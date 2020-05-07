Исландия заявила о победе над коронавирусом

7 Май 2020 2020-05-07T02:16:09+03:00

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Власти Исландии объявили, что им удалось полностью справиться со вспышкой коронавируса, выздоровели 97 процентов всех заразившихся в стране. Об этом говорится в заявлении исландского правительства, опубликованном на сайте кабинета министров.

«Из 1799 человек, которые сдали положительный тест на COVID-19 в Исландии, 1750 больше не инфицированы. К сожалению, болезнь унесла жизни десяти человек», - отмечается в заявлении.

На сегодняшний день в стране остаются инфицированными всего 39 человек, трое из них все еще находятся на лечении в больницах, однако их состояние не вызывает опасений медиков.

В понедельник власти Исландии приступили к постепенной отмене введенных 16 марта ограничительных мер, а с 11 мая власти страны обещают их совсем отменить.

Напомним, как писал сайт kp.ru, ранее сообщалось, что в Исландии один из пациентов заразился сразу двумя штаммами коронавируса.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1920" height="1080" src="https://www.kp.ru/video/embed/773120" frameborder="0"></iframe> Коронавирус: мифы и реальность.Чем коронавирус дальше, тем больше вокруг него правды и домыслов. Мы постарались разобраться с основными мифами о пандемии Covid-19

ИСТОЧНИК KP.RU