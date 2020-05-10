"Я не домашний алкоголик": Михаил Ефремов завязал с выпивкой на самоизоляции

В режиме самоизоляции россияне стали чаще употреблять алкоголь: одни за возлияниями убивают свободное время, другие снимают стресс. Только по официальным данным Минздрава, за время карантина потребление спиртного в стране выросло на 2-3%.

Между тем, Заслуженный артист Михаил Ефремов, который никогда не скрывал, что любит пропустить рюмочку-другую и даже называл себя "жизнерадостным пьяницей", дома избавился от вредной привычки.

- Иногда дочь разрешает мне кое-что, но все равно это меньше, чем раньше, - признался актер "Коммерсанту". - Сейчас закрыты бары, пабы, а я не домашний алкоголик. Раньше можно было после репетиции или спектакля на час-полтора сходить и выпить, а потом прийти домой, где все уже спят. Сейчас же я дома с детьми, больше ответственности за все.

Напомним, в пятом браке со звукорежиссером Софьей Кругликовой Ефремов трижды стал отцом: пара воспитывает двоих дочерей - 15-летнюю Веру и 13-летнюю Надежду, а также 10-летнего сына Бориса.

Однако, еще в марте, за пару недель до коронавирусных ограничений, актер попал в неприятную ситуации из-за выпивки - его не пустили на борт Санкт-Петербург - Рига, так как пассажир был нетрезв. Жена Ефремова тогда попыталась его оправдать: мол, супруг так мастерски сыграл пьяного, что ему все взяли и поверили.

- Просто перевозчику не подошел масштаб гения, - возмутилась Софья Кругликова. - Я думаю, мы сейчас закажем ракету и полетим на ней!

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

"Алкоголь вас не пощадил": поклонники просят спасти безработного и "спивающегося" Домогарова

После скандального ухода из МХАТа артист пугает подписчиков странными фото и видео в Инстаграме (подробности).