получили Дроздов, Нагиев, Ивлев

В рекламных паузах появилось больше знаменитых мужчин
Ирина ВИКТОРОВА
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Николай Дроздов снялся в рекламе.Николай Дроздов снялся в рекламе.
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Телеведущая и блогер Регина Тодоренко лишилась двух крупных рекламных контрактов с международными брендами. Сумма гонорара только за один подобный контракт со звездой начинается от 20 миллионов рублей в год. Тодоренко потеряла рекламные деньги, о которых могут только мечтать большинство ее коллег, из-за скандала – Регина несколько раз неоднозначно высказалась о жертвах домашнего насилия. Стоит отметить, что гонорары топовых звезд гораздо выше, чем у Регины.

Съемки в рекламе – существенная подработка для наших знаменитостей, вот только приглашают сниматься избранных: звезд с накопленной популярностью и безупречной репутацией. В прошлом году завершился двухлетний контракт топовой звезды Ивана Урганта с одним из банков. В марте 2020-го Ургант подписал уже новый контракт с одним из крупнейших банков – креативные рекламные ролики телезрители видят с апреля. На сайте банка о сотрудничестве с Ургантом пишут: «И сценарий и визуальный стиль роликов мы придумывали вместе».

На самоизоляции множество новых роликов записали представители крупных продуктовых брендов: наметилась тенденция – призывают жарить мясо и колбаски пока дома, а не на природе теперь не звезды, а неизвестные модели (их гонорар 20 – 30 тысяч рублей за ролик). Но повар-телеведущий Константин Ивлев сохранил и приумножил контракты: рекламирует продукты, посуду.

Константин Ивлев.

Константин Ивлев.

Продукты с апреля рекламирует в красочном ролике и любимый народом телеведущий Николай Дроздов. Ролик снят с учетом нового режима жизни – все работаем за компьютером, и балуем себе полезными перекусами, напитками. Кроме того, Николай Николаевич снялся в еще одной рекламной компании - медицинского аппарата для домашних физиотерапевтических процедур. А это неплохая прибавка к пенсии в несколько миллионов рублей.

На экранах карантинной весной Запашный предлагает мороженое, а Гудков маркетплейс. Помимо рекламы продуктов, аптек, доставки и новых предложений от банков – адаптировали под новые предложения рекламную компанию и сотовые операторы. Эксперты говорят, что самый крупный эксклюзивный контракт на этом рынке у артиста Дмитрия Нагиева. Подписанный «эксклюзивный» контракт означает, что звезда не может рекламировать товары или услуги в этом же сегменте. Это также отражается на цене контракта. Подобные эксклюзивные предложения, по оценкам экспертов, стоят как квартира в центре столицы.

Дмитрий Нагиев.

Дмитрий Нагиев.

Интересно, что новые рекламные контракты получили преимущественно мужчины, на экранах мы пока видим лишь одну звезду-красавицу Веру Брежневу. Певица вот уже пять лет является самой востребованной знаменитой женщиной, которая рекламирует товары в сегменте правильного питания, красоты и здоровья, товаров для представительниц прекрасного пола. К примеру, Екатерина Варнава рассматривает рекламные контракты на три месяца с гонораром от 1,7 млн. руб. Однако этой весной число рекламных контрактов снизилось, их получают теперь лишь избранные звезды.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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