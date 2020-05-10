Коронавирус в Исландии: страна показала всему миру, как победить болезнь и не покалечить экономику

Не хотелось бы сглазить, но в мире, наверное, есть лишь одно государство, которое может сказать, что оно контролирует эпидемию коронавирусной пневмонии COVID-19.

Исландия, или «страна льдов», — относительно небольшой остров размером с Ростовскую область и с населением Владимира или Нижнего Тагила. Почти две трети исландцев живут на одном проценте площади — в столичном регионе Рейкьявик. Разброс температур — от -3 в январе до +12 в июле, если повезет. Условия для простуды и распространения коронавируса — просто идеальные! И, тем не менее, из выявленных 1801 заболевшего CoVID-19 уже выздоровели 1773 человека. Сегодня еще 698 в карантине, 18 сидят дома с легкими симптомами, а в больнице лежат всего лишь двое! С начала эпидемии — с 28 февраля – умерло 10 островитян. Неделю назад страна начала постепенно возвращаться к нормальной жизни.

Исландцы рано спохватились, быстро начали тестирование, быстро вышли на пик и стали с него быстро спускаться. Очаги в Европе были определены местными властями еще 3 февраля, когда там все еще только начиналось. Тут островному государству повезло: практически все приезжают или возвращаются в страну через один аэропорт — Кефлавик. Поэтому сделать тест прибывающим и отследить цепочку заражений было проще, чем в других странах. Всех прибывавших сразу отправляли в карантин. Чуть позже все добровольно поставили на смартфоны «жучок здоровья» — программу, помогавшую выявлять пути инфекции.

Широкое тестирование и отслеживание цепочек (выяснение кто и от кого заразился) — это первые шаги к успешному преодолению эпидемии. Уже в первые результаты показали: инфицирован очень небольшой процент населения. Это помогло осознанию: потребности в масштабном закрытии всего и вся, как это сделали в остальной Европе, пока нет. Готовность ужесточить карантинные мера у властей была, но ей пользовались точечно, опираясь на результаты широкого тестирования. За первые полтора месяца проверили каждого седьмого жителя страны.

Параллельно запустили меры поддержки экономики. Помощь оказывали только тем, кто продолжал платить своим сотрудникам. За тех, кто не мог, платило само государство. Поток туристов прервался полностью, но инфраструктура сохранена: кафе, рестораны, магазины продолжали работать при выполнении ряда требований. Впрочем, северян особо уговаривать не надо— они и сами рады держать дистанцию.

Пик заболеваемости был пройден в начале апреля, далее кривая заболеваемости пошла вниз. В день тестируют несколько сотен, но за последние 10 дней выявили всего 6 заразившихся. С 4 мая открыты школы и университеты, музеи, индустрия красоты, частная врачебная практика. Ночная и барная жизнь пока ограничены, закрыты бассейны и спортзалы. Но на улице можно заниматься любым спортом, кроме командных и контактных видов. Госпомощь закрытым секторам продолжается.

Вирус под контролем, но до полной победы еще далеко. Страна ждет перезапуска туризма — исландской «нефти», которая дает почти сорок процентов экспортных доходов и работу каждому седьмому островитянину. Но тут уже придется подождать остальной мир…

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1080" height="1080" src="https://www.kp.ru/video/embed/768382" frameborder="0"></iframe> Коронавирус: уроки карантина.Эпидемия, «удаленка» и самоизоляция заставляют нас задавать себе вопросы, о которых, возможно, мы раньше и не задумывались

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