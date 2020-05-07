Исландия заявила о победе над коронавирусом
Власти Исландии объявили, что им удалось полностью справиться со вспышкой коронавируса, выздоровели 97 процентов всех заразившихся в стране. Об этом говорится в заявлении исландского правительства, опубликованном на сайте кабинета министров.
«Из 1799 человек, которые сдали положительный тест на COVID-19 в Исландии, 1750 больше не инфицированы. К сожалению, болезнь унесла жизни десяти человек», - отмечается в заявлении.
На сегодняшний день в стране остаются инфицированными всего 39 человек, трое из них все еще находятся на лечении в больницах, однако их состояние не вызывает опасений медиков.
В понедельник власти Исландии приступили к постепенной отмене введенных 16 марта ограничительных мер, а с 11 мая власти страны обещают их совсем отменить.
Напомним, как писал сайт kp.ru, ранее сообщалось, что в Исландии один из пациентов заразился сразу двумя штаммами коронавируса.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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