2020-05-07T02:16:09+03:00
Коронавирус Covid-19

Исландия заявила о победе над коронавирусом

С понедельника в стране отменяют ограничительные меры
Саша ПЯТНИЦКАЯ
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Исландия фактически ликвидировала вспышку коронавирусаИсландия фактически ликвидировала вспышку коронавирусаФото: GLOBAL LOOK PRESS
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Власти Исландии объявили, что им удалось полностью справиться со вспышкой коронавируса, выздоровели 97 процентов всех заразившихся в стране. Об этом говорится в заявлении исландского правительства, опубликованном на сайте кабинета министров.

«Из 1799 человек, которые сдали положительный тест на COVID-19 в Исландии, 1750 больше не инфицированы. К сожалению, болезнь унесла жизни десяти человек», - отмечается в заявлении.

На сегодняшний день в стране остаются инфицированными всего 39 человек, трое из них все еще находятся на лечении в больницах, однако их состояние не вызывает опасений медиков.

В понедельник власти Исландии приступили к постепенной отмене введенных 16 марта ограничительных мер, а с 11 мая власти страны обещают их совсем отменить.

Напомним, как писал сайт kp.ru, ранее сообщалось, что в Исландии один из пациентов заразился сразу двумя штаммами коронавируса.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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